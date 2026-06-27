Michal Sandr alias DrSan – příběh důvěry, která skončila zklamáním
Tento článek píši vědomě a s plnou odpovědností za svá slova. Nevznikl z touhy po pomstě ani s cílem kohokoliv veřejně odsoudit. Jeho účelem je popsat události, které jsem osobně prožil, a upozornit na skutečnosti, které podle mého názoru zasluhují nezávislé prověření příslušnými orgány.
Jak to začalo
Po založení nadačního fondu Tradiční rodina – za práva všech byl Michal Sandr, vystupující také pod pseudonymem DrSan, zvolen předsedou správní rady.
V té době jsem mu plně důvěřoval. Společně jsme budovali organizaci, jejímž cílem bylo pomáhat lidem v obtížných životních situacích. Nadační fond vznikl proto, aby poskytoval právní a sociální pomoc těm, kteří si ji sami nemohou dovolit.
Rozdílný pohled na poslání nadačního fondu
Postupně se mezi námi začaly objevovat zásadní názorové rozdíly.
Podle mých zkušeností Michal Sandr opakovaně prosazoval, aby za poskytovanou pomoc byly požadovány částky přibližně od 15 000 do 25 000 Kč. Já i další spolupracovníci jsme s tímto přístupem nesouhlasili. Domnívali jsme se, že takový postup neodpovídá poslání nadačního fondu.
Krátce poté, dne 30. června 2025, Michal Sandr na své funkce rezignoval.
Události po odchodu z nadačního fondu
Po svém odchodu navázal Michal Sandr spolupráci s panem Böhmem.
Z dokumentů, které mám k dispozici, vyplývá, že mu poskytl finanční prostředky ve výši 120 000 Kč za účelem společného projektu.
Pan Böhm byl později pravomocně odsouzen za podvodnou a další trestnou činnost. Tímto článkem netvrdím, že by Michal Sandr byl za tuto trestnou činnost odsouzen nebo že by se na ní podílel.
Poté, co se jejich spolupráce rozpadla, požádal mě Michal Sandr o pomoc s vymáháním půjčených peněz. Po jednáních se podařilo získat zpět alespoň částku 60 000 Kč.
V průběhu těchto jednání mi Michal Sandr sdělil, že finanční prostředky použité na půjčku měly pocházet z účtu jeho matky, o jejíž majetkové záležitosti pečoval na základě plné moci. O existenci této plné moci jsem věděl, protože jsem se podílel na její přípravě.
Nepředaná dokumentace
Po rezignaci jsem Michala Sandra opakovaně vyzval k předání dokumentace nadačního fondu, účetnictví, přístupových údajů a datové schránky.
Podle mé zkušenosti a dokumentů, které mám k dispozici, k úplnému předání nedošlo.
Současně jsem nabyl přesvědčení, že datová schránka byla i nadále využívána způsobem, který podle mého názoru významně komplikoval činnost nadačního fondu.
Výsledkem bylo, že organizace nemohla v plném rozsahu vykonávat svou činnost a poskytovat pomoc klientům.
Domnívám se, že důsledky tohoto stavu způsobily nadačnímu fondu a jeho klientům škodu přesahující jeden milion korun. Toto číslo představuje můj odhad založený na souhrnu zmařených projektů, nákladů a dalších dopadů.
Trestní oznámení
Michal Sandr proti mně podal několik trestních oznámení.
Tato oznámení byla odložena. V odůvodnění rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení se podle mého názoru objevily skutečnosti, které otevřely otázky týkající se nakládání s dokumentací nadačního fondu, datovou schránkou a osobními údaji klientů.
Na základě těchto skutečností jsme byli vedeni k úvaze, zda podniknout vlastní právní kroky k ochraně nadačního fondu a jeho klientů.
Poslední událost
Poslední událost se mne dotkla více než všechny předchozí.
Dlouhodobě jsem pomáhal matce, která se ocitla v mimořádně těžké životní situaci. V minulosti přišla o domov, bojovala se závislostí na alkoholu a hrozilo jí odebrání syna. Nabídl jsem jí pomoc a zázemí a téměř rok jsem se jí snažil pomoci vrátit do běžného života.
V posledních měsících se její stav znovu výrazně zhoršil.
Při jednom z našich rozhovorů mne obvinila, že stojím za údajnou ztrátou dokumentů, mizícími zprávami z datové schránky a elektronické pošty i za údajným napadením jejího telefonu.
Na tato obvinění jsem reagoval jednoznačně. Vyzval jsem ji, aby neprodleně podala trestní oznámení, pokud je přesvědčena, že došlo ke spáchání trestného činu. Byl jsem připraven, aby celou věc nezávisle prověřily příslušné orgány.
V průběhu rozhovoru mi následně sdělila, že je v kontaktu s Michalem Sandrem a že informace, na jejichž základě mne obvinila, získala právě od něj.
Nevím, jaký byl skutečný rozsah této komunikace ani jaké byly její motivy. Vím pouze to, co mi sama sdělila.
Právě tato událost se pro mne stala okamžikem, kdy jsem se rozhodl přestat mlčet.
Proč článek vznikl
Nepíši tento článek proto, abych kohokoliv veřejně odsoudil.
Píši jej proto, že jsem přesvědčen, že všechny uvedené okolnosti si zaslouží úplné, nestranné a nezávislé prověření.
Pokud je některé z mých tvrzení nesprávné, nechť je vyvráceno důkazy. Pokud jsou naopak mé obavy oprávněné, pak je ve veřejném zájmu, aby byly všechny okolnosti objasněny.
Nemám zájem vést mediální válku.
Mám zájem na tom, aby pravda byla zjištěna na základě dokumentů, důkazů a zákonného postupu.
Proto tento článek zveřejňuji.
Jiří Fábik
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