Pravda o zmrtvýchvstání Ježíše a pravda o 10 000 krocích
Slavia odpoledne s Baníkem neprohraje.
Neděle by měla být nejteplejším dnem týdne a tudíž příležitost vyrazit do přírody. Pěšky nebo na kole. Každý pohyb se počítá. I letos jsem se zapojil do Výzvy 10 000 kroků. Možná že i vy jste někde slyšeli nebo četli, že správně by se mělo ujít 10 000 kroků denně. To však není pravda.
Těch 10 000 kroků není výsledkem nějakého vědeckého výzkumu, ale traduje se od doby, kdy byl v Japonsku uveden na trh krokoměr „manpo-kei“ (měřič 10 000 kroků). Číslo bylo zvoleno marketingově, aby se to dobře pamatovalo a prodávalo. Jednoduché, zapamatovatelné a dobře komunikovatelné.
Pravda je ale taková, že zdravotní přínosy se objevují už kolem 6 000 – 8 000 kroků denně s tím, že víc kroků může přinášet další benefity. Takže základem je pravidelnost, tempo a celkový životní styl. Není tudíž důležité dostat se na 10 000, ale důležité je se hýbat.
Poprvé jsem se do Výzvy zapojil v říjnu 2021, kdy jsem taky ušel zatím nejdelší vzdálenost. Konkrétně 369,4 km. Tehdy jsem měl 3. října top výkon za den 20,1 km.
Tato akce probíhá 2x ročně. V dubnu a v říjnu. Loni se mi už ale nechtělo nicméně moje letošní rekordní hmotnost, kdy jsem na přelomu roku překonal magickou hranici 100 kg, mne donutila k rozhodnutí, že takhle by to dál nešlo.
Zatím mám za sebou první čtyři dny. Z toho 3 dny nordic walking a jeden golfový turnaj. Celkem mám tedy zatím v nohách 48,65 km což na sedmdesátníka není špatný. Kolik kilometrů to bude za celý měsíc si netroufám odhadovat, ale cílem není nějaký konkrétní počet kroků či kilometrů, ale především redukce hmotnosti. To však nejde bez změny stravovacích návyků. A to je můj největší problém. Pivo mám totiž rád a sladké taky...
No nic. Venku svítí sluníčko a jde se na to. Musím svou denní dávku dát dopoledne, protože odpoledne bude gauč a Baník se Slávií. Bod z Ostravy bych bral všemi deseti...
A jak to máte vy? Pochlubte se ...
Jiří Beránek
