Byla slova pochopení jednoty zobrazena?
1.12.2024
Životní filosofie a jednota (pracovní název)
Které slovo je první? Slovo jednoty není první, ačkoliv jednota je vše. Slovo jednoty nebylo nikdy vysloveno, protože jednota nemá slov, zatímco člověk má slov přehršel. Je tedy na člověku, aby charakterizoval slovo jednota. Slovo jednota má spoustu úskalí, kdy nejedno úskalí přivedlo lidi na okraj společnosti, přesto věřím, že těmito úskalími Vás provedu a provedete v sobě tento čin tak vysoký jakým jednota bezesporu je.
Na počátku, a kolik těch počátků je? Je jich spousta, je jich tolik, kolik je potřeba, počátkem rozumíme totiž to, co dokáže přinést něco nového. Jsou a nejsou, zněla další otázka? Na to i takový může být pojetí jednoty, ale pokud vím jednota nedokáže jen tohle přijmout, ale dokáže přijmout skutečně vše. Tohle povyšuje jednotu na něco, co si nedokážeme představit, protože kvalita jednoty je tak všeobjímající, že uchopit její počátek a konec je nemožné. Ne proto, že by nebyl, ale pochopit jej, jak působí na stvoření je vysloveně určené Bohům, kteří obývají nebesa a ne lidem, kteří by chtěli být jako On. Těmto slovy se loučím a předávám slovo dál.
Další ze slov jednoty vzniká poznání jednoho. Takové poznání je tak univerzální, že dokáže obsáhnout vše. Jenže co dokáže tedy obsáhnout, zněla otázka? Ano, jsou témata, která a myslím, že těchto témat je hodně nedokážeme pochopit ani rozumem ani láskou, přesto jsou v jednotě. Taková témata nebudu zmiňovat pro jejich kvalitu, přesto uvedu jeden příklad za všechny:
Kdo si myslíte, že jsem, zněla otázka? Ano, jsem ten, kdo přináší ze světa svět pro svět. Takto se dá charakterizovat jednota a těmito slovy mi porozumíte jako člověku. Těmito slovy oddám se Bohu, který proudí vším jako emanace světa, kde je vše jedním. Těmito slovy se loučím, ovšem ne na dlouho abych dokázal přinést to o co tu šlo od počátku, tedy životní filosofii člověka, který je i není.
Jsou počátky této životní filosofie v daleké minulosti. Vždy, když si člověk řekl přinesu světu něco velkého, chtěl vlastně přinést světu tuhle filosofii. Tahle životní filosofie má mnoho úskalí v pochopení. Její kořen sahá do Božství i k jednotě a nedokáže tak každý člověk číst to co zobrazuje. Přesto její výška i nízkost je taková, že dokáže zázrak. Dá vám poznat jednotu v celé šíři. A jaká jsou to slova tyhle filosofie? Jsou to slova, která nedokáži vyslovit nahlas, ale věřte, že má slova v sobě pochopíte a jejich pochopením je vyslovíte Vy, ano, Vy všichni, co pochopíte budete novou jednotou. Já se zmiňuji o tomto pojetí jednoty takto, protože vím, že má práce na tom všem je nicotná a vlastně nic nového nedokáže přinést, přitom Vím, že to, co dokážete přinést světu Vy, je stěžejní, pro další pokračování lidstva. Vašimi slovy se bude poměřovat svět v pochopení vašich činů, které se udějí vašimi rukama i myslí.
Taková slova zatím nezazněla, ale musíte pochopit, že ačkoliv vidím hodně, nedokáži to, co Vy. Vy, co konáte ve vůli Boží a dokážete přinést lidem poznání, které je specifické tím, co zastáváte. Tímto se opět loučím, abych přinesl závěrečná slova a pokusil se přinést rozuzlení celého příběhu.
Myslím, že slova, která tu zazněla hluboce soucítí s Vámi všemi. Budete to Vy všichni, co pochopíte tahle slova ve vašem nitru a tahle slova uvedete v život.
Tímto bych úvod do slov Životní filosofie považoval za uzavřená.
Kdo bude chtít více vědět, bude muset počkat na samotná slova, která vzejdou z lidí, kteří Ví, stejně jako já Vím. Ano obě písmena jsou velká, protože velikost lidí je nekonečná a dokáže zobrazit ono Vím ve své velikosti tím, že bude spolupracovat se všemi.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Smrtí nic nekončí, jen se překlopí život
Takto začíná život, překlopením a takto i končí. To, co je mezi tím je život v podobě života, který žijeme v duši či těle jako jedno.
Jiří Herblich
Slovo míra světa bylo právě zobrazeno
Co udělá Bůh se světem, kde je vše jedním? Udělá z něj podnož pro další světy, které vyrostou na životě vašich. Na životech těch, co pochopí ona slova poznání, jako slova poznání svá.
Jiří Herblich
Kdo přijde ke mně nalezne míru budoucnosti, nebo přítomnosti?
Jsou věci hluboké, na kterých se pracuje roky, jsou však míry života, které pochopíte i bez systému. Je to míra člověka, který Ví, nejen to Vím je však jeho, ale celý život, který má přídavek Božský.
Jiří Herblich
Nový systém přinese probuzení
Jak poznáme, že jsme probuzení lidé? Věříme-li pravdě, která hýbe světem, jsme na nejlepší cestě poznat i nový systém, který se dá krájet.
Jiří Herblich
Uděje se změna s lidmi, když najdou svoji cestu?
Kdokoliv může najít onu cestu života. Tahle cesta se nevyhýbá nikomu. Jen naslouchat životu, který žijem s péčí člověka, který pochopil život v jeho niternosti, stejně jako pochopil Božství.
