Když vítězí dítě, nikoliv rodiče.
Každé rozhodnutí soudu, každý krok rodičů i jejich zástupců může ovlivnit život dítěte na mnoho let dopředu.
Příběh jednoho otce dvou chlapců ukazuje, jak snadno se může člověk dostat do situace, kdy přestane zvládat tlak okolností, a zároveň jak velký význam může mít správné vedení, podpora a schopnost soustředit se na skutečný zájem dítěte.
Tento otec v minulosti učinil řadu chyb, které vedly k rozpadu dvou partnerských vztahů. Z obou vztahů se narodili synové. V jednom případě se navíc jedná o dítě se závažným zdravotním onemocněním, které od narození vyžaduje zvýšenou péči a pozornost.
Po rozpadu vztahů začaly mezi rodiči vznikat spory. Postupně se objevila trestní oznámení, exekuční řízení, vzájemná obvinění a další právní kroky. Otec se dostával pod stále větší psychický tlak. Místo hledání řešení často reagoval emotivně a jeho vlastní jednání mnohdy situaci dále zhoršovalo. Každá nevhodná reakce byla následně používána jako argument proti němu.
Zlom nastal ve chvíli, kdy se setkal s člověkem, který byl ochoten převzít jeho zastupování. Nešlo však pouze o zastoupení v řízení. Začala dlouhá práce na změně jeho přístupu. Otec se učil ovládat své emoce, vystupovat věcně, reagovat bez konfliktů a chápat, že opatrovnické řízení není bojem proti druhému rodiči. Smyslem je přesvědčit soud, že dítě potřebuje oba rodiče a že je schopen tuto roli odpovědně plnit.
Současně probíhala dvě samostatná opatrovnická řízení.
V prvním případě zvolil zmocněnec netradiční strategii. Místo útoků a sporů nechal matku opakovaně přednést všechny výhrady vůči otci. Nepřerušoval ji, nezpochybňoval její pocity ani názory. Naslouchal.
Poté položil jedinou otázku:
„Pokud otec odstraní všechny nedostatky, které mu vytýkáte, budete souhlasit s rozšířením kontaktu mezi otcem a synem nad rámec současného rozhodnutí soudu?“
Matka odpověděla:
„Ano.“
Zmocněnec následně pouze konstatoval:
„Dobře. To mi stačí.“
Tím bylo zřejmé, že překážkou kontaktu není samotná existence vztahu mezi otcem a dítětem, ale konkrétní výhrady, které lze odstranit.
Následně byly navrženy pravidelné telefonické kontakty dvakrát týdně. Ty však nebyly ze strany matky důsledně dodržovány. Při dalším soudním jednání se proto pozornost soustředila na praktické nastavení pravidel. Byla vytvořena dohoda akceptovaná oběma stranami i jejich právními zástupci. Výsledkem bylo obnovení kontaktů mezi otcem a synem a nastavení postupného rozšiřování styku.
Soud současně oba rodiče důrazně upozornil, že další postup bude posuzovat podle toho, zda budou dohodnutá pravidla skutečně dodržovat.
Druhé řízení bylo ještě složitější. Zde se objevovaly návrhy směřující k výraznému omezení kontaktu mezi otcem a dítětem.
I v tomto případě zmocněnec zvolil stejnou taktiku. Nepřerušoval druhou stranu a nechal zaznít všechny argumenty. Postupně však vyhodnotil, že hlavní překážkou dohody nejsou samotní rodiče, ale procesní konflikt vznikající v průběhu řízení.
Ve vhodný okamžik vedla argumentace k tomu, že právní zástupce matky sám připustil možnost dohody mezi rodiči. Na tuto nabídku bylo okamžitě reagováno výzvou k předložení konkrétního návrhu řešení.
Tím se poprvé otevřel prostor pro konstruktivní jednání.
Výsledkem bylo, že soud vyzval rodiče k uzavření dohody ve stanovené lhůtě a současně podpořil realizaci kontaktů mezi otcem a nezletilým dítětem.
Tyto případy ukazují, že opatrovnické řízení nemusí být bojištěm. Příliš často se z něj stává soutěž o to, kdo druhému rodiči více uškodí. V takovém prostředí však vždy prohrává ten, koho má řízení chránit – dítě.
Dítě nepotřebuje vítězství matky nad otcem ani vítězství otce nad matkou. Potřebuje stabilitu, jistotu a možnost vytvářet si vztah k oběma rodičům. Potřebuje dospělé, kteří dokážou své konflikty odložit stranou a soustředit se na jeho potřeby.
Smyslem kvalitního zastupování proto není vyhrávat za každou cenu. Není jím ani vytváření dalších sporů, prodlužování řízení nebo hledání způsobů, jak druhou stranu porazit. Skutečným cílem je nalézt řešení, které umožní dítěti vyrůstat v prostředí respektujícím jeho právo na oba rodiče.
Právě tehdy, když se podaří odsunout osobní spory do pozadí a soustředit se na budoucnost dítěte, vzniká prostor pro skutečnou dohodu.
A tehdy také vychází ze sporu vítězně ten, kdo je v celém řízení nejzranitelnější.
Dítě.
Jiří Fábik
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