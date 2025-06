Co je to analogové a co je digitální

Znamená analogové co je hmotné a co je digitální nehmotné? Ano, je tohle odpověď života na život, který žijeme a člověk dokládá to, že povýší svoji duši, která ač nehmotná je taky analogová, jako vše co je z Boha.

Analogová minulost i budoucnost, a co přítomnost? (pracovní název)

Tohle téma je stěžejní pro pochopení chyby, která se rozmohla v tomto světě. Je mnoho úkolů pro budoucnost a tím prvním a stěžejním úkolem je pochopit co znamená digitální demence.

Digitální demence není vypůjčené slovo, ale realita, která nás obklopuje. Mnozí lidé si již všimli toho, co se děje se společností a bijí na poplach, jenže tito lidé jsou ve smyslu dávání odpadlíci a dávají jen tento poznatek, který nedokáží jednak zdůvodnit a jednak neví proč se tomu tak děje. Proto dovolte abych tento hendikep nyní přednesl ve formě odpovědí.

Na počátku snahy lidstva vždy stála analogová budoucnost a na konci stavu lidstva bude stát opět analogová budoucnost. a co je mezi tím, zeptal se opatrně člověk? Ano, mezi tím je digitální šílenství, které postihne každý národ i jednotlivce. Každé toto prozření bude v jiný čas, proto někde se může zdát, že mluvím k hluchým lidem, když se jim tak dobře daří a druzí již propadli schíze toho, že již nic nedokáží. Každý národ to má jinak, co je pro někoho metlou, je pro druhé povzbuzení. Jak jste si jistě všimli vítězně v tomto klání vyjdou ti co milují techniku víc než sebe. A myslím, že když řeknu, že Asie je toto místo, nebudu lhát. My v Evropě však dopadneme špatně, pokud nedáme všemu co mu přísluší.

Na počátku snahy o digitalizaci vznikl bohulibý úkol, který byl naplněn tím, že lidé poznali počítače jako zdroje pokroku. Jenže jak naložit s tím vším, ptali se sami sebe a nedávali tomuto počítači jiné úkoly, než ty, aby svou osobitost oprostili od jakékoliv práce. Ona práce má člověka očišťovat i povyšovat, i když je stereotypní a nedokáže-li to práce, pak člověk má být nad věcí a dokázat všemu co dokáže jen vědomý člověk, dát všemu v pravý čas co hledá i co potřebuje. Tímto se však lidé neřídí a nedávají tomuto fenoménu již nic. Lidé si myslí, předáme práci počítači či robotu a budeme bohatí. Ano, budeme bohatí, protože náklady zmizí na osobitost tohoto tématu. Vždy musíme mít na paměti úkol, kterým nám byl dán. Jako lidstvo se máme naučit zacházet s technikou.

A tento úkolu se zhostíme tak, že odpadneme. Vždy se lidem bude zdát, že cokoliv vytvoříme pomocí počítače je dokonalejší, a ono je tomu tak, jenže tato dokonalost má jeden hendikep. Je to stroj bez duše a nikoho tímto co vykonává neoblaží, ani Boha ani člověka, je to otročina předaná z člověka na stroj. Tato otročina, je však žádoucí i pro člověka. Pomocí otročiny si člověk uvědomuje co je. Nedá se říci jak to působí na každou duši, ale některé tento přístup vysloveně vyžadují. Dalo by se pokračovat, jenže jak dál?

Ano, tohle je stěžejní téma, jak dál? Na prvním jednání obsadí vše v ekonomice počítače a roboti, abychom na konci zjistili, že vše je špatně. Ne proto, že počítače či roboti jsou špatní, ale že směr digitalizace je škodlivý pro člověka. Digitalizace má mnoho podob a jednou z podob je nahrazení práce lidí. Jenže tohle nebude fungovat, co je člověk bez práce a být všichni jen ve službách? To jen blázna napadne to, že si budeme vzájemně sloužit do roztrhání těla. Tohle dokáže jen malá skupina lidí a ten zbytek bude trpět. Jak tedy dál?

Onen vývoj se bude ubírat nakonec jiným cestičkami. Lidé pochopí kde chybovali a lidé si začnou vážit práce, i když by mohla být stereotypní a budou ji vyhledávat. Nejen tuhle práci, ale i kreativitu, která práci provází. Proto po celkovém úpadku společnosti, který bude probíhat dlouhá léta se zvedne vlna odporu vůči digitálním technologiím. Člověk si uvědomí, že vše je analogové a i on je analogový jako život, který žije.

Tímto začne nová etapa lidstva. Tato etapa jak říkám je daleko, protože ona digitalizace má mnoho podob a lidé musejí projít všemi, co je však důležité, neodpadnout a najít si v sytému digitalizace ostrůvek onoho analogového, což znamená poznat duši.

Co je tedy ono analogové? Analogové se rozumí hmota, která je živá. Nedá se definovat strojově, jedině zákony Boha. Tímto bych tento článek pro ilustraci považoval za zodpovězený a těším se na další záležitosti člověka i Boha, které vyplynou ze situace.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

J.H.