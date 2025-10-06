Zuzana Bubílková s politiky nikdy netančila a tančit nebude.

Označila výsledek voleb za jasný signál nespokojenosti veřejnosti a zkritizovala Petra Fialu za nedostatek charismatu a vyzvala ho k rezignaci. Věnovala se i tématu „zaprodaných umělců“ , kteří se podle ní diskreditují, když se

zapojují do poltických kampaní. V pořadu „Bez urážky“ se pustila do analýzy povolební situace a nezklamala. Její komentáře byly jako vždy řízné, ironické a bez servítků. Vtipně glosovala volební průzkumy, účast voličů i propad některých stran. Byla pěkně ostrá a trefně glosovala dění na politické scéně zprava i zleva.

Debata začala zostra. Bubilková komentovala Babišův diskotékový příchod do štábu ANO s tím, že už prý chápe, proč ho Monika opustila. „Jestli takhle přitancoval k posteli, tak bych taky zdrhla“

Podle Bubílkové nás nečeká žádný elegantní povolební valčík, ale pořádný čardáš. Malé strany jsou jazýčkem na vahách, velké se musí plazit a slibovat trafiky. Lidovci? Ti prý přebíhali tak rychle, že se potkávali sami se sebou.

Na dotaz, co říká volební průzkumům reagovala, že jsou „Cinklé, neobjektivní a směšné“. Lidé se bojí říct pravdu, agentury volají známým, a výsledky se tahají z klobouku. Konečná dojela na konečnou, Stačilo nestačilo, a důchodci prý házeli vajíčka na Stanjuru – i když jsou drahá. „To museli být z Lidlu ve slevě,“ dodala s úsměvem.

Bubílková se také tvrdě opřela do angažovaných umělců. Pazderková v kampani SPOLU? Chyba. „Fiala si měl vzít někoho s prestiží, ne komičku.“ Vzpomínala na Růžičkovou, Klukovou i Maxu – všichni prý zaplatili za politické koketování ztrátou důvěry. „Jednorázově dostanete balík, ale pak vás lidi odepisují. A nezapomenou.“

Média podle Bubílkové ztratila vliv. „Když přeženete kritiku, vyvoláte opačný efekt.“ Babiš prý těží z trucu voličů, kteří už mají plné zuby nekonečného rozmazávání Čapího hnízda. „Pokud na něj mají jen tohle, je to málo. Brněnská klika se ukázala být stejná jako ta pražská.“

Závěrem konstatoval, že je ráda, že je už tak stará. Stáří má své výhody. „Co mi můžou udělat? Na důchod mi nešáhnou a vězení jsou přeplněný“. Politika je pro ni nekonečný zdroj glos a další čtyři roky prý budou bohaté.

Její analýza výsledků voleb 2025 mne pobavila a myslím si, že i Šimek v nebi se směje, až se za břicho popadá

Pokud byste to chtěli vidět celé, můžete si to pustit zde

Autor: Jiří Beránek | pondělí 6.10.2025 16:08 | karma článku: 6,91 | přečteno: 72x

