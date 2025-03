Božství nebylo pochopeno, ale bylo přijato člověkem

Kdokoliv přijme Božství a přijme ho, jako Božství pochopené, ten nabyde víru i schopnosti stvořitele, ne tím že vykoná vše, ale tím, že přijme kvalitu jeho v tom, co činí.

Cítíme se jako Bohové, aneb co je to Božství v člověku (pracovní název)

Jsou zdroje, které nebudou nikdy pochopeny. jsou vědomosti, které nemohou ven. jak je to s božstvím člověka? Na počátku božství stál kdo? Stál ten, kdo je i není. Takto stojí zákon světa a takto stojí zákon stvoření. Tento zákon není tvořen vědomím, ale stojí na vědomí, a to vědomím toho, koho reprezentuje. stejné to je to tedy i s božstvím člověka. Člověk se může cítit vyvolený a Božský, ale pokora má mu dodat odvahu a pokoru k tomu, aby daný úkol zvládl. tedy bez pokory není Božství. To je první zákon. Tento zákon není však zákonem Boha, ale zákonem duše, která sídlí ve všem.

Po takovém zákonu se nedá říct nic jiného než to, že kdokoliv přijme Božství v sobě, ten nabude síly a moci toho, koho přijal a od toho se odvíjí ona duše naše. Tato duše tvořící Božství z vlastní vůle nekoná, a proto se dá nazvat Božskou. Kdyby daná duše konala ze sebe, byla by nižší než ten, kdo ji poslal a duše by nebyla nikdy Božskou. Ale duše, která koná Božské je Božskou tím, co vykoná a pozná v jeho režii. Takto koná svědomí i duše jako jedno. Ta jednota nekoná z vlastní vůle, ale vůle Božství, které reprezentuje. Tedy točíme se v kruhu a ten kruh se nedá rozetnout tím, že budujeme Božství, ale tím, že jím jsme. Tímto posouváme Božství dál a Božství posouvá nás dál.

Tedy nedá se říci nic jiného než to, že kdo přijme Božství a přijme ho jako poznatek nejvyšší, ten nabude síly a poznatků Božství a od tohoto okamžiku je tvořen jeho podstatou, která vytvoří vše jako jedno. Takoví lidé, netvoří však Božství skutečné, ale jsou Bohy tím, co dokáží vykonat, kdy jejich Božství je jejich v takové míře jako Bůh v nás všech. Není tedy Božství našeho, ale Božství všech.

Jsou však věci nízké i vysoké, které nedokáží nalézt odpovědi na otázku, jak je to s Božstvím jako Bohem. Tyto úvahy jsou však vysoké jako nízké, proto se nezabýváme jimi, ale dáváme všemu, co mu přísluší, protože tohle je základní mantra Božství a kdo ji pochopí, ten dokáže být skutečným Bohem ve svém poli působení.

Takto vzniká Božství v člověku a takto vzniká Božství ve všem.

Myslím, že jsem napsal vše, co vím a vytvoříme-li Božství v sobě vytvoříme i poznatek, jak je správně pochopit, proto bych se nebál poznat Božství v sobě jako moudrý muž, či láskyplná žena, která vytvoří všehomíru Božství tím, že dá všemu co mu přísluší, což je stejná mantra i pro muže.

Tímto bych se rozloučil a předal Vám poznatky vyšší, než jsou v současnosti pochopené, ne tím, že je ukáži ve světle svém, ale Božstvím, které vládne světu.

J.H.