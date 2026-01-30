Proč v neděli na Staromák nepůjdu? Protože nestojím za prezidentem
až příliž připomíná dobu, kdy se pravda určovala podle toho, kdo měl klíče od stranické kanceláře.
V neděli se má na Staroměstském náměstí odehrát velká manifestace „na podporu prezidenta Petra Pavla“, který je mainstreamovými a veřejnoprávními médii prezentován jako pevný, rozhodný, hodnotový. Prostě morální maják a vzor pro pokrokovou mládež.
Jenže když vidím jeho řeč těla a slyším jeho čtené projevy nemohu se zbavit dojmu a pocitů, že poslouchám kolektivní hlas jeho poradců, a ne jeho samotného. Je to jako když v dětství jsme sledovali večerníčky s pohyblivými loutkami. Taky se hýbali a mluvili, ale kdo ty loutky vodil, jsme netušili. Snad s výjimkou Spejbla a Hurvínka.
Jo a hlavně mám rád demokracii bez přívlastků. Ne tu „liberální“, která se tváří jako upgrade, ale ve skutečnosti připomíná komunistickou argumentaci z osmdesátek: „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ , kterou soudruzi opsali z Bible. Mimochodem dovedu si představit, že na Staromáku bude hrozit peklem páter Halík po boku s ateisty z pirátského škuneru.
Jestli tohle má být obrana demokracie, tak děkuju pěkně, ale nechci. Tohle déja vu z mládí jsem si neobjednal. „Milion chvilek“ se tváří jako neutrální obránce demokracie, ale jejich akce, výběr témat i tón spíš připomínají politickou hlásnou troubu, která má jasno v tom, kdo je hodný a kdo zlý.
Demokracie není o tom, že občané chodí na náměstí vyjadřovat podporu hlavě státu. Tohle je logika režimů, kde se vůdce zdraví povinným potleskem a kde se účast na shromáždění zapisuje do kádrového posudku.
Jiří Beránek
Proč se v roce 2000 v České televizi stávkovalo a proč se o stávce mluví znovu
Když se řekne „stávka v České televizi“, většině lidí se vybaví přelom let 2000 a 2001. Kavčí hory tehdy vypadaly jako revoluční bunkr. Spacáky, transparenty, dramatické výrazy o „ohrožení demokracie“.
Zhodnocení roku 2025 z pohledu občana JB001
Většina z vás asi zaznamenala, že k roku 2025 se už vyjádřili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Nevím, co by roku 2025 dnes řekl Václav Havel, ale o tom můžeme jenom spekulovat. Vážně nebo s humorem.
Zuzana Bubílková s politiky nikdy netančila a tančit nebude.
Označila výsledek voleb za jasný signál nespokojenosti veřejnosti a zkritizovala Petra Fialu za nedostatek charismatu a vyzvala ho k rezignaci. Věnovala se i tématu „zaprodaných umělců“ , kteří se podle ní diskreditují, když se
Co s tím aneb pohled českého důchodce na volby
Netroufám si odhadovat, jak to letos dopadne, ale jedno vím jistě. V mém osobním životě se toho po volbách prakticky nic moc nezmění.
Kauza Blažkových bitcoinů a její dopad na říjnové parlamentní volby
Čapí hnízdo nebo Dozimetr jsou zapomenuty, protože tu máme skandál, který nemá v polistopadové éře obdoby. Blažek tvrdí, že bitcoiny darované Ministerstvu spravedlnosti nepocházejí z trestné činnosti, a Fiala se Stanjurou dělají
