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Když proces převáží nad spravedlností

Případ matky, která se o rozsudku dozvěděla až po jeho právní moci. Je otázkou samo spravedlivé a nestranné posouzení věci soudem. Otázka zní je rozhodování soudu profesionální a odpovědné?

V České republice se často hovoří o právu na spravedlivý proces. Méně se však mluví o situacích, kdy účastník řízení získá pocit, že o jeho osudu bylo rozhodnuto bez jeho skutečné účasti.

Jeden z opatrovnických sporů vedených u okresního soudu ukazuje, jak snadno se může občan dostat do situace, kdy ztratí důvěru v nestrannost a pečlivost soudního rozhodování.

Matka tří nezletilých dětí se účastnila dlouhodobého sporu o péči a výživné. Již v průběhu řízení upozorňovala na postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který podle jejího názoru nezachovával rovný přístup k oběma rodičům. Zatímco v jednom případě bylo odmítnuto jednat bez přítomnosti otce, následně proběhlo jednání s otcem a dětmi bez vědomí a účasti matky.

Před klíčovým jednáním byla soudu doručena žádost o změnu času jednání a následně také omluva právního zástupce matky spolu s informací o podané námitce podjatosti. Přesto soud pokračoval v jednání, provedl dokazování, vyslechl pouze jednu stranu sporu a dokazování ukončil.

Rozsudek byl následně vyhlášen bez účasti matky i jejího právního zástupce. Matka tvrdí, že se o existenci rozsudku vůbec nedozvěděla. Rozhodnutí bylo doručeno pouze jejímu tehdejšímu advokátovi a jí samotné předáno nebylo.

Poté, co se o rozsudku dozvěděla, podala odvolání a současně požádala o prominutí zmeškání lhůty. Žádost o prominutí lhůty byla zamítnuta. Odvolání však nebylo bez dalšího odloženo. Odvolací soud si vyžádal celý soudní spis, aby mohl věc přezkoumat.

Právě zde vznikají otázky, které si zaslouží pozornost veřejnosti.

Pokud bylo odvolání natolik významné, že si odvolací soud vyžádal celý spis, pak je zřejmé, že věc nebyla bezvýznamná ani jednoznačná. Současně však již byla na základě rozsudku vedena exekuce a matce byly ukládány povinnosti vyplývající z rozhodnutí, které sama považovala za vadné.

Celá věc proto není pouze příběhem jedné rodiny. Je především ukázkou problému, který může postihnout každého občana. Důvěra v soudnictví nestojí pouze na správnosti konečného rozhodnutí. Stojí především na přesvědčení, že každý účastník dostal skutečnou možnost být slyšen, předložit své důkazy a účinně hájit svá práva.

Veřejnost oprávněně očekává, že soudy budou nejen rozhodovat, ale také budit důvěru v to, že jejich postup byl spravedlivý, transparentní a nestranný.

Právě důvěra veřejnosti je totiž nejcennějším kapitálem každé demokratické justice.

Autor: Jiří Fábik | neděle 21.6.2026 13:23 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Již se nepovažuji za politika ani se politikou zabývat nemám zájem. Mne již zajímá pouze zákon, jeho výklad a uplatňování právních norem v naší zemi. Je smutné , abych mohl pro tuto zemi něco udělat, musím odejít do ciziny a odtud působit na právní prostředí v naší zemi.

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