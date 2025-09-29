Vezmeme ty volby odzadu
MOTORISTI
toho převzali dost z programu SPD a chtějí to prosazovat tvrdě, jako by s tím přišli sami. Hodilo jim to slušný začátek. Hodnotí se sami jako jediná zásadní pravice, ale zatím s obecně neúspěšnými recepty. Měli by je přednostně volit majitelé aut, které zvládnou bez problému více než 200 km za hodinu na dálnici. Pokud máte běžný civilní, nebo ojetý autopark, jako většina našich občanů, tak to raději nezkoušejte. Nesnáší komunisty, ale to už mají téměř historické zpoždění. Můžete je v klidu volit, ale možná volte raději někoho jiného.
STAČILO
nejsou novodobí komunisti, ale spojená Levice zahrnující zájmy převážné části společnosti, která nemůže nadšeně vyskakovat nad svými bohatými příjmy, často nepřevyšujícími polovinu průměrné mzdy. Ve své většině tvrdí, že jim nejde o prosazování staré komunistické diktatury, ale o demokratický socialismus roku 1968, za jehož prosazování nás v srpnu roku 1968 okupovalo Rusko se svými satelity. Komunismus, ve formě komunistické nadřazenosti a násilné zločinné diktatury je již zcela mimo hru. K tomu se společnost, ani STAČILO, určitě vracet nebude. Pravice a neschopná z části liberální levice v minulosti nic moc dobrého nepředvedla a skutečná spojená levice už tady chyběla. Spojená Levice s těmi sympatickými děvčaty včele, se určitě bude snažit prosadit některé pozitivní prvky demokratického socialismu roku 1968, který podporoval i Jan Palach. Pokud ale děvčatům nevěříte, volte raději někoho jiného.
PIRÁTI
předvedli velké divadlo před vstupem do vlády. Po volbách to splasklo a ve vládě poskakovali, dle ODS. Teď chtějí nakopnout, či vykopnout ostatní, protože oni mají plán. Co se týče odbornosti, tak by to možná dopadlo, jako se stavebním řízení. Pirátské korzáry i vlajky s lebkami, skončili někde v moři. Dost jalových slibů. Možná by se mohli přejmenovat. Výsledek nic moc, ale volit je v klidu můžete, nebo možná raději někoho jiného.
STAN,
to byla šťáva. Předseda je progresivním politikem, ale o zlodějně ve vlastní straně vůbec nic nevěděl. Přitom instruoval kolegu, jak je potřeba včas zlikvidovat šifrovaný telefon, jako předmět doličný k vyšetřování. Jako ministr vnitra je jistě odborník. Když pomineme průšvih kolem dopravního podniku, tak lze ocenit zejména jeho rozhodnutí podepsat migrační pakt EU, který nám zaručí povinný příděl migrantů v počtu určeném komisí EU. Jaký počet migrantů nám komise určí přijmout příští rok zatím nevíme, ale můžeme na začátek odhadem očekávat asi 3 - 6 tisíc afrických migrantů. Těžko nesouhlasit s názorem, že z Afriky se stává porodnice Evropy. Nedostatek antikoncepce je asi citelný. STAN se starosty budou pro migranty hledat ubytování, ubytovny a byty po celé republice. Místo bytů pro naše mladé občany a studenty, budou starostové shánět a zajišťovat byty pro přidělené migranty. K tomu můžeme připočíst originální plány STAN, na zavedení EURO, tedy likvidaci historicky významné České koruny a legalizaci eutanazie. Volit je můžete, ale mladým se asi nebude líbit očekávaná konkurence v při zajišťování bytů pro migranty. Možná budou raději volit někoho jiného.
SPD,
ani jeho předseda se nezmění. Tvrdá palice a to je asi dobře. Nemění své priority. Stát tvoří jeho občané, kteří mají v případě potřeby nejvyšší právo rozhodovat o budoucnosti své i o budoucnosti celého státu i s využitím Obecného a závazného referenda. To není v rozporu se zastupitelskou demokracii. Rozhodnutí Obecného referenda, jako nejvyššího právního aktu by mělo být závazné pro Poslaneckou sněmovnu, pro Senát i pro Ústavní soud. S konečnou platností rozhoduje lid, pokud to lid požaduje. Potvrdil to i Donald Trump. To ovšem vůbec neříká nic o tom, jak výsledek takového referenda dopadne. Lidé musí dostat k rozhodnutí včas informační leták pro i proti pozitivnímu rozhodnutí, kde budou uvedeny veškeré pozitivní a negativní důsledky jejich rozhodnutí. V případě referenda o vystoupení z EU, či NATO není vůbec jisté, že by referendum bylo úspěšné pro jeho iniciátory zejména, pokud by Česká republika chtěla vystupovat z EU sama, bez partnerů z V4. Pokud se bojíte rozhodovat osobně v rámci referenda, tak si raději zvolte někoho jiného.
SPOLU
tak to byla bomba. Rozhodnutí o vysokých cenách energií prodražilo výrobní náklady a zvýšilo cenu zboží tak, že inflace postupně zlikvidovala úspory občanů o cca 30%. Důsledky tohoto rozhodnutí se táhnou dodnes. Vypadalo to, jako by se předseda vlády staral více o Ukrajinu, než o svou zem. Pokud se Ukrajina s podporou USA rozhodla bojovat proti agresi Ruska bylo jasné, že porazit jadernou mocnost je mimo schopnosti Ukrajiny, ale ani USA už nemají viditelný zájem o přímou válku s Ruskem. Američané to nechají na představitele velkých Evropských zemí, kteří mají velká ramena. Nelze ani přehlédnout, že se pravděpodobně dosud nenašly ukrajinské peníze na zbraně, zmizelé v kampeličce a to je ostuda. Další bombou bylo schválení Emisních povolenek pro domácnosti ETS 2. Pozitivně lze hodnotit snahu o reformu důchodů, ale to bez reformy daní zpět k progresivnímu zdanění dle vyspělého Rakouska, či Německa není možné a zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let není přijatelné. Výsledkem vlády SPOLU je další více než bilion našich dluhů. Pokud chce někdo podporovat vládu SPOLU tak jí jako útěchu může dát svůj hlas, nebo možná by mohl volit raději někoho schopnějšího.
ANO,
je se svým předsedou včele volebních preferencí. Ukázal, že tomu rozumí. Jako ministr financí i premiér se osvědčil a to se počítá. Bylo líp a bude líp. Problémem není opakovaná ostuda justice s Čapím hnízdem, ale především skutečnost, že předseda ANO patří k velkým bohatým klukům, kteří mají v Česku otevřenou kasu, božský ráj, různé finanční výhody i výjimky a nedostatečně zdaněné vysoké příjmy místo toho, aby z vysokých příjmů platili progresivní daň 40 až 50%, jako ve vyspělém Rakousku, či Německu. Prý je to maličkost, ale ty chybějící daně a poplatky za ně musí platit ostatní často chudší občané a podnikatelé s nižšími i středními příjmy, neboť u těch nejnižších už není z čeho brát. Doktoři nemusí mít strach. V rakouských nemocnicích mají až trojnásobné platy a i po zaplacení všech daní a pojištění jim zůstane mnohem víc, než v Česku. Krom toho soukromí a vybraní lékaři si mohou vydělat kolik chtějí, jen z toho musí platit odpovídající vysokou daň a na tom vydělají lékaři i státní kasa Rakouska i Německa. To platí i pro ostatní podnikatele a odborníky. Proto úspěšní podnikatelé mají v Rakousku a Německu podporu celé společnosti. Čím více si vydělají, tím více přispějí v daních do státní kasy. Předseda ANO to umí hrát na obě strany a v tom je jeho výhoda, ale pokud mu bude šlapat na paty SPD, nebo STAČILO, bude muset víc podporovat nižší i střední vrstvy společnosti. Pokud bude mít předseda ANO úspěch při jednáních v EU v náš prospěch, nikdo nebude referendum o vystoupení požadovat. Mít se lépe je dobrý cíl, ale pokud se nechcete mít lépe, nebo nemáte rádi velké bohaté chlapce, tak si raději zvolte někoho jiného.
Všude najdete plusy i minusy.
Tady nejsou všechny, ale proto volte dle svého názoru. O poslanecké křeslo se zajímá přes 4 tisíce občanů. Jen není jisté zda na to všichni mají a zda unesou odpovědnost, kterou bude poslanecký mandátu mít. Je totiž zcela nezbytné konečně přijmout zákon předložený SPD, který stanoví hmotnou, právní a trestní odpovědnost jednotlivých poslanců za jejich osobní rozhodování a hlasování. Taky výši pokut, za způsobenou škodu, která by neměla překročit desetinásobek měsíčního platu poslance. To se nebude poslancům líbit, ale pokud chtějí rozhodovat o budoucnosti republiky a občanů, musí také umět nést odpovědnost za svoje návrhy, hlasování a způsobené škody České republice. Být poslancem totiž nemůže být pouze nezodpovědnost za velké peníze,
jako dosud.
Jiří Čumpelík
Zahráváte si s III. Světovou válkou …..
slova Amerického prezidenta Donalda Trumpa, nepatřily pouze Zelenskému, ale všem evropským i našim politikům.
Jiří Čumpelík
Jan Hus versus Tomio Okamura
Tomio má štěstí, že jsme o několikáté staletí dál a že se dnes už neupaluje. Má prý dostat jenom 3 roky kriminálu.
Jiří Čumpelík
Trochu drsná diskuze před hospodou na Vinohradech
Kuřáci si nedají pokoj a tak místo toho, aby seděli uvnitř hospody, pokuřují a diskutují před hospodou. Těch skupinek tam bylo víc, ale připojil jsem se k té, která diskutovala o generálech.
Jiří Čumpelík
Migrační pakt je prý úspěchem
V realitě to bude hodně drahý úspěch. Taky to není úspěch náš, ale těch, co si ho připravili. Další podstatná chyba současné vlády stejně, jako chyba se zastropováním cen energií u prodejců, která zavinila inflaci přes 20 %.
Jiří Čumpelík
Začne prezident ČR Petr Pavel organizovat skutečnou důchodovou reformu?
Vymýšlíme zase české speciality a přitom vedle máme Rakousko, které má nejvyšší důchody v EU. Opravdu jsme tak neschopní, že neumíme realizovat obdobu úspěšného systému progresivního zdanění, včetně důchodového systému Rakouska?
"Odkopněte starý i současný špinavý svět politické propagandy, zabíjení, vydírání, cenzury, násilí, manipulace i zastaralých a špatných zákonů. Vytvořte si zcela novou společnost sami pro sebe, společnost vzájemné pomoci, úcty, lásky a štěstí, která vám zajistí mírovou budoucnost a šťastný život pro vás všechny doma i na celém světě."
"Mějte úctu k přírodě, protože žádný Bůh, ale pouze příroda rozhoduje o vašem narození i o vaší smrti. Také vy jste pouhým výtvorem přírody. Zda dobrým, či špatným, určujete sami."
"Respektujte pravidla přírody a života, protože vy rozhodujete, zda bude příroda kvést, či schnout."
Každou ideologii, demokracii, či náboženství, mohou fanatici změnit v násilí, zlo, útisk a využít, jako cestu ke své moci. "Odmítejme jednostrannou politickou propagandu. Odmítejme zbrojení, války a válečnou propagandu, Odmítejme světovládu. Odmítejme sledování lidí a ochraňme svoji osobní integritu proti rostoucímu vměšování na všech komunikačních úrovních."
"Mír, lásku a šťastný život všem lidem světa!"