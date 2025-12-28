Zhodnocení roku 2025 z pohledu občana JB001

Většina z vás asi zaznamenala, že k roku 2025 se už vyjádřili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Nevím, co by roku 2025 dnes řekl Václav Havel, ale o tom můžeme jenom spekulovat. Vážně nebo s humorem.

Co se týče mne, já blbou náladu nemám. Naopak. Podzimní volby dopadly jak dopadly a je naděje, že bude líp. V porovnání s tím, co jsme tu měli za Fialovy vlády.

A skutečně. Něco už se stalo. Na sklonku roku 2025 jsem dosáhl historické hmotnosti. Dnes ráno jsem na osobní váze naměřil 100,1 kg. I bez konzumace Nutelly.

Vašek Klausů se s Milošem v mnohém neshodnou, ale v jednom jo. Že rok 2025 byl podle nich přehlídkou vládních omylů, improvizací a rozhodnutí, která by v normální zemi sloužila maximálně jako varovný příklad v příručce „Jak to raději nedělat“ nebo v šanonu s nápisem „Takhle už nikdy“.

Já osobně uplynulý rok hodnotím pozitivně. Ve zdraví jsem přežil i konec Fialovy hrůzovlády. Slavia mi s novým majitelem Pavlem Tykačem dělá radost a na stará kolena jsem si dokonce zlepšil svůj golfový HCP. Co víc si přát?

Ano, přál bych si vidět, jak Slavia poráží Barcelonu, konec války na Ukrajině, konec Green Dealu, objektivní zpravodajství v médiích a já nevím, co ještě. Snít ještě není zakázáno.

Doufám, že nová vláda nebude horší než byla ta minulá, ale nejsem ani prognostik ani prorok. Jsou věci, které neovlivním, ale něco udělat mohu a věřím, že se mi to snad i povede. Dostat se do léta pod 95 kilogramů.

Vážení čtenáři přeji vám šťastný nový český rok 2026 a hlavně pevné zdraví.

Autor: Jiří Beránek | neděle 28.12.2025 8:45 | karma článku: 17,09 | přečteno: 246x

Jiří Beránek

  • Počet článků 282
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1103x
Pokud svoboda něco znamená, znamená to "právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet" aneb co si myslíš o sobě ty, je mnohem důležitější, než to, co si o tobě myslí ostatní...

