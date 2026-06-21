Když rodič nedostane možnost být slyšen. Případ, který vyvolává otázky o fungování justice
Právě tuto otázku otevírá případ projednávaný u Okresního soudu ve Vsetíně, který podle matky vykazuje řadu procesních pochybení a vyvolává vážné pochybnosti o dodržení zásad spravedlivého procesu.
OSPOD jednal bez matky, přestože děti byly v její péči.
Jedním z prvních sporných momentů byl postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí. OSPOD nejprve odmítl jednat bez přítomnosti otce a sdělil, že do termínu soudního jednání již nebude schopen provést další šetření. Následně však proběhlo jednání s otcem a nezletilými dětmi bez vědomí matky. To by samo o sobě nemuselo být výjimečné. Zásadní však je, že v té době byly děti v péči matky. Otec je bez jejího vědomí přivedl k jednání s OSPOD a matka nebyla o této schůzce informována, nebyla přizvána k účasti a neměla možnost se k jejím výsledkům vyjádřit.
Podklady získané při tomto jednání se přitom následně staly součástí soudního řízení.
Odmítnutý zmocněnec a ignorované omluvy
Matka si zvolila zmocněnce, který jí měl pomáhat s obranou jejích práv. Soud však jeho zastoupení neakceptoval. Následně došlo i ke sporu ohledně účasti právního zástupce matky. Ten včas oznámil kolizi s jinými úředními úkony a požádal o změnu času jednání.
Soud žádosti nevyhověl.
Přestože byla soudu oznámena omluva právního zástupce a byla podána námitka podjatosti, soud pokračoval v jednání bez účasti matky i jejího právního zástupce.
Námitka podjatosti, která jako by zmizela
Zvlášť znepokojivě působí skutečnost, že ve spise není podle matky dohledatelný žádný záznam o projednání její námitky podjatosti. Neexistuje usnesení, rozhodnutí ani jiný procesní úkon, který by dokládal, že se soud s námitkou řádně vypořádal. Přesto soud pokračoval v dokazování a následně rozhodl ve věci samé. Pokud by se tato skutečnost potvrdila, šlo by o jednu z nejzávažnějších procesních vad celého řízení.
Rozsudek vyhlášen bez účasti matky
Klíčový okamžik nastal v prosinci 2025.
Dne 2. prosince proběhlo jednání bez účasti matky a jejího právního zástupce. Právě při tomto jednání soud stanovil termín vyhlášení rozsudku na 11. prosince.
V protokolu současně uvedl, že účastníci již nebudou obesíláni.
Problém spočívá v tom, že matka ani její právní zástupce u jednání dne 2. prosince přítomni nebyli. Nemohli tedy vzít nový termín na vědomí. Ve spise podle matky neexistuje žádný doklad o tom, že by byli k jednání dne 11. prosince samostatně předvoláni nebo jinak vyrozuměni.
Přesto byl rozsudek vyhlášen.
Otec měl uvádět nepravdivé příjmy Další pochybnosti vyvolává způsob zjišťování majetkových poměrů otce. Matka po celou dobu řízení namítala, že otec jako osoba samostatně výdělečně činná uvádí zkreslené údaje o svých příjmech. Navrhovala provedení důkazů k ověření jeho skutečných ekonomických poměrů.
Soud tyto návrhy odmítl.
Později však sám otec předložil daňové přiznání, které podle matky potvrdilo, že jeho předchozí tvrzení neodpovídala skutečnosti.Přesto soud z těchto zjištění nevyvodil odpovídající závěry.
Jeden rodič neplatí bez následků, druhý dostane dluh za tři roky
Matka rovněž poukazuje na rozdílný přístup soudu k oběma rodičům. Zatímco otec podle ní v minulosti neplnil řádně svou vyživovací povinnost, soud této skutečnosti nevěnoval zásadní pozornost. Naopak matce bylo zpětně stanoveno výživné za období přibližně tří let.
Výsledkem byl dluh přesahující 160 tisíc korun.
Právě tato částka se později stala základem exekuce. Exekuce přes 220 tisíc korun
Po vyznačení právní moci rozsudku byla zahájena exekuce.
Postiženy byly: bankovní účty matky, nemovitosti matky, bankovní účty jejího manžela. Celková vymáhaná částka přesáhla 220 tisíc korun.
Paradoxně se následně ukázalo, že samotný exekuční návrh nebyl bezvadný.
Exekutor zjistil, že část nároku ve výši 8 140 korun byla vymáhána neoprávněně a exekuce musela být v této části zastavena. Otevřené otázky Případ dnes vyvolává řadu otázek. Proč nebyla podle tvrzení matky řádně projednána námitka podjatosti? Proč nebyli matka ani její právní zástupce obesláni k vyhlášení rozsudku?Proč nebyly důsledně prověřeny skutečné příjmy otce?
A především: Jak je možné, že byla zahájena rozsáhlá exekuce, přestože následně vyšlo najevo, že samotný exekuční návrh obsahoval vady?
Na tyto otázky bude muset odpovědět nejen odvolací soud, ale především celý systém, který má občanům garantovat spravedlivý proces a rovné postavení před soudem.
Protože důvěra veřejnosti v justici nestojí jen na správnosti rozsudků. Stojí především na přesvědčení, že každý účastník dostal skutečnou možnost být slyšen. Právě v tomto bodě se nabízí širší zamyšlení nad samotnou rolí soudce v moderním právním státě. Již římské právo, na němž stojí základy evropské právní kultury, nevnímalo soudce jako pouhého vykonavatele procesních pravidel, ale jako osobu povolanou k výkladu práva a hledání spravedlivého řešení konkrétního sporu. Smyslem soudního řízení není mechanická aplikace jednotlivých ustanovení ani formální správa soudního spisu, ale nalezení spravedlnosti na základě úplně a nestranně zjištěného skutkového stavu.
Římští právníci vycházeli ze zásady, že právo má sloužit spravedlnosti a že každá strana musí dostat skutečnou možnost být slyšena a hájit svá práva. Pokud se soudní rozhodování od tohoto principu vzdálí a převáží formalismus nad podstatou věci, vzniká nebezpečí, že soud přestane být místem hledání spravedlnosti a stane se pouze institucí administrující procesní úkony. Úkolem soudce proto není být úředníkem sledujícím pouze formální stránku řízení, ale vrcholným vykladatelem práva, který dokáže jednotlivé právní normy aplikovat v jejich vzájemných souvislostech, s ohledem na jejich smysl, účel a základní principy spravedlnosti. Právě podle schopnosti nalézt spravedlivé řešení konkrétního lidského příběhu lze poměřovat kvalitu každého soudního rozhodnutí.
Jiří Fábik
Když proces převáží nad spravedlností
Případ matky, která se o rozsudku dozvěděla až po jeho právní moci. Je otázkou samo spravedlivé a nestranné posouzení věci soudem. Otázka zní je rozhodování soudu profesionální a odpovědné?
Jiří Fábik
Mami Tati chci být milován ne obtíž
Jmenuji se třeba Matěj. Nebo Damián. Možná Eliška, Honzík nebo David. Vlastně na tom nezáleží. Vám rodiče ANO?
Jiří Fábik
Dovolená Českých příživníků
Proč tento článek píši? To má Česká republika ve světě málo ostudy, že jí takto zostudí takovéto živly? Dívka měla zajištěnou budoucnost. Rodina takto zničila život mladé dívky, pro svou hamižnost a nemorálnost
Jiří Fábik
Odebírání dětí rodinám
Kdo a proč odebírá děti z rodin. Historie tohoto rozhodnutí v minulosti. A další podobné jednání státu proti zájmům společnosti a lidí.
Jiří Fábik
Tempel versus Česká republika
Kauza která na mezinárodním fóru rezonuje. Nastavuje zrcadlo České justici. Jak dlouho budeme ještě tolerovat bezprávní stav?
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Nehoda motocyklu na D1 u Mirošovic. Směrem na Prahu je průjezdný jeden pruh
Dálnici D1 na 22. km u Mirošovic v Praze-východ uzavřela vpodvečer nehoda motocyklu. Směr na Prahu...
Děravé silnice v Rusku? Oprav si to sám a dokonce tě za to nebudeme pokutovat!
Státu jako instituce vznikl proto, aby z daní konal to, na co lidé nebo výrobci nemají prostředky....
Závod MotoGP skončil. Policie řešila ztraceného chlapce i krádež fotoaparátu
Už od brzkého rána začal v neděli panovat v okolí brněnského Masarykova okruhu fanouškovský ruch....
Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni
Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 54
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 763x