Co nabudeme jako lidé až poznáme pravdu
6.2.2025
Naděje vkládaná do lidstva se naplňuje (pracovní název)
Je tomu již dlouho co jsem podobné téma otevřel, jenže nyní narůstají tlaky ve společnosti do stavu, kdy většina lidí si říká, vždyť musí něco přijít, takto nemůžeme jít dál, přeci? Ano, je tomu tak. To, co se chystá otevře oči lidem i společnosti. Ty oči budou otevřené a vnímající kvalitu i lásku života, kterou dříve neviděli. A proč ji dříve neviděli? Protože Bůh si přál, aby oči většiny lidí byly zavřené, ne proto aby neviděli, aby ti z Vás, co burcují byly nejlepšími. To nejlepší není z tohoto světa a oni to Ví. Ano, to Vím je opět velké. Nejsou s to pochopit, jak mohou lidé být, tak slepí, přesto konají jako by nebyli. A od tohoto okamžiku, co uveřejňuji tuto stať, budou lidé oči pomalu otevírat.
Vím, že tyto poznámky se tvoří mnohem dříve, než dojdou k uveřejnění, přesto doufám, že tento čas, který mám na mysli bude ten pravý na zobrazení pravdy.
Ta pravda zní následovně:
Kdokoliv přijme lásku života, ten nepozná smrt skutečnou, kdy ve smrti se lidé bojí ne smrti, ale dalšího života, protože si uvědomují, co vše probendili.
Takto reagují skuteční lidé, kteří pochopili, o čem život je. Dávají všemu, co si zaslouží a kudy má jít, tudy jde. Jeho kroky určuje sám stvořitel. Takový člověk nejedná ve strachu, co tím způsobí, ani to co vytvoří svými činy. Tito lidé jsou mantrou života dalšího, který vytryskne z nás všech tak, že jejich život po smrti mnohonásobně ožijí. Ano ožijí to je to správné slovo, kdy skutečně živý, stojí na počátku a svými činy oživují ty mrtvé, co dodali lidem odvahu a lásku v tom co činí. Protože jednáme podle stejného zdroje, jednání má stejné pokračování i ve světě Boha, který je světem pro svět.
Dalo by se pokračovat snad do nekonečna, přesto musím vyslovit větu moudrosti a pokory, která zasáhne po tomto zjištění, jak na tom jako lidstvo jsme, celý národ. Ta věta zní takto:
Kdo jsme již Víme, kam jdeme to Víme taky, přesto nevíme, kam jdeme a co vykonáme, protože vše je v rukou Božích.
Těmito slovy se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo jednota je pomyslná
Přesto skutečná. Tou skutečností jsem My sami, nejen tím, co tvoříme, ale tím, že dokážeme jednat jako lidé. Od tohoto článku se promění každého život, pokud si uvědomí kvalitu svou jako jeho, toho, koho miluje.
Jiří Herblich
Kdo nabyde jednoty
Pochopíte-li jednotu, pochopíte i život, který žijete. Jen chtít podívat se za okraj toho co vnímáte jako jednotu, ne tím, co vytvoříte, ale tím, čím jste.
Jiří Herblich
Rodina, která netvoří základ
Co je to za rodinu, která netvoří základ všeho? Jsou ti lidé, co tvoří volný pár netvořící rodinu v pojetí Božství, tedy lásky poznané v každém člověku jako jednota. Právě takto rodina degraduje a pozbývá své funkce.
Jiří Herblich
Slovo poznané je slovem nepoznaným
Což platí tehdy, kdy My lidé nedokážeme poznat naše chyby v tom co tvoří naše podstata. Naše podstata tvoří jedinou chybu, je tím nejvyšším, co žije a tím je v područí všeho. Nechtějte své chyby odstraňovat, ale mírnit.
Jiří Herblich
Slovo poslední budiž vysvětleno
Slovo poslední není jen slovem, ale výdobytkem člověka, který je prvním. Ne v tom co tvoří, ale co dokáže, když dostane příležitost.
