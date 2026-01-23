Proč se v roce 2000 v České televizi stávkovalo a proč se o stávce mluví znovu
Oficiální příběh tehdy zněl: „Bojujeme za nezávislost“. Jenže kdo měl oči otevřené viděl úplně něco jiného. Boj o to, kdo bude sedět na kohoutku s miliardami a kdo bude určovat, co si má národ myslet.
A teď se tenhle příběh vrací. Jen kulisy jsou modernější, ale motivy zůstávají stejné.
Co konkrétně se tenkrát stalo? Rada ČT odvolala ředitele Chmelíčka a dosadila Hodače, který jmenoval Bobošíkovou do čela zpravodajství. Redakce to odmítla, vzniklo dvojí vysílání a do ulic vyrazily davy, protože „demokracie je v ohrožení“.
Jenže demokracie v ohrožení nebyla. V ohrožení byly jen rozpočty, pozice, vliv a pohodlí. Tohle není cynismus. Tohle je anatomie veřejnoprávního média.
A proč se mluví o stávce dnes? Protože se opakuje stejný vzorec. Jen se o tom nesmí mluvit nahlas. Jde o peníze. Vždycky jde o peníze. Česká televize dostává kolem 11 miliard ročně. A teď se řeší, jestli ty miliardy budou dál téct automaticky z koncesionářských poplatků, nebo jestli půjdou přes státní rozpočet.
A tady je pointa, kterou se málokdo odváží říct nahlas. ČT se nebojí o nezávislost. ČT se bojí o to, že ze státního rozpočtu nemusí dostat tolik, kolik chce. Koncesionářský poplatek byl pro ně ideální. Jistý, pravidelný a hlavně bez nutnosti obhajovat efektivitu.
Státní rozpočet to je jiná liga. Tam se škrtá, ptá a kontroluje. A hlavně tam se může stát, že nedostaneš tolik, kolik bys rád. A to je ten skutečný důvod nervozity.
ČT nikdy nebyla úplně nezávislá. To není urážka, to je realita veřejnoprávních médií nejenom u nás doma ale i v zahraničí. Vždycky existuje nějaký tlak. Politický,ekonomický nebo interní.
Ale „nezávislost“ je skvělé PR slovo. Když ho použiješ dostatečně hlasitě, lidé přestanou řešit, že tu jde o miliardy. Když máš jistých 11 miliard, žiješ si jako v lázních. Když máš čekat, kolik ti dá ministryně financí, žiješ jako běžný smrtelník. A to se samozřejmě nelíbí...
Co mají obě krize společného? Boj o moc, boj o vliv, boj o peníze a jako veřejná fasáda pak boj o nezávislost. Historie se neopakuje přesně, ale motivy ano. Stávka v roce 2000 byla prezentována jako obrana demokracie a dnešní debata se prezentuje stejně.
Pod povrchem je to však pořád totéž. Kdo bude sedět u penězovodu a kdo bude rozhodovat o tom, jak se utratí miliardy z kapes lidí, kteří se na ČT často ani nedívají.
Česká televize není a ani nikdy nebyla pojistkou demokracie. Tak nás prosím nestrašte, že nastane konec světa, když se změní její financování.
Jiří Beránek
Zhodnocení roku 2025 z pohledu občana JB001
Většina z vás asi zaznamenala, že k roku 2025 se už vyjádřili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Nevím, co by roku 2025 dnes řekl Václav Havel, ale o tom můžeme jenom spekulovat. Vážně nebo s humorem.
Jiří Beránek
Zuzana Bubílková s politiky nikdy netančila a tančit nebude.
Označila výsledek voleb za jasný signál nespokojenosti veřejnosti a zkritizovala Petra Fialu za nedostatek charismatu a vyzvala ho k rezignaci. Věnovala se i tématu „zaprodaných umělců“ , kteří se podle ní diskreditují, když se
Jiří Beránek
Co s tím aneb pohled českého důchodce na volby
Netroufám si odhadovat, jak to letos dopadne, ale jedno vím jistě. V mém osobním životě se toho po volbách prakticky nic moc nezmění.
Jiří Beránek
Kauza Blažkových bitcoinů a její dopad na říjnové parlamentní volby
Čapí hnízdo nebo Dozimetr jsou zapomenuty, protože tu máme skandál, který nemá v polistopadové éře obdoby. Blažek tvrdí, že bitcoiny darované Ministerstvu spravedlnosti nepocházejí z trestné činnosti, a Fiala se Stanjurou dělají
Jiří Beránek
Poslední dojmy a pocity z pobytu v Malaysii aneb čtrnáctka je pro mnohé nešťastné číslo
Mám velkou chuť napsat blog o tom, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci, ale o tom až někdy příště. Dnes naposledy zabrousím ve vzpomínkách do tropů, kde mi bylo fajn. Mám rád teplo a tady je i dnes pořád zima...
