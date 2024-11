Dovolená Českých příživníků

Proč tento článek píši? To má Česká republika ve světě málo ostudy, že jí takto zostudí takovéto živly? Dívka měla zajištěnou budoucnost. Rodina takto zničila život mladé dívky, pro svou hamižnost a nemorálnost

Mladá slečna Alena dovršila osmnáctého roku. Odjela od přítele oslavit osmnácté narozeniny s rodinou. Je plnoletá a nikdo jí nic nařizovat nebude. Na oslavě navázala nový vztah. Předchozí vztah hodila za hlavu a začala si žít. Vyloučené lokality jsou semeništěm pochybných existencí. Bratr Karel jí na oslavě nabídl, ať se na přítele vykašle a jede s ním na dovolenou do Itálie na dovolenou. Stavíme se ve Vídni za druhým bratrem Edou. Nakonec se před odjezdem vrátila k příteli s podmínkou, že jí dovolí jet na dovolenou. A tak přišel den odjezdu a Češi vyrazili na dovolenou. Za volant sedla přítelkyně Karla. S ohledem na věk jí Alena říkala teto. Vyrazili a cestovali autem do Vídně. Na Česko Rakouských hranicích si za volant sedl Karel. Jelo se hurá, vstříc dobrodružství. Ve Vídni se sešli s druhým bratrem Edou. Vyrazili do Innsbrucku. Bohužel propukly povodně a mnoho silnic se stalo nesjízdnými. Přítel se konečně dovolal své dívce Aleně a ta mu sdělila celá ustrašená. že se vrátí za tři měsíce. Zde začalo peklo pro všechny zúčastněné. Přítel se ptal Aleny jak s tam bude živit, ty budeš šlapat? Řekla ani náhodou, její bratr Eda však do hovoru poznamenal ,, Je to legální ’' . V tu chvíli přítel reagoval, že si to s ním vyřídí a Alenu dá do pátrání. Nebo ji bratr Eda okamžitě dopraví k bratrovi Karovi z Innsbrucku do Livornu. A že bude volat rodičům. Volal tedy Karlovi a chtěl vysvětlit proč nechal sestru u bratra Edy. Nedokázal to plně zodpovědět. Tedy přítel volal matce Aleny. Ta potvrdila, že o všem ví. Tak ji konfrontoval s tím, že bude podávat trestní oznámení. Na to matka reagovala, že se dcera okamžitě vrátí. Přítel tedy další dva dny komunikoval s Karlem a kontroloval přesun Aleny vlakem z Innsbrucku do Livornu. Zjistil že jedou bez jízdenky. Prý tak jezdí stále. Přítel se ptal proč jedou bez jízdenky, když Eda čekal na podporu. Navíc, že mu Alena řekla, že chodil na brigádu na měď. Od Karla se dozvěděl, že Eda neměl nikdy nárok na podporu a nikdy nedělal. Že ve Vídni žebrá a krade. To už byl přítel zoufalý. Protože má přítele soudce v Německu, požádal jej o pomoc. Soudce se s Alenou spojil a vyhrotil situaci a nechal vydat mezinárodní zatykač. Bylo podezření na zavlečení do ciziny a svádění k prostituci. V tuto dobu se přítel dozvěděl, že Karel nikdy neměl řidičské oprávnění. Přítel tedy začal naléhat na partnerku bratra aby opatrně dojela do Čech. Aby nenechala řídit Karla. Z důvodu povodní však toto řešení muselo snést odkladu. Proto domlouval leteckou přepravu Aleny k soudci do Německa. Začal však dostávat informace, že je vše v pořádku a jsou již v Rakousku. Tehdy se dozvěděl, že se stravují po centrech pro uprchlíky a využívají jejich služeb. Již s ním přítelkyně komunikovala omezeně. Přítel začal mít podezření, že se děje něco špatného. Přítelkyně jej požádala o finanční prostředky na dálniční poplatky a na jídlo. Finance jim zaslal a začalo peklo. Začal tedy hledat, kde se Alena nachází. Zjistil, že nevyjeli z Itálie. To již zalarmoval Německou policii a ta požádala o součinnost ostatní dotčené země. Situace se začala zhoršovat. Až v 1.37 ráno mu zvonil telefon, teta s Alenou s pláčem prosili o pomoc a záchranu. Že jsou děvky a že je Karel chce nechat v Itálii a že se ho bojí. Dále mu řekla, že měli nehodu a prorazili dojezdové kolo. Apeloval na tetu aby jela opatrně a mimo dálnici. Že na tom kole nesmí jet do Čech, že je nutné ho vyměnit. Přítel jim řekl, že to ráno bude řešit. Ráno v 9.37 hodin jej teta opět prosila o pomoc a za chvíli mu napsala,že jim Karel zablokoval telefony a že již s nikým volat nesmí. Zde již nečekal a spojil se Němci. Ti mu nařídili podat trestní oznámení a informovat velvyslanectví v Římě. První pokus o kontakt s velvyslanectvím se nezdařil. A tak se spojil na lince 158 s policií. Přijela hlídka a prověřila SOS zprávy obou žen. Prověřila Karla a potvrdila, že není a nikdy nebyl řidičem. Nastalo pozdvižení. Policie volala ženám. Ty řekli, že se nic neděje a jsou v pořádku. Avšak do hovoru neustále vstupoval Karel. Zde pojali sami policisté podezření, že se může jednat o pokus o zavlečení do ciziny. Informovali přítele, že bude požádáno o součinnost policie dotčených zemí. Došlo k umlčení komunikace, nejsou zprávy o pohybu a pobytu přítel se jen modlí aby je našli a zabránili tak hrozícímu neštěstí. Ve dvacet jedna hodin volali z velvyslanectví v Římě. Po vysvětlení situace konstatovali, že se jedná o vážnou věc a obrovskou mezinárodní ostudu a budou tak ve věci postupovat. Požádají o součinnost Italskou policii. Je nasnadě, že dopad na zúčastněné bude jednoznačně velký. Česká policie čeká na překročení hranic těmito osobami. Matka syny hájí v rozporu s důkazy, že se toho nedopustili. Celá situace hrozí umístěním dívky na uzavřené pracoviště. Má následovat případný návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům. V tuto chvíli již hrozí Karlovi za řízení tři roky vězení a sedm let za zavlečení do ciziny. Druhému bratrovi Edovi sedm let. Tetě podmíněný trest a Aleně také. Stále nejsou v České republice. Opět se ozývají a sdělují, že jsou v Rakousku. Opět se odmlčují. Za dva dny píše Alena v noci příteli. Karla se bojí a chce pryč. Matka s Karlem Aleně nařídili, že už se s přítelem stýkat nebude. Bude týden u Karla a týden u matky. Přítel se znovu ptá Aleny, zda chce k němu a tak se domlouvají, že si pro ni v osm ráno přijede. Po příjezdu ráno pro Alenu, Aleně volá. Ta celá ubrečená odmítá vyjít ven, Aleně řekli, zůstaneš zde a nic takového. Přítel tedy jede na policii a ta s ním jede k domu. Přítel je informuje o strachu Aleny z bratra Karla. Policie volá Aleně, telefon bere Karel a policii říká, že nejsou doma ale, že Alenu přiveze na policii. Přítel upozorňuje pokud si nebude Alena jistá, že se nebude muset vracet k rodině, tak pravdu neřekne. Předpoklad se potvrdil, policie neujistila o tom, že se k rodině nemusí vracet. Alena vše popírá. Policie si vyžádá podklady a Alena je obviněna z křivé výpovědi a hrozí jí jeden rok nepodmíněně. Anabáze však nekončí. Přítel se snaží komunikovat s Alenou. Nakonec se daří. Alenu po domluvě zastihne a odváží domů. Policie věc odkládá. Německá policie však pokračuje v řízení. Zde již hrozí postih i matce Aleny. Alena začíná vypovídat pravdivě. Věci které vyplouvají na povrch jsou ještě horší než bylo známo. Aleně volá teta, že Karel z ní vytahal všechny peníze a odjel za jinou ženou. Karel se spojuje s Alenou, že je mu vše jedno a přeje jí hodně štěstí v manželství s přítelem. Asi po týdnu Aleně zavolá nová Karlova přítelkyně. že si Karel vzal bez dovolení tři roky starou Škodu superb. V noci s ním čelně vyjel proti protijedoucímu vozidlu. To do něj z boku narazilo a Karel z místa nehody ujel. Karel vrátil vozidlo na parkoviště a šel spát. Druhý den odjíždí k tetě. Přítelkyně věc oznamuje jako poškození na parkovišti a ujetím od nehody. Ani netuší jak blízko je pravdě. Celý bok je poničen a Škoda je téměř dvě sta tisíc. Teď už Karel tuší, že je zle a přestává komunikovat. Na kamerových záznamech je Karel vidět za volantem superba. Tím se vše opět spouští. Karlova nová partnerka je ze situace celá zděšená. Policii z neznalosti oznámila věc nepravdivě. Je zahájeno nové trestní řízení, mezitím Karel odjíždí spěšně zpět do Livornu. Avšak po pár dnech se objevují informace o pobytu Karla v Rakousku a nyní v Německu.

České úřady požadují tvrdé tresty a souhlasí s vydáním k potrestání do Spolkové republiky Německo.

Tak se domnívám, že tento článek může být poučením pro řidiče – neřidiče a podobná individua.