Když se v chlapovi probudí malý kluk.
Příběh téměř třicetileté Suzuki GSX-R 750 SRAD, která se má proměnit v reprezentativní motocykl autoservisu D.W.D.L.
Některé okamžiky člověku připomenou, že nadšení a radost z nových plánů nejsou otázkou věku. Je mi čtyřiašedesát let, a přesto jsem při pohledu na motocykl, který jsem si před třemi dny přivezl, měl pocit, jako by se ve mně znovu probudil malý kluk. Tím motocyklem je Suzuki GSX-R 750 SRAD z roku 1997. Na první pohled je to téměř třicetiletý sportovní stroj. Pro mě však představuje začátek nového projektu.
Suzuki jsme pořídili za 30 000 korun a chceme jí dát druhý život – nikoliv pouze ji zprovoznit, ale vytvořit z ní výjimečný motocykl, který bude reprezentovat náš autoservis D.W.D.L. Motocykl s vlastní historií Suzuki GSX-R 750 SRAD patří ke strojům, které si mezi příznivci sportovních motocyklů vybudovaly pevné místo.
Náš exemplář má navíc zajímavou minulost. Podle dostupných informací sloužil původně jako výcvikový motocykl autoškoly a později prošel rukama několika majitelů. K motocyklu se váže také otázka jeho výkonu a úprav označovaných jako Dynojet. Tyto technické detaily je nutné posuzovat podle skutečného osazení a dokumentace konkrétního stroje; právě proto chceme při renovaci postupovat pečlivě a nic neponechat náhodě.
Černá, zlatá a poctivá práce Plánovaná zimní přestavba bude rozsáhlá. Motocykl čeká demontáž, kontrola jednotlivých celků a postupná renovace. Rám má získat zlatý metalický odstín, kapotáže hlubokou černou barvu doplněnou airbrushem. Celek ponese označení D.W.D.L. a počítáme také s nově čalouněnými světlými sedly. Důležitý nebude jen vzhled. Chceme, aby výsledný motocykl působil přesvědčivě i po technické stránce. Karburátory a sání už prošly renovací a seřízením, proto jejich současné nastavení hodláme zachovat. Další práce se soustředí na potřebné opravy, kontrolu bezpečnosti a kvalitní dokončení všech detailů. Projekt, který není jen o penězích Odhadovaná investice do přestavby činí přibližně 170 000 až 200 000 korun. Z čistě ekonomického pohledu může taková částka u staršího motocyklu někoho překvapit. Smyslem projektu však není rychlý prodej se ziskem. Chceme vytvořit stroj, který ukáže schopnosti našeho autoservisu, naši práci i vztah k technice. Suzuki se má stát pojízdnou vizitkou D.W.D.L. a zároveň připomínkou, že renovace není pouhá výměna dílů. Je to kombinace zkušeností, trpělivosti, řemesla a představivosti. Na jaře přijde chvíle pravdy Cíl je jasný: přes zimu na motocyklu pracovat a na jaře představit hotový výsledek. Průběh přestavby chceme průběžně dokumentovat, aby bylo vidět, kolik práce se skrývá za konečným leskem laku a za každým pečlivě dokončeným detailem.
Když se dnes na Suzuki podívám, nevidím jen starý motocykl. Vidím příběh, který pokračuje, a další důvod těšit se na každé ráno v dílně. Člověk může mít čtyřiašedesát let, ale radost z motorů a chuť něco vytvořit mu mohou zůstat stejně silné jako ve dvaceti. D.W.D.L. – Autoservis, kde technika dostává nový život.
Jiří Fábik
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