Šest let v senátu - jaké výsledky mohou občané očekávat
Veřejné otázky senátorovi Miroslavu Plevnému před druhým kolem senátních voleb 16. a 17. října 2026 Občané Chebska a Tachovska budou ve dnech 16. a 17. října 2026 rozhodovat ve druhém kole senátních voleb o svém zastoupení v Senátu Parlamentu České republiky.
Jedním z kandidátů je dosavadní senátor prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, který vykonává senátorský mandát od roku 2020 a působí jako předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Právě s ohledem na blížící se volby považujeme za důležité položit otázky týkající se jeho dosavadní činnosti.
Nejde o osobní útok ani o zpochybňování jeho akademického vzdělání. Jde o odpovědnost veřejného činitele vůči občanům.
1. Daňové ráje a odliv zisků Česká republika dlouhodobě řeší problematiku přesouvání zisků do zahraničí, agresivního daňového plánování a nezákonného krácení daní.
Pane senátore, ptáme se:
• Jaká konkrétní opatření jste navrhl proti nezákonnému vyvádění zisků do daňových rájů? • Kolikrát jste toto téma otevřel na jednání hospodářského výboru? • Jaké legislativní změny jste osobně inicioval a jaký měly výsledek?
2. Stavebnictví, veřejné zakázky a ŘSD Dopravní infrastruktura je financována z veřejných prostředků v řádech miliard korun. Kontrola hospodárnosti, transparentnosti zakázek a ochrany hospodářské soutěže je proto ve veřejném zájmu.
Pane senátore, ptáme se: • Kolikrát jste inicioval prověření hospodárnosti veřejných zakázek ŘSD? • Jak jste se zabýval navyšováním cen dopravních staveb? • Jaké konkrétní kroky jste učinil proti kartelovým dohodám a nezákonným praktikám ve stavebnictví? • Jaké výsledky těchto kroků můžete doložit?
3. Stavební zákon a digitalizace V roce 2026 jste veřejně kritizoval přípravu změn stavebního zákona. Stejnou pozornost si zaslouží i postup státu při zavádění digitalizace stavebního řízení v roce 2024 za působení ministra Ivana Bartoše.
Pane senátore, ptáme se: • Kdy jste poprvé upozornil na rizika připravované digitalizace? • Jaké konkrétní kroky jste podnikl před spuštěním systému? • Jak jste reagoval na problémy po jeho spuštění? • Uplatňoval jste při posuzování stavební legislativy stejná odborná měřítka bez ohledu na politickou příslušnost příslušného ministra?
4. České zemědělství a prodej domácích potravin Kvalitní české potraviny potřebují nejen podporu výroby, ale také spravedlivé podmínky pro jejich prodej.
Pane senátore, ptáme se: • Co konkrétního jste vykonal pro lepší odbyt českých potravin? • Jak jste podpořil malé a střední české výrobce při jednání s obchodními řetězci? • Jaká opatření jste navrhl proti nekalým obchodním praktikám? • Co jste učinil pro větší využívání regionálních potravin ve školách, nemocnicích a dalších veřejných institucích?
5. Veřejná výzva k odpovědi před volbami
Vážený pane senátore Miroslave Plevný, v souvislosti s blížícím se druhým kolem senátních voleb Vám tímto veřejně nabízíme možnost vyjádřit se ke všem výše uvedeným otázkám. Uvítáme konkrétní odpovědi doložené legislativními návrhy, usneseními Senátu, zápisy z jednání hospodářského výboru nebo jinými ověřitelnými výsledky Vaší činnosti. Vaše odpovědi jsme připraveni zveřejnit v plném rozsahu, bez obsahových úprav, aby se s nimi občané mohli seznámit ještě před druhým kolem senátních voleb. Cílem této výzvy není předjímat závěry, ale umožnit veřejnosti získat co nejúplnější informace o Vaší dosavadní práci. Považujeme za důležité, aby občané měli možnost posoudit konkrétní výsledky výkonu senátorského mandátu. Závěrečná otázka Senát Parlamentu České republiky má významnou úlohu při tvorbě zákonů a kontrole jejich kvality. Proto je namístě, aby veřejnost požadovala od svých zástupců konkrétní výsledky, odpovědnost a otevřenou komunikaci. Opravdu chceme takové senátory, u kterých musíme složitě dohledávat konkrétní výsledky jejich práce, nebo chceme senátory, kteří budou skutečně, aktivně a prokazatelně pracovat pro občany České republiky?
Redakční poznámka: Text obsahuje otázky veřejného zájmu a nabídku práva na vyjádření. Neprokazuje ani netvrdí protiprávní jednání osloveného senátora. Případné odpovědi a doložené podklady budou zveřejněny tak, aby se s nimi veřejnost mohla seznámit.
Jiří Fábik
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