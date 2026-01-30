Proč v neděli na Staromák nepůjdu? Protože nestojím za prezidentem

Ne proto, že bych byl líný nebo že bych měl něco proti demonstracím nebo proti demokracii, ale především nestojím za spolkem, který se tváří jako strážce demokracie (podobně jako Česká televize), ale používá rétoriku, která mi

až příliž připomíná dobu, kdy se pravda určovala podle toho, kdo měl klíče od stranické kanceláře.

V neděli se má na Staroměstském náměstí odehrát velká manifestace „na podporu prezidenta Petra Pavla“, který je mainstreamovými a veřejnoprávními médii prezentován jako pevný, rozhodný, hodnotový. Prostě morální maják a vzor pro pokrokovou mládež.

Jenže když vidím jeho řeč těla a slyším jeho čtené projevy nemohu se zbavit dojmu a pocitů, že poslouchám kolektivní hlas jeho poradců, a ne jeho samotného. Je to jako když v dětství jsme sledovali večerníčky s pohyblivými loutkami. Taky se hýbali a mluvili, ale kdo ty loutky vodil, jsme netušili. Snad s výjimkou Spejbla a Hurvínka.

Jo a hlavně mám rád demokracii bez přívlastků. Ne tu „liberální“, která se tváří jako upgrade, ale ve skutečnosti připomíná komunistickou argumentaci z osmdesátek: „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ , kterou soudruzi opsali z Bible. Mimochodem dovedu si představit, že na Staromáku bude hrozit peklem páter Halík po boku s ateisty z pirátského škuneru.

Jestli tohle má být obrana demokracie, tak děkuju pěkně, ale nechci. Tohle déja vu z mládí jsem si neobjednal. „Milion chvilek“ se tváří jako neutrální obránce demokracie, ale jejich akce, výběr témat i tón spíš připomínají politickou hlásnou troubu, která má jasno v tom, kdo je hodný a kdo zlý.

Demokracie není o tom, že občané chodí na náměstí vyjadřovat podporu hlavě státu. Tohle je logika režimů, kde se vůdce zdraví povinným potleskem a kde se účast na shromáždění zapisuje do kádrového posudku.

Autor: Jiří Beránek | pátek 30.1.2026 13:07 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Další články autora

Jiří Beránek

Proč se v roce 2000 v České televizi stávkovalo a proč se o stávce mluví znovu

Když se řekne „stávka v České televizi“, většině lidí se vybaví přelom let 2000 a 2001. Kavčí hory tehdy vypadaly jako revoluční bunkr. Spacáky, transparenty, dramatické výrazy o „ohrožení demokracie“.

23.1.2026 v 12:49 | Karma: 32,47 | Přečteno: 581x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Zhodnocení roku 2025 z pohledu občana JB001

Většina z vás asi zaznamenala, že k roku 2025 se už vyjádřili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Nevím, co by roku 2025 dnes řekl Václav Havel, ale o tom můžeme jenom spekulovat. Vážně nebo s humorem.

28.12.2025 v 8:45 | Karma: 23,46 | Přečteno: 513x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Zuzana Bubílková s politiky nikdy netančila a tančit nebude.

Označila výsledek voleb za jasný signál nespokojenosti veřejnosti a zkritizovala Petra Fialu za nedostatek charismatu a vyzvala ho k rezignaci. Věnovala se i tématu „zaprodaných umělců“ , kteří se podle ní diskreditují, když se

6.10.2025 v 16:08 | Karma: 24,14 | Přečteno: 481x | Diskuse | Politika

Jiří Beránek

Co s tím aneb pohled českého důchodce na volby

Netroufám si odhadovat, jak to letos dopadne, ale jedno vím jistě. V mém osobním životě se toho po volbách prakticky nic moc nezmění.

28.9.2025 v 6:50 | Karma: 30,87 | Přečteno: 838x | Diskuse | Politika

Jiří Beránek

Kauza Blažkových bitcoinů a její dopad na říjnové parlamentní volby

Čapí hnízdo nebo Dozimetr jsou zapomenuty, protože tu máme skandál, který nemá v polistopadové éře obdoby. Blažek tvrdí, že bitcoiny darované Ministerstvu spravedlnosti nepocházejí z trestné činnosti, a Fiala se Stanjurou dělají

3.6.2025 v 9:16 | Karma: 23,41 | Přečteno: 768x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

U arény budou řádit drifteři

Podještědské DRIFTobraní 2024
30. ledna 2026

Sezonu ve Sport Parku Liberec odstartují závody Dirty Drifting, které proběhnou v sobotu na...

Zimní sen 2026. Klub českých turistů v Olympijském festivalu. představí zimní turistiku a táboření

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se bruslilo už v listopadu.
30. ledna 2026  12:57

Klub českých turistů se zapojí do Olympijského festivalu 2026, který se uskuteční od 6. do 22....

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)
30. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním...

Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie

Autoškola
30. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi...

Jiří Beránek

  • Počet článků 283
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1102x
Pokud svoboda něco znamená, znamená to "právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet" aneb co si myslíš o sobě ty, je mnohem důležitější, než to, co si o tobě myslí ostatní...

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.