Co je to smůla, štěstí?

Nežehrejte na svoji smůlu, to jen pro oči nevidíte štěstí, které koná. Kdo nepozná smůlu jako dobrodiní velkého štěstí, ten nepozná život v celé šíři.

Slova smůla a poznání, mají k sobě velice blízko (pracovní název)

Na počátku poznání panuje smůla? Ano i ne. Záleží na případu, přesto smůla je požehnáním pro lidi, kteří dokáží jít dál. Smůla se řídí pravidly jako celé stvoření. Kdy jedno z pravidel zní takto:

Já, smůla zastávám toto stanovisko: Kdo bude chtít poznat mne za života věčného, ten bude muset zažít mne již dnes. Koho neprovází smůla na tomto světě, tomu něco chybí a jsem to Já, co dodá to, co mu chybí.

Tyto slova poznamenávají smůlu, kdy smůla pramení ze života, který žijeme. Nehledejte tedy smůlu v nás či vně, ale součástí života jako smysluplné poznání reality, kdy smůla řekne jedno slovo a my pochopíme celý problém ve své podstatě. Takto jedná a chová se smůla v životě, kdy lidé nakonec si ji budou vážit, protože poznají její moudrost, kterou dává životu. Skoro by se dalo říci, že na smůle je založen celý život, ale tohle je jiné téma, které bych dneska neotevíral.

Na konec se smůla promění ve vědění a vědění si vážíme jako dar toho, koho milujeme, tedy Bůh je smůlou tou nejvyšší z pohledu smůly, jenže z pohledu našeho je to stvořitel co Ví, co má vše dostat. Smůla tedy reprezentuje ono poznání života, které se udělá tím, že vše zažijeme jako by se nechumelilo a nebudeme si uvědomovat, že máme vlastně smůlu, protože ona smůla je tak variabilní, že co vypadá na první pohled jako smůla se může záhy ukázat jako štěstí.

Takové úvahy o smůle mají jiný smysl než jen dávat všemu, co mu přísluší. Jsou to důležité střípky života, který žijeme a díváme-li se na svět z pohledu lidství i Božství, má smůla v životě nezastupitelnou roli, stejně důležitou jako stvořitel, protože jen on Ví, co je smůla a co je štěstí, kdy My to víme až na konci.

Tímto si myslím, že se tento článek vyčerpal. Nezlobte se, že téma nebylo vzletné a moudré, přesto kdo ví. Tedy i smůla dokáže být velkým učitelem života a stejně jako Bůh dokáže mnohé.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.