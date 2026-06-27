Když se vyšetřovatel stane obviněným
Po komunálních volbách jsme převzali vedení města Hora Svaté Kateřiny. Již v prvních týdnech mě zaujalo množství dokumentů, které byly na městském úřadě likvidovány. Tehdy jsem tomu nepřikládal zásadní význam. Teprve při kontrole stavebních projektů, veřejných zakázek a dotačních titulů jsem začal nacházet rozpory, které ve mně vyvolaly vážné pochybnosti o zákonnosti některých postupů.
Jako člen kontrolních orgánů jsem postupně porovnával projektovou dokumentaci se skutečným stavem staveb, způsob financování jednotlivých akcí i nakládání s majetkem města. Domníval jsem se, že nejde o jednotlivá administrativní pochybení, ale o systém, který mohl vykazovat znaky závažného porušování zákona.
Narazil jsem například na komunikaci, která měla být podle projektu provedena jako asfaltová, avšak ve skutečnosti existovala pouze jako štěrková cesta. Objevily se stavby realizované na cizích pozemcích, pochybnosti o čerpání dotačních prostředků i další skutečnosti, které jsem považoval za natolik závažné, že jsem začal podávat podněty kontrolním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.
Byly vypracovány audity, které podle mého názoru potvrdily existenci závažných nedostatků. Očekával jsem, že budou odstraněny a odpovědné instituce provedou důsledné šetření.
Namísto toho jsem začal vnímat změnu atmosféry.
Pozornost se podle mého názoru stále méně soustředila na obsah zjištěných skutečností a stále více na osobu toho, kdo na ně upozorňoval.
Byl jsem odvolán z funkcí, veřejně napadán a čelil jsem výhrůžkám. Stupňoval se tlak na mou rodinu. Přesto jsem pokračoval, protože jsem byl přesvědčen, že upozorňovat na možné nezákonné nakládání s veřejnými prostředky je povinností každého občana.
V roce 2014 bylo proti mně zahájeno trestní stíhání.
Dodnes jsem přesvědčen, že jsem byl odsouzen za čin, který jsem nespáchal. Vykonal jsem tři roky z pětiletého trestu odnětí svobody. V průběhu dalších let vyšly najevo skutečnosti, které podle mého názoru vyvolávají vážné pochybnosti o správnosti původního rozhodnutí. Jedním z důvodů, proč usiluji o přezkoumání své trestní věci, jsou i okolnosti související s doznáním jiné osoby ke skutku, který podle mého názoru odpovídá místu, času a způsobu provedení popisovanému v původním řízení.
Právě od okamžiku zahájení mého trestního stíhání začala následovat řada událostí, které zásadně zasáhly můj život.
Došlo k požáru mé dílny.
Můj pes byl brutálně usmrcen, stažen z kůže a jeho tělo bylo vystaveno způsobem, který šokoval nejen mou rodinu. O této události informovala i televize v pořadu Krimi zprávy.
Následovaly další útoky na mou rodinu, dvě vazby a řada dalších událostí, které jsem vnímal jako pokračující tlak.
Každou z těchto událostí lze samozřejmě posuzovat samostatně.
Já je však posuzuji také v jejich vzájemných souvislostech.
Domnívám se, že jejich množství, charakter, časová návaznost a okolnosti již nelze rozumně považovat za pouhou shodu náhod. Nečiním tím závěr o trestní odpovědnosti konkrétních osob. Tvrdím pouze, že existuje dostatek důvodů, aby byly všechny souvislosti objektivně, nestranně a nezávisle prověřeny.
Po skončení výkonu trestu jsem se rozhodl, že se nebudu zabývat pouze svou vlastní kauzou.
Začal jsem systematicky studovat soudní rozhodnutí, trestní řízení a fungování české justice. Mým cílem nebylo hledat chyby za každou cenu, ale zjistit, zda zkušenosti z mého případu představují ojedinělé selhání, nebo zda lze obdobné otázky nalézt i v dalších závažných trestních věcech.
Postupně jsem dospěl k přesvědčení, že některá rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem si zaslouží odbornou i veřejnou pozornost.
V jednom případě byla mladá matka odsouzena k šestnáctiletému trestu odnětí svobody v souvislosti se smrtí dítěte. Podle mého názoru zůstaly nedostatečně objasněny okolnosti týkající se role jejího manžela, který v řízení vystupoval jako svědek, přestože existují tvrzení, že dítěti neposkytl potřebnou pomoc.
V dalším případě byl obžalovanému navrhován výjimečný trest. Přestože řízení obsahovalo otázky týkající se jeho duševního stavu, byl uložen dlouholetý nepodmíněný trest přesahující deset let. I tento případ ve mně vyvolává otázky, zda byly všechny rozhodné skutečnosti posouzeny v potřebném rozsahu.
Neuvádím tyto případy proto, abych zpochybňoval práci soudů jako celku.
Naopak.
Jsem přesvědčen, že většina soudců vykonává svou práci poctivě a odpovědně. Právě proto považuji za důležité otevřeně hovořit i o případech, které mohou vyvolávat pochybnosti. Důvěra veřejnosti v justici nevzniká tím, že se o možných chybách mlčí. Vzniká tím, že jsou ochotně a nestranně prověřovány.
Moje cesta proto neskončila výkonem trestu.
Pokračuje studiem práva, analýzou soudních rozhodnutí a pomocí lidem, kteří se domnívají, že se stali obětí nespravedlivého rozhodnutí. Nechci, aby někdo přijal mé závěry bez důkazů. Chci pouze, aby byly všechny důkazy objektivně posouzeny a aby se právo uplatňovalo stejně vůči každému člověku.
Po více než patnácti letech jsem své přesvědčení nezměnil.
Stejně jako tehdy žádám jediné – aby pravda nebyla určována postavením jednotlivých osob, ale důkazy. Jen tak může právní stát plnit svůj skutečný účel – chránit spravedlnost, nikoliv pouze autoritu institucí.
Jiří Fábik
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