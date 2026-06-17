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Mami Tati chci být milován ne obtíž

Jmenuji se třeba Matěj. Nebo Damián. Možná Eliška, Honzík nebo David. Vlastně na tom nezáleží. Vám rodiče ANO?

Jsem jen dítě.

Nevidím paragrafy. Nerozumím soudním rozhodnutím. Nevím, co je předběžné opatření, exekuce, trestní oznámení ani opatrovnické řízení.

Já jen vidím, že se lidé, které mám nejraději na světě, přestali mít rádi.

A někdy mám pocit, že se nenávidí.

Pamatuji si dobu, kdy jste se smáli. Kdy jsme byli rodina. Kdy jsem nemusel přemýšlet, jestli když řeknu něco hezkého o mamince, tatínek se bude zlobit. Nebo jestli když se budu těšit na tátu, nebude maminka smutná.

- Dnes už nad tím přemýšlím pořád.

- Když mi volá táta, dívám se na mámu.- Když jsem s mámou, přemýšlím, jestli tím tátu nezrazuji.

- Když jsem s tátou, bojím se, aby si máma nemyslela, že ji mám méně rád.

- Nikdo se mě neptal, jestli chci být rozhodčím ve vašem zápase.

- Nikdo se mě neptal, jestli chci vybírat, kdo má pravdu.

Já to ani neumím. Protože vy jste oba moji rodiče.

- Když mluvíte špatně o mámě, bolí mě to.

- Když mluvíte špatně o tátovi, bolí mě to stejně.

- Možná si myslíte, že tomu nerozumím.

Ale děti rozumí mnohem víc, než si dospělí myslí.

- Poznáme napětí v místnosti.

- Poznáme falešný úsměv.

- Poznáme, když se dospělí nenávidí.

A hlavně poznáme, když se máme tvářit, že je všechno v pořádku.

Jenže není.

- Někdy slyším, jak se bavíte o soudech.

- O policii.

- O trestních oznámeních.

- O výživném.

- O exekutorech.

- O tom, kdo komu ublížil.

- O tom, kdo je lepší rodič.

Jenže já neslyším to nejdůležitější.

- Kdo se mě zeptá, jak mi je.

- Kdo se mě zeptá, čeho se bojím.

- Kdo si všimne, že nemohu spát.

- Kdo si všimne, že mě bolí břicho vždycky před předáním.

- Kdo si všimne, že ve škole přestávám dávat pozor.

- Kdo si všimne, že se usmívám méně než dřív.

Vy bojujete za mě. Ale někdy mám pocit, že při tom boji zapomínáte na mě.

- Nechci, aby maminka vyhrála.

- Nechci, aby tatínek vyhrál.

- Chci vyhrát já.

- Chci mít oba rodiče.

- Chci mít právo milovat oba.

C- hci se těšit na mámu i na tátu.

- Chci vám říct něco hezkého o jednom z vás, aniž bych měl strach z reakce toho druhého.

- Chci být dítě.

Ne svědek. Ne důkaz. Ne předmět soudního sporu. Ne prostředník mezi dospělými. Ne zbraň. Ne trofej.

Jen dítě.

Možná jste si navzájem ublížili. Možná máte důvody být na sebe naštvaní.

Možná některé věci nikdy nezapomenete. Ale zkuste si někdy vzpomenout, že já jsem o nic z toho nežádal.

- Nežádal jsem o rozchod.

- Nežádal jsem o hádky.

- Nežádal jsem o soudy.

- Nežádal jsem o válku.

Jediné, o co vás prosím, je to, abyste nezapomněli, že jsem pořád tady.

Pořád vás oba potřebuji. Pořád vás oba miluji. A pořád doufám, že jednou budete při pohledu na mě vidět dítě.

Ne bojiště

Autor: Jiří Fábik | středa 17.6.2026 19:31 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

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Jiří Fábik

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Již se nepovažuji za politika ani se politikou zabývat nemám zájem. Mne již zajímá pouze zákon, jeho výklad a uplatňování právních norem v naší zemi. Je smutné , abych mohl pro tuto zemi něco udělat, musím odejít do ciziny a odtud působit na právní prostředí v naší zemi.

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