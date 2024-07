Byl chléb počátek lidství?

Kdo najde život v chlebové kůrce, která obsahuje vše, co obsahuje svět, ten najde v chlebu božský produkt, toho, koho milujeme, jako sami sebe.

Jak jsem začal péct chleba (pracovní název)

Ono se řekne, chléb. Jenže jak poznat skutečný chléb od toho, který si můžeme koupit. Je tedy rozdíl mezi chleby? Je a velký. Poznatky chleba mohu potvrdit tím, že se pro mě stal chléb, božskou potravou, kterou přijímám každý den.

Tento úvod byl nutný, kdy se jedná o záznam vědomí člověka v tomto světě. Tento záznam nám poodkrývá poselství chleba a tímto poselstvím budete poměřovat svět, jak se říká.

Co tedy, nebo kdo tedy stál na počátku? Na počátku stál člověk, který si upekl svůj první chléb. Jak se říká, svůj chléb vezdejší. Kdy tento chléb bude požehnán mnou a celým systémem Božství tím, co vytváří ze mě. Těmto slovy uvedu slova svá do souladu s tímto produktem, kdy tato slova, která vyřknu znamenají pro lidi hodně:

Být člověk, taky si peču vlastní chléb, protože právě v tomto bochníku poznám svět ve své kráse i niternosti. Takto by odpověděl ten, kdo je i není a nyní dokládám záznam člověka, který je:

Být chlebem, znamená to pro mě hodně, je to míra pokory i moudrosti, která vyvěrá ze všeho. Tímto se nedá poměřovat svět, přesto je svět poměřován tím, co vytvořím a tím je láska a pokora v tom, co pojí můj produkt. Těmito slovy jsem se rozhodl uvést chléb mezi nás.

Slovo chléb pochází ze slova život. Životem budete poměřovat svět a tímto slovem, chléb budete opět poměřovat svět. To že jej někteří lidé nejí neznamená, že nepoměřují svět, je to jen jiná kvalita, než kterou nabízí tento produkt, který říká toto:

Kdo najde cestu ke světu, když ne přeze mě? Přeci ti, co najdou svět v sobě, ve mě. Tímto bych uzavřel pojem chleba v nás.

Na samý závěr mám jedno poselství, které se ukrývá ve slově chléb. Slovo chléb někomu připadá jako obyčejné slovo, přesto v tomto slově vyvěrá moudrost světa, kdy chléb znamenal pro život člověka tolik, že jej vyzdvihl mezi Božské pokrmy. Toto poznání žádná jiná potrava neudělala, jen chléb. To že lidé poznali tento produkt jako Božský, pramení ze slov, který chléb nese:

Kdo pojí mne, ten nalezne život, stejný jako předávám dál jako Božství, které zraje uvnitř nás.

Těmito slovy se loučím.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru

J.H.