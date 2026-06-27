Česká televize na rozcestí. Nejde jen o peníze, ale o její poslání
Nejdůležitější otázkou totiž není, zda bude Česká televize financována prostřednictvím koncesionářských poplatků, nebo přímo ze státního rozpočtu. To je pouze způsob financování. Podstatnější je odpovědět na otázku, jaké poslání má Česká televize v současné době plnit a jak bude toto poslání naplňovat.
Veřejnoprávní televize není běžnou komerční společností. Má sloužit všem občanům bez ohledu na jejich politické názory, společenské postavení či životní přesvědčení. Jejím největším kapitálem není rozpočet ani sledovanost. Je jím důvěra veřejnosti.
Osobně Českou televizi již řadu let téměř nesleduji. Důvodem nejsou poplatky, ale můj pocit, že zejména ve zpravodajství a publicistice se v některých tématech vytrácí potřebná vyváženost. Veřejnoprávní médium by mělo poskytovat prostor různým názorům a nechat diváka, aby si vlastní úsudek vytvořil sám. Jakmile část veřejnosti začne mít pocit, že je některý pohled upřednostňován, důvěra se postupně vytrácí.
Tento názor nevychází pouze z pozice běžného diváka. V minulosti jsem působil v politice a měl možnost sledovat, jak významnou roli mohou média sehrát při utváření veřejného mínění. Právě proto považuji nestrannost veřejnoprávního média za jednu z jeho nejdůležitějších hodnot.
Na druhou stranu považuji za správné ocenit i pozitivní změny.
Česká televize byla po desetiletí symbolem kvalitních českých pohádek, večerníčků a původní domácí tvorby. Spejbl a Hurvínek, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka, Mach a Šebestová nebo Maxipes Fík provázeli celé generace dětí. Postupně však domácí tvorby ubývalo a byla nahrazována především zahraničními pořady.
Pamatuji si okamžik, kdy děti dostaly ve škole jednoduchý úkol – vyjmenovat několik českých kreslených pohádek. A překvapivě si nevzpomněly ani na ty nejznámější. Tehdy jsme se s manželkou rozhodli, že každý víkend budeme společně sledovat právě české pohádky. Nebylo to jen o televizi. Bylo to o předávání české kultury, humoru, jazyka i tradic.
O to více mě potěšilo, že se v poslední době na obrazovky začínají vracet klasické české pohádky i filmy pro pamětníky. Nevím, zda je to důsledkem společenského tlaku, nebo změny uvažování uvnitř České televize. Pokud však jde o vědomý návrat k podpoře české kultury, považuji to za krok správným směrem.
To však samo o sobě nestačí.
Ve veřejném prostoru neustále slyšíme argumenty pro zachování nebo zrušení koncesionářských poplatků. Mnohem méně však zaznívá otázka, co Česká televize nabídne občanům výměnou za veřejné financování.
Jak bude zajištěna transparentnost jejího hospodaření?
Budou veřejnosti srozumitelně vysvětlovány odměny vrcholového managementu?
Jak bude hodnocena efektivita využívání veřejných prostředků?
Jak budou posuzovány stížnosti na nevyváženost zpravodajství a publicistiky?
Jaké konkrétní kroky budou přijaty pro posílení důvěry veřejnosti?
Podle mého názoru právě zde leží podstata celé diskuse.
Stejně důležitá je i role samotných novinářů. Ti by měli mít dostatečnou profesní svobodu, aby mohli svou práci vykonávat podle pravidel novinářské etiky, ověřovat informace a usilovat o objektivitu a vyváženost. Redakční práce by neměla být ovlivňována jinými než profesními kritérii.
Úkolem vedení České televize by podle mého názoru nemělo být zasahovat do konkrétního obsahu jednotlivých reportáží nebo publicistických pořadů. Jeho role spočívá především v určování dlouhodobé strategie, programové skladby jednotlivých vysílacích okruhů, rozvoji původní tvorby, odpovědném hospodaření a vytváření podmínek pro nezávislou práci redakcí.
Veřejnoprávní televize má být místem, kde vedle sebe existuje zpravodajství, vzdělávání, kultura, dokumentární tvorba, kvalitní publicistika, dětské pořady i česká filmová klasika. Má být institucí, která spojuje společnost, nikoliv ji rozděluje.
Jsem přesvědčen, že budoucnost České televize nebude záviset především na tom, odkud budou přicházet její finanční prostředky. Bude záviset na tom, zda se jí podaří znovu získat důvěru těch diváků, kteří ji v posledních letech ztratili.
Důvěru totiž nelze nařídit zákonem ani zaplatit vyššími poplatky. Důvěra vzniká pouze tehdy, když veřejnost vidí transparentní hospodaření, profesionální práci novinářů, respekt k různorodosti názorů a skutečnou službu občanům České republiky.
Pokud se Česká televize dokáže vrátit k těmto hodnotám, nebude již hlavním tématem výše poplatků. Hlavním tématem bude kvalita veřejné služby, kterou občanům poskytuje. A právě to by mělo být skutečným měřítkem úspěchu každého veřejnoprávního média.
Jiří Fábik
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