Příšerná ostuda v Edenu aneb slavit letos nebudu i když titul obhájíme
člověk vypráví vnoučatům.
To, co jsem osobně zažil v sobotu na stadionu v Edenu, jsem neviděl za celý svůj život. Měl to být večer, kdy jsme mohli slavit obhajobu titulu. Stačilo porazit Spartu. Měl to být zápas, který si člověk zapamatuje jako radost, ne jako jizvu na srdci. Jenže místo oslav přišla ostuda tak velká, že jsem se pár dní styděl, že fandím SKS. Byla to přímo antická tragédie – sledovat, jak hluboko může klub tvého srdce spadnout kvůli pár lidem, kteří si říkají „fanoušci“.
Na rozdíl od mladých fanoušků úspěchu jsem zažil Slávii v dobách, kdy jsme byli rádi, že vůbec existujeme. Komunisté nám házeli klacky pod nohy, protože Slávia byla klubem intelektuálů, zatímco Sparta klubem dělníků a rolníků. A není to tak dávno, kdy jsme byli před zánikem kvůli penězům. Ať se to někomu líbí nebo ne, nebýt Tvrdíka a Číňanů, dneska jsme už nemuseli existovat.
Vždy jsem věřil, že Slávie je víc než výsledek. Že je to rodina, styl, charakter a noblesa. A že když se nedaří, neotáčíme se zády. „Po výhře, po prohře, vždycky jsme s váma.“ V sobotu večer jsem ale viděl pravý opak.
Po devadesáti minutách jsme vedli 3:2 a titul byl nadosah. Jenže to, co následovalo, bude mít dopady na všechny slušné fanoušky – nejen Slávie, ale celého českého fotbalu. Už to není jen ostuda. Je to historický průšvih, který se člověku vryje do paměti víc než všechny prohry dohromady.
Výsledek? Kontumace 0:3, obrovská pokuta a stadion zavřený na čtyři zápasy. Titul se tak bude „slavit“ před prázdnými sedačkami – pokud dnes porazíme Jablonec, nebo pokud ze zbývajících tří zápasů získáme dva body.
Do Edenu se tudíž dlouho nepodívám. Ale v neděli vezmu manželku do Hradce Králové. Když už nemůžeme slavit doma v Edenu, tak aspoň na cestách.
Fotbal je hra emocí, to ví každý. Ale to, co se stalo v závěru derby, nebyly emoce. To byla naprostá ztráta soudnosti, respektu i obyčejného rozumu. A ano – svůj díl viny má i rozhodčí a selhání pořadatelů včetně bezpečnostní agentury.
Viděl jsem lidi, kteří si říkají fanoušci, jak během pár minut zničili krásné derby i radost tisíců slušných lidí. Viděl jsem, jak pár jedinců dokázalo pošlapat práci celého týmu, trenérů, klubu i nás, kteří fandíme Slávii celý život.
Jiří Beránek
