Bez života tu stál a byl

Kdo najde v životě sílu, ten bude jako Já, kdy síla bude tichem našich slov, a to ticho protne naše Božství. Takto se rodí Bohové do života věčného. Toto tajemství nebude nikomu nepovolanému zrozeno, jen těm, co o ně usilují.

Byli jsme oklamaní materiálnem? (pracovní název)

Být oklamán, znamená uvěřit. Kdo neuvěřil, ten nebyl oklamán. Zněla by odpověď. Ovšem lidstvo hledá a nehledá, jak se vymanit z tohoto oklamání, ale jak se vymanit z poznání jako toho, že materiálno je to co nám život dalo, ale i to, že je to právě ono co nám život bere.

Myslím, že nyní nastane doba ticha…. To ticho znamená si uvědomění si těchto vět. Kdy ne Bůh nám dává a bere, ale naše poznání je tím, kdo dává i bere. Bůh v tomto působí jako moderátor a chtící poznat víc, tak nás podporuje v tomto snažení, protože jako každý ví, že jednou dospějeme, někdo dřív, někdo později, přesto takové poznání uděláme všichni.

Na počátku poznání stál Bůh. Stál a nic neříkal. Proč nic neříkáš, zeptal se člověk? Neříkám nic proto, že slova jsou zbytečná. Kdy slova slouží jen k tomu, abychom si nerozuměli. Co tedy navrhuješ? zeptal se člověk. Navrhuji mlčet a všímat si života, který žijeme. To, že žijeme společný život dává naději, že v mlčení nalezneme jeden druhého. Je to dlouhá cesta, přesto opravdová a kdo nalezne k této cestě klíče v podobě mlčení, ten bude jako Já.

Tento rozhovor, je imaginární, přesto pravdivým. Bůh je v nás My v něm, a to je vše co se k tomuto všemu dá napsat, přesto nedá se nenapsat víc, a to víc znamená toto:

Kdo najde v životě Boha nemusí to být stvořitel, ten bude jako on. To Božství, které nalezne bude Bohem jeho i dalších, protože Bohové jsou tu proto, že milují svět jako jeho, toho, koho nemohou pochopit. Tato vlastnost je tak společná i lidem a Bohům přísluší stejná kvalita jako lidem, jen jsou postaveni tam, kde jsou. Tedy na výsosti Boží.

Nemyslím si, že by se dalo pokračovat, kdy s každým článkem odhalím kus pravdy, kterou zastávám. Inu takový je život, který bere i dává podle toho, kdo jak miluje vše jako jedno. Nic jiného v tom není a nic jiného v tom nehledejte.

To poznání nakonec udělá každý člověk. Proto Vám přeji hodně poznání i upřímnosti v tomto poznání.

J.H.