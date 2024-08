Byla doba úpadku i vzestupu

Nehledejte ve světě, kde žijete jen to, co se dá snít či materializovat. Svět se skládá ze všech možných vrstev všeho, která vyrůstá z Vás, proto věřte, že bude lépe.

Přestavba ekonomiky (pracovní název)

Když se řekne přestavba, vybaví se té starší generaci něco, co přivedlo ke krachu náš stát. A nyní to bude obdobné, jen v mnohem větším měřítku. O co tu jde? Jde o to vyrábět tak, že při výrobě nebudeme spotřebovávat téměř žádné fosilní paliva, což z pohledu ekonomiky, tedy myslím, funkční ekonomiky není v současné době reálné. Ekonomika říká v současné době toto:

Jsem ta, kterou vzýváte. Není ničeho, co byste neměli beze mě, přesto si všímám váš nezájem o mne, a proto spustím program na destrukci, protože Já vás nepotřebuji, ale potřebujete Vy mě.

Takto dnes promlouvá ekonomika dne k Evropě a západu jako celku. Co je příčinou tohoto šíleného plánu? Tento plán znamená totiž hodně pro ty, o kterých se nesmí hovořit. Co je podstata plánu? Podstata plánu je zruinovat celý svět a uvést ho do stavu, kdy nebudeme moct vyrábět nic, tedy to, co potřebujeme a co bychom jako lidé potřebovali.

Jak vidíte západ i Amerika této myšlence zcela propadli. Není to však jediná myšlenka, ale tahle je nejhorší a nejdůležitější v jejich plánu. A nyní když se věci skryté staly zřejmými, půjdu udělat něco dalšího. Dám návrh na situaci, která by to mohla změnit.

Ta změna bude probíhat od nás, tedy lidí, kteří Ví. To Ví je skutečně s velkým písmenem, kdy nikdo jiný nesmí být k tomuto tématu připuštěn, jen tito lidé. Jak je poznáme? Poznáme je podle klíče racionality i Bohu modlitebnictví. A nyní musí vše vysvětlit.

Vysvětlení je následující. Jen vírou budeš poměřovat svět a svět se stane tvojí vírou, kdy nebude v člověku vědomí jiné než našeho pána, který bytuje ve všem. Takto tito lidé chápou svět. Tímto budeme poměřovat svět další, který po tomto úpadku vyroste. Bude to jiný svět. Bude moudrý a prodchnutý lidmi, kteří našli, co hledali. To je moudrost světa v sobě i v tom co činí. Proto je tento vývoj posvěcen samotným Bohem a my lidé s ním nic nenaděláme. Proto si musíme všímat detailů, které dnes bují. Jsou to důležité položky ve stvoření a ty detaily budou rozhodovat o našem bytí jí za nedlouho.

Myslím, že by se dalo pokračovat a nastiňovat budoucí vývoj, jenže nemohu řešit celou situaci tím, když řeknu, co bude. Je to na Vás, lidech, kteří sami musejí poznat kudy se máme vydat. Ta cesta, kterou jsem naznačil je daná a nedá se měnit, proto se nebojte úpadku, protože po každém úpadku se vzchopí znova lidé své příležitosti, jen to celé trvá déle, než je člověku milé.

Myslím, že jsem dané téma vyčerpal a nemohu říci nic jiného než toto:

Vítejte ve světě, kde jedno je vším. Kdy to jedno buduje svět a my jej spravujeme jako svět náš. To jedno budujeme tím, že věříme. Proto přeji hodně víry a odvahy do života, kdy víra bude i láskou v tomto snažení.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

J.H.