Zuzana Bubílková s politiky nikdy netančila a tančit nebude.
zapojují do poltických kampaní. V pořadu „Bez urážky“ se pustila do analýzy povolební situace a nezklamala. Její komentáře byly jako vždy řízné, ironické a bez servítků. Vtipně glosovala volební průzkumy, účast voličů i propad některých stran. Byla pěkně ostrá a trefně glosovala dění na politické scéně zprava i zleva.
Debata začala zostra. Bubilková komentovala Babišův diskotékový příchod do štábu ANO s tím, že už prý chápe, proč ho Monika opustila. „Jestli takhle přitancoval k posteli, tak bych taky zdrhla“
Podle Bubílkové nás nečeká žádný elegantní povolební valčík, ale pořádný čardáš. Malé strany jsou jazýčkem na vahách, velké se musí plazit a slibovat trafiky. Lidovci? Ti prý přebíhali tak rychle, že se potkávali sami se sebou.
Na dotaz, co říká volební průzkumům reagovala, že jsou „Cinklé, neobjektivní a směšné“. Lidé se bojí říct pravdu, agentury volají známým, a výsledky se tahají z klobouku. Konečná dojela na konečnou, Stačilo nestačilo, a důchodci prý házeli vajíčka na Stanjuru – i když jsou drahá. „To museli být z Lidlu ve slevě,“ dodala s úsměvem.
Bubílková se také tvrdě opřela do angažovaných umělců. Pazderková v kampani SPOLU? Chyba. „Fiala si měl vzít někoho s prestiží, ne komičku.“ Vzpomínala na Růžičkovou, Klukovou i Maxu – všichni prý zaplatili za politické koketování ztrátou důvěry. „Jednorázově dostanete balík, ale pak vás lidi odepisují. A nezapomenou.“
Média podle Bubílkové ztratila vliv. „Když přeženete kritiku, vyvoláte opačný efekt.“ Babiš prý těží z trucu voličů, kteří už mají plné zuby nekonečného rozmazávání Čapího hnízda. „Pokud na něj mají jen tohle, je to málo. Brněnská klika se ukázala být stejná jako ta pražská.“
Závěrem konstatoval, že je ráda, že je už tak stará. Stáří má své výhody. „Co mi můžou udělat? Na důchod mi nešáhnou a vězení jsou přeplněný“. Politika je pro ni nekonečný zdroj glos a další čtyři roky prý budou bohaté.
Její analýza výsledků voleb 2025 mne pobavila a myslím si, že i Šimek v nebi se směje, až se za břicho popadá
Pokud byste to chtěli vidět celé, můžete si to pustit zde
Jiří Beránek
Co s tím aneb pohled českého důchodce na volby
Netroufám si odhadovat, jak to letos dopadne, ale jedno vím jistě. V mém osobním životě se toho po volbách prakticky nic moc nezmění.
Jiří Beránek
Kauza Blažkových bitcoinů a její dopad na říjnové parlamentní volby
Čapí hnízdo nebo Dozimetr jsou zapomenuty, protože tu máme skandál, který nemá v polistopadové éře obdoby. Blažek tvrdí, že bitcoiny darované Ministerstvu spravedlnosti nepocházejí z trestné činnosti, a Fiala se Stanjurou dělají
Jiří Beránek
Poslední dojmy a pocity z pobytu v Malaysii aneb čtrnáctka je pro mnohé nešťastné číslo
Mám velkou chuť napsat blog o tom, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci, ale o tom až někdy příště. Dnes naposledy zabrousím ve vzpomínkách do tropů, kde mi bylo fajn. Mám rád teplo a tady je i dnes pořád zima...
Jiří Beránek
Merdeka 118 a Petronas Twin Towers
To jsou dvě nejvyšší budovy v Kuala Lumpur s tím, že Merdeka, která měří 678,9 metrů, je v současné době druhou nejvyšší budovou na světě. Nicméně Merdeka ještě není uvnitř dostavěna a turisté si ji tudíž mohou prohlédnout pouze
Jiří Beránek
Už jste hráli golf, když je venku 36 stupňů Celsia? Já taky ne, ale všechno je jednou
poprvé. Když jsou v Česku v létě třicítky, jsou senioři varováni, aby se zdržovali fyzických aktivit a raději, aby vůbec nevycházeli ven. Z tohoto úhlu pohledu se tudíž naše plány mohou zdát bláznivé. Zahrát si jednou v Singapuru
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Soud o několik dní odložil nástup do vězení fotbalovému funkcionáři Peltovi
Fotbalový činovník Miroslav Pelta zatím nemusí nastupovat do vězení. Městský soud v Praze vyhověl...
Obviněný šéf silničářů ujišťoval, že nic neprovedl. Přesto bude odvolán
Ředitel organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák brzy skončí ve funkci....
Připravte se na dobu povolební, vzkazuje Klempíř veřejnoprávním médiím
Zvolený poslanec za hnutí Motoristé sobě Oto Klempíř na sociálních sítích předesílá plány, jak...
Majerová je pí..., říkal Macinka. Urazit mě nemůže, ale ať se omluví, reaguje politička
Šéf Motoristů Petr Macinka se v minulosti veřejně pustil do předsedkyně Trikolóry a současné...
Prodej zděného bytu o dispozici 2+1 ve Volarech
Revoluční, Volary, okres Prachatice
2 750 000 Kč
- Počet článků 281
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1104x