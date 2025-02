Jan Hus versus Tomio Okamura

Tomio má štěstí, že jsme o několikáté staletí dál a že se dnes už neupaluje. Má prý dostat jenom 3 roky kriminálu.

Může za to leták s deviantem v morbidní pozici s nožem, vyvolávající strach. Dá se říci, že jde o plakát, který upozorňuje na nebezpečí nelegální migrace, které se ve své skutečné surovosti v současnosti odehrává především v zahraničí a jehož obětí jsou i děti.

Nadsázka „chirurgové“

a nůž od krve pouze zvyšuje morbidnost situace, což nabádá k útěku před podobným deviantem. Plakát upozorňuje na stinné stránky nelegální migrace a z toho vyplývající zvýšené bezpečnostní riziko, které dnes nelze přehlížet ani při cestování do zahraničí.

Efektní zpracování letáku s pomocí AI

pravděpodobně vyprovokovalo bývalého ministra Pospíšila TOP 09 k podání trestního oznámení. Jeho úspěchem je, že ho nepodal na toho devianta z plakátu, ale na poslance Tomio Okamuru tak, že omezuje právo Tomia Okamury na vyjádření názoru a na svobodu slova.

V Poslanecké sněmovně

zaznělo přirovnání k době normalizace, ale v té době neměli policisté takové technické a informační prostředky, jako dnes, kdy si mohou v klidu při prohlídce u obviněného vytáhnou IT záznamy z disků, mobilů a veřejných sítí tak, že je obviněný prakticky slečený, a policie má možnost trestního posouzení jeho myšlenek a názorů i když na takový zásah musí mít policisté povolení.

V době normalizace,

se odsuzovali občané i za smyšlené trestné činy a policie i prokuratury, včetně soudu rozhodovaly dle ideologie a názoru tehdejšího režimu. Běžně docházelo k porušování svobody slova a názorů. Doufejme, že bez ohledu na setrvačnost, dnes tyto komunistické manýry z justice již vyprchaly a nejsou porušována lidská práva.

Německo má problém s migranty

a není v EU samo. S pomocí postižených států a se svým vysokým počtem Europoslanců prosadilo Německo svůj zájem tak, že řešení svého problému přesunulo do EU formou Migračního paktu. Německo přijalo přes milion migrantů s tím, že to zvládne, ale opomnělo, že za migranty se budou do Německa chtít dostat i jejich široké rodiny a těch může být násobné víc.

Nelze se ani divit,

že pravděpodobně bez ohledu na pravidla EU uzavřelo Německo svoje vnitřní hranice a chce přesunou migranty do států, které odmítly pod vedením Babiše ANO přijímat migranty na základě kvót a to jsou mimo nás zejména státy V4 Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Migrační pakt za vládu ČR podepsal

předseda STAN ministr Rakušan bez předchozího projednání v parlamentu. Německo tak prosadilo v EU řešení svého zájmu, tedy problému s migranty. Následně přes silnou kritiku směřující na ministra Rakušana a současného předsedu STAN a bez ohledu na stanoviska států V4, tedy Polska, Slovenska, Maďarska, které odmítly Migrační pakt EU, zaujala naše vláda neutrální stanovisko.

Jistě budou zajímavá

stanoviska skutečných starostů a zejména občanů k politice STAN, až na jejich území budou umístěni, zatím blíže počtem neurčení migranti. Obce a města potřebují stavět byty především pro naše mladé rodiny, což dosud nebyly schopné zajistit. Teď ještě budou muset stavět ubytování pro migranty a později jejich rodiny. Odpovědnost není tedy pouze na Rakušanovi ze STAN, ale také na ODS, KDU-ČSL, TOP 09 i Pirátech.

Ty plakáty nejsou vůbec hezké,

protože připomínají morbidní situaci, která není dějem v minulosti, ale v horké současnosti a nelze ji vyloučit ani v naší budoucnosti. Plakáty poukazující na špatné chování a kouření děti, nejsou také mimo realitu. Tak doufejme, že nám

toho Tomio Okamuru neupálí, ani nezavřou do vězení.