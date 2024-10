Sujektivní pocity a dojmy z návštěvy Číny

S myšlenkou, že bych na stará kolena a na vlastní oči ještě zjistil, jak se žije obyčejným lidem v „rudé Číně“, jsem začal koketovat krátce po návratu z Izraele a Jordánska. Bohužel mi do toho hodil vidle covid. Pamětníci si

jistě vzpomenou, že tehdy bylo trestné opustit i hranice okresu byť jen na kole. To už je ale dávno. Do dnešního dne jsem se ale nedostal k tomu, abych napsal své dojmy a pocity z cestování po Izraeli a po Jordánsku, nicméně s ranními mrazíky jsem se rozhodl, že se s vámi podělím o zážitky z poznávací cesty na Dálný východ.

Kdysi mi kdosi na Bigblogeru napsal: „Neraď, není ti šedesát, v Moskvě jsi nebyl a Lenina jsi taky neviděl“. Tak šedesát už mi bylo, ale v Moskvě jsem zatím nebyl a ani se tam nechystám. Nejenom proto, že už dávno nemám potřebu někomu radit. Konec konců mráz už stejně nepřichází z Moskvy ale z Bruselu. Tam jsem byl už dvakrát a žít bych tam fakt nechtěl...

Když jsem své blízké, přátele a kamarády informoval, že mám v plánu podívat se do Číny, reakce byly různé. Někteří mi dokonce navrhovali uspořádat nějakou rozlúčkovou party, že se možná vidíme naposled. Samozřejmě že to byly obavy naprosto zbytečné.

Svou cestu jsem si naplánoval na rok, kdy si Číňané připomínají 75. výročí založení Čínské lidové republiky. Prvním krokem bylo získat vstupní vízum, ale to nebyl žádný problém. Jen jsem kvůli tomu musel dvakrát zajet do Prahy. Podat osobně žádost a za pár dní si dojet pro pas s vízem. Letenky jsem si zajistil přes Pelikána a ubytování přes Booking.com. To je třeba mít zařízeno ještě před podáním žádosti o vízum.

Dnem D bylo 18. září 2024 a to byl také den největšího stresu. Dostat se včas ucpanými silnicemi na letiště Václava Havla se mi povedlo vzhledem k tomu, že z domova jsem vyrazil s dostatečnou časovou rezervou. Levné letenky z Prahy do Pekingu jsem sehnal od Air France s přestupem v Paříži. A zpáteční od KLM s přestupem v Amsterdamu. Celkem za 14.500,- Kč kdyby to někoho zajímalo.

Toliko úvodem. Jenom nevím, jestli mám pokračovat, jestli to někoho vůbec zajímá. Tak dejte vědět, abych to nepsal jenom pro sebe.

Takže „to be continued“ ?