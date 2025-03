Zahráváte si s III. Světovou válkou …..

slova Amerického prezidenta Donalda Trumpa, nepatřily pouze Zelenskému, ale všem evropským i našim politikům.

O tom, že Rusko

v případě své potřeby použije svůj jaderný arzenál není pochyb. S tím nechce mít Amerika nic společného a proto se do války v Evropě nehodlá zapojit. Žádná jaderná válka mezi USA a Ruskem nebude. To prezident USA nedovolí. Prezident USA usiluje o mír v Evropě, nikoliv o Světovou válku.

Představa,

že by Evropa včele s Ukrajinou porazila Rusko je mimo realitu. Setrvalá snaha Zelenského o zatažení USA, či Evropských států do války s Ruskem je v případě USA zcela mimo hru.

O tom, že by se občané Evropy byli ochotni nechat se svými politiky naverbovat do války s Ruskem lze pochybovat. Pravděpodobně budou utíkat stejně jako utíkají Ukrajinci. Proto je potřeba volit politiky, kteří naše zapojení do války odmítají. Nemáme dostatek vojáků a vybavení ani pro plnou ochranu naší země.

Nelze přehlédnout

uspořádání jednání v Oválné poradně prezidenta USA Trumpa před novináři, kteří někteří zkušení diskutující v TV charakterizovali jako připravené, tedy jako past, či jako divadlo pro domácí Američany s tím, že prezident Trump o podepsání 2x upravené smlouvy o těžbě nerostných surovin ze strany Ukrajiny již neměl podstatný zájem.

Naopak neúspěch jednání s Ukrajinou

dává prezidentu USA Trumpovi dostatek důvodů a oprávnění k zahájení jednání s Ruskem, které agresivní válku s Ukrajinou zahájilo, ale které nyní opakovaně tvrdí, že má zájem jednat o zastavení války a o nastolení míru. K tomu nabízí pro USA i možnost zapojení americkým firmám do těžby nerostných surovin.

Přímé jednání

zástupců dvou nejsilnějších jaderných mocností tedy prezidentů Ruska a USA umožňuje sjednání několika alternativ řešení pro zastavení války a nastolení míru mezi Ukrajinou a Ruskem tak, aby si Ukrajina a Evropské státy mohly vybrat nebo pozměnit nejvhodnější alternativu pro nastavení trvalého míru. O tom, že prezident Trump a prezident Putin mohou najít shodu i v dalších problematických otázkách, není pochyb.

Jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou,

mohou probíhat i jiným postupem, ale nelze se jim vyhnout. Evropské státy by měly být vděčné, že se prezident USA Donald Trump snaží ukončit válku v Evropě,

která ohrožuje všechny obyvatele Evropy.