SUPERDÁVKA: KDYŽ STÁT POČÍTÁ PENÍZE, KTERÉ RODINA NIKDY NEDOSTALA
Český stát přijal zásadní změnu systému sociálních dávek.
Zákonodárci ji představili veřejnosti pod označením „superdávka“. Podle původních záměrů mělo jít o zjednodušení systému sociální pomoci, omezení administrativy a spravedlivější rozdělování veřejných prostředků. Již při přípravě reformy však zaznívaly kritické hlasy upozorňující na rizika jejího zavedení. Dnes, po prvních měsících jejího fungování, máme důvodné obavy, že některá z těchto varování nebyla brána dostatečně vážně. Pracuji v Nadačním fondu Tradiční rodina – za práva všech. Naše organizace se mimo jiné věnuje pomoci matkám samoživitelkám, rodinám s nezletilými dětmi a lidem nacházejícím se v tíživých sociálních situacích. V poslední době se na nás obracejí lidé, kteří upozorňují na problémy při výpočtu sociálních dávek. Nejde přitom pouze o administrativní komplikace. Jde o skutečné lidské osudy, o střechu nad hlavou, o základní životní potřeby a především o děti. Abych přiblížil, o čem hovořím, uvedu jeden konkrétní případ z naší činnosti. Z důvodu ochrany nezletilého dítěte nebudu zveřejňovat totožnost rodiny.
Příběh matky, která zůstala na všechno sama Žena navázala partnerský vztah s mužem, se kterým později měla dítě. Jejich soužití však nevydrželo a otec rodinu opustil. Matka se přesto snažila zachovat kontakt dítěte s otcem. Byla přesvědčena, že dítě má právo znát oba rodiče a udržovat s nimi vztah. Podle jejího popisu však otec dlouhodobě neplnil své finanční závazky, naopak od ní opakovaně požadoval peníze. V jednom období měly být také vybrány prostředky určené rodině, k nimž měl otec přístup. Následovaly opatrovnické spory a další komplikace.
1 NADAČNÍ FOND TRADIČNÍ RODINA – ZA PRÁVA VŠECH Soud stanovil otci vyživovací povinnost ve výši 8 000 Kč měsíčně. Při rozhodování zohledňoval jeho možnosti a schopnosti, neboť uváděné oficiální příjmy neodpovídaly podle dostupných informací jeho skutečným výdělečným možnostem. Otec totiž vykonával také činnost řidiče prostřednictvím platformy Bolt. Matka současně upozorňovala na jeho problémy s hazardním hraním. Výživné však podle matky dlouhodobě nehradil. Dluh vůči dítěti postupně narostl do statisícových částek. Situaci navíc komplikovaly konflikty mezi rodiči a chování otce, které podle matky negativně ovlivňovalo psychický stav syna. Dnes čtrnáctiletý chlapec se potýká s psychickými a zdravotními obtížemi, jejichž řešení vyžaduje zvýšenou péči. Matka mezitím vážně onemocněla. Její zdravotní stav jí omezuje možnost pracovat, a rodina se tak stala závislou na sociální pomoci. Přesto se žena nevzdala. S podporou našeho nadačního fondu se jí podařilo znovu zajistit samostatné bydlení. A právě zde začíná další, tentokrát úřední část jejího příběhu.
Stát uznává výživné, které nikdo neplatí Největší problém spatřuji ve způsobu, jakým se pro účely superdávky posuzuje soudem stanovené výživné. Podle zákona č. 151/2025 Sb., o dávce státní sociální pomoci, se do rozhodného příjmu zahrnuje také výživné stanovené soudem. V praxi tak může nastat absurdní situace. Otec má platit 8 000 Kč měsíčně. Neplatí však nic. Matka tedy těchto osm tisíc korun ve skutečnosti nemá. Přesto se při výpočtu sociální dávky s touto částkou zachází jako s jejím příjmem. Ptám se: Jak může být příjmem rodiny něco, co rodina nikdy nedostala?
Za těchto okolností zákon vytváří fikci finančních prostředků, které v domácnosti reálně neexistují. A důsledky této fikce nenese rodič, který svou vyživovací povinnost neplní. Dopadají na matku a především na dítě. Náš nadační fond proto pomohl rodině zajistit náhradní výživné. Stát nyní dítěti vyplácí 3 000 Kč měsíčně. Jenže soudem stanovené výživné činí 8 000 Kč. Rozdíl pěti tisíc korun zůstává nenaplněnou potřebou dítěte.
2 NADAČNÍ FOND TRADIČNÍ RODINA – ZA PRÁVA VŠECH To považuji za závažný problém celé konstrukce sociální pomoci. Náklady na bydlení 18 000 Kč. Dostupné prostředky 12 000 Kč. Matce se podařilo získat nájemní bydlení v rodinném domku. Její měsíční náklady jsou následující: • Nájemné: 15 000 Kč • Energie: 3 000 Kč • Celkové náklady na bydlení: 18 000 Kč Podle informací a podkladů, které máme k dispozici, rodina v posuzovaném období disponuje podporou přibližně v této výši: • Podpora na bydlení: 6 000 Kč • Náhradní výživné: 3 000 Kč • Další sociální podpora: přibližně 3 000 Kč Celkem tedy přibližně 12 000 Kč měsíčně. Proti tomu stojí náklady na bydlení ve výši 18 000 Kč. Rodině chybí 6 000 Kč měsíčně ještě předtím, než zakoupí první potraviny. A kde jsou náklady na oblečení, školní potřeby, léky, dopravu nebo zdravotní péči? Kde jsou prostředky na potřeby dospívajícího dítěte? Jak má matka řešit tento finanční rozdíl, když jí zdravotní stav neumožňuje zajistit dostatečný pracovní příjem? Podle našeho názoru takový výsledek vyžaduje okamžité přezkoumání. Zákon sice stanoví pravidla pro uznatelné náklady na bydlení, normativní částky a rozhodné příjmy, ale jeho výsledná aplikace nesmí zůstat bez kritického posouzení tam, kde rodina objektivně nemá prostředky na základní životní potřeby.
Úřední rozhodnutí proti skutečnému životu Při jednání s úřadem práce jsem se setkal s argumentací, že výpočet odpovídá zákonu. To však samo o sobě neodpovídá na otázku, zda zákon správně chrání lidi, pro které byl vytvořen. Nemůžeme se spokojit s tím, že existuje matematicky správný výpočet, pokud jeho výsledkem bude rodina bez prostředků na živobytí.
3 NADAČNÍ FOND TRADIČNÍ RODINA – ZA PRÁVA VŠECH V průběhu roku 2026 se přitom pravidla superdávky již měnila. Od října byla rozšířena zvýšená ochrana také na samoživitele pečující o děti do patnácti let a upraveny normativní náklady na bydlení podle regionů. To ukazuje, že i samotný stát připustil potřebu některé parametry reformy změnit. V našem případě proto požadujeme důkladné prověření výpočtu, použitých příjmů, uznaných nákladů na bydlení a zohlednění postavení matky samoživitelky. Pokud úřad postupoval přesně podle zákona, pak je namístě položit další otázku: Není chyba přímo v zákoně? Proč musí chyby sociálního systému financovat nadační fond? Naše organizace poskytuje pomoc lidem v nouzi z prostředků získávaných vlastní činností. Nejsme organizací, která by na tuto konkrétní pomoc čerpala státní příspěvky. Přesto jsme opakovaně stavěni před situace, kdy musíme finančně zasahovat, aby rodina nepřišla o bydlení nebo měla zajištěny základní životní potřeby. Pomáháme dobrovolně. Nikdo nás k tomu nenutí. To ovšem neznamená, že má stát právo automaticky předpokládat, že nedostatky systému sociální pomoci budou napravovat neziskové organizace.
Nadační fond může poskytnout pomoc, odborné poradenství i lidskou podporu. Nemůže však dlouhodobě nahrazovat veřejný systém sociálního zabezpečení. Pokud se prokáže, že nezákonným úředním postupem vznikly škody, budeme zvažovat dostupné právní prostředky k jejich náhradě. Současně hodláme požadovat, aby odpovědné státní orgány vysvětlily, jak mají postupovat domácnosti, u nichž zákonný výpočet nezajišťuje prostředky ani na základní potřeby. Je čas reformu přehodnotit Neodmítám potřebu reformovat systém sociálních dávek. Stát má právo kontrolovat využívání veřejných peněz, ověřovat oprávněnost žádostí a bránit zneužívání sociální pomoci. Ale tato kontrola nesmí vést k tomu, že budou poškozovány děti a lidé, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v nouzi. Proto veřejně vyzývám vládu, Parlament České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se důsledky nové dávkové úpravy znovu zabývaly.
4 NADAČNÍ FOND TRADIČNÍ RODINA – ZA PRÁVA VŠECH Je třeba systémem, který člověku v nouzi na papíře přisoudí příjem, který ve skutečnosti nemá? Zákony se nepřijímají proto, aby dobře vypadaly ve statistikách nebo v politických prohlášeních. Přijímají se proto, aby sloužily společnosti. Jestliže zákon v konkrétních případech selhává, je povinností zákonodárců napravit jeho nedostatky. A pokud se stát nedokáže postarat o ochranu základních potřeb nemocné matky a jejího nezletilého dítěte, měl by se vážně zamyslet nad tím, zda jeho sociální politika skutečně plní svůj účel. Protože za každým rozhodnutím úřadu není jen číslo jednací. Je tam člověk. A velmi často dítě, které za selhání dospělých nenese žádnou odpovědnost. Autor článku je zakladatel Nadačního fondu Tradiční rodina – za práva všech
25. října 2026 5 NADAČNÍ FOND TRADIČNÍ RODINA – ZA PRÁVA VŠECH
Jiří Fábik
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