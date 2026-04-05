Pravda o zmrtvýchvstání Ježíše a pravda o 10 000 krocích

S pravdou je to složité a každý má tu svou. Dnes máme Boží hod a křesťané slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vstal nebo nevstal? To se dokázat nedá. To je otázka víry. Já věřím potažmo doufám, že

Slavia odpoledne s Baníkem neprohraje.

Neděle by měla být nejteplejším dnem týdne a tudíž příležitost vyrazit do přírody. Pěšky nebo na kole. Každý pohyb se počítá. I letos jsem se zapojil do Výzvy 10 000 kroků. Možná že i vy jste někde slyšeli nebo četli, že správně by se mělo ujít 10 000 kroků denně. To však není pravda.

Těch 10 000 kroků není výsledkem nějakého vědeckého výzkumu, ale traduje se od doby, kdy byl v Japonsku uveden na trh krokoměr „manpo-kei“ (měřič 10 000 kroků). Číslo bylo zvoleno marketingově, aby se to dobře pamatovalo a prodávalo. Jednoduché, zapamatovatelné a dobře komunikovatelné.

Pravda je ale taková, že zdravotní přínosy se objevují už kolem 6 000 – 8 000 kroků denně s tím, že víc kroků může přinášet další benefity. Takže základem je pravidelnost, tempo a celkový životní styl. Není tudíž důležité dostat se na 10 000, ale důležité je se hýbat.

Poprvé jsem se do Výzvy zapojil v říjnu 2021, kdy jsem taky ušel zatím nejdelší vzdálenost. Konkrétně 369,4 km. Tehdy jsem měl 3. října top výkon za den 20,1 km.

Tato akce probíhá 2x ročně. V dubnu a v říjnu. Loni se mi už ale nechtělo nicméně moje letošní rekordní hmotnost, kdy jsem na přelomu roku překonal magickou hranici 100 kg, mne donutila k rozhodnutí, že takhle by to dál nešlo.

Zatím mám za sebou první čtyři dny. Z toho 3 dny nordic walking a jeden golfový turnaj. Celkem mám tedy zatím v nohách 48,65 km což na sedmdesátníka není špatný. Kolik kilometrů to bude za celý měsíc si netroufám odhadovat, ale cílem není nějaký konkrétní počet kroků či kilometrů, ale především redukce hmotnosti. To však nejde bez změny stravovacích návyků. A to je můj největší problém. Pivo mám totiž rád a sladké taky...

No nic. Venku svítí sluníčko a jde se na to. Musím svou denní dávku dát dopoledne, protože odpoledne bude gauč a Baník se Slávií. Bod z Ostravy bych bral všemi deseti...

A jak to máte vy? Pochlubte se ...

Autor: Jiří Beránek | neděle 5.4.2026 8:11 | karma článku: 8,80 | přečteno: 189x

Hospodaření České národní banky včera, dnes a zítra

Včera guvernér Aleš Michl oznámil novinářům, že ČNB loni zaznamenala ztrátu 73 miliard korun. Já jsem z banky odešel v létě roku 2010. Tehdy byl ještě guvernérem Miroslav Singer, ale vzpomínám i na Tůmu, Kysilku a Tošovského.

31.3.2026 v 14:47 | Karma: 12,61 | Přečteno: 356x | Diskuse | Ekonomika

Jiří Beránek

Libye, Ukrajina, Írán a Vrtěti psem

Některé události jsou tak absurdně dramatické, že člověk začne pochybovat, jestli sleduje zprávy, nebo špatně napsaný film. Írán v plamenech, Ukrajina ve vleklé válce, velmoci v zákulisí a média, která nám servírují jen to,

1.3.2026 v 9:17 | Karma: 25,15 | Přečteno: 446x | Diskuse | Politika

Jiří Beránek

Nejde o Macinku, Pavla, vládu ani opozici. Jde o to, že pravda je často nepohodlná,

a proto ji lidé odmítají, i když ji slyší přímo do očí. Ať už s Macinkou člověk souhlasí nebo ne, jeho včerejší projev ve sněmovně měl jednu vlastnost, kterou politika nesnáší. Byl přímočarý, bez obalu a bez snahy se zalíbit.

5.2.2026 v 18:11 | Karma: 33,35 | Přečteno: 977x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Proč v neděli na Staromák nepůjdu? Protože nestojím za prezidentem

Ne proto, že bych byl líný nebo že bych měl něco proti demonstracím nebo proti demokracii, ale především nestojím za spolkem, který se tváří jako strážce demokracie (podobně jako Česká televize), ale používá rétoriku, která mi

30.1.2026 v 13:07 | Karma: 38,06 | Přečteno: 1156x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Proč se v roce 2000 v České televizi stávkovalo a proč se o stávce mluví znovu

Když se řekne „stávka v České televizi“, většině lidí se vybaví přelom let 2000 a 2001. Kavčí hory tehdy vypadaly jako revoluční bunkr. Spacáky, transparenty, dramatické výrazy o „ohrožení demokracie“.

23.1.2026 v 12:49 | Karma: 32,68 | Přečteno: 603x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...
1. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:27

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...
31. března 2026  9:53

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
1. dubna 2026  14:40

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové
29. března 2026

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.
31. března 2026  13:57

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...

Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....
6. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...

Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová

Herečka Monika Švábová oslavila v letošním roce 80 let. Její profesní život je...
6. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...

Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací

výtah, ilustrační foto
6. dubna 2026  5:59

Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...

Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl

Díky úpravám je prostor před lounským hlavním nádražím přehlednější,...
6. dubna 2026  5:59

Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jiří Beránek

  • Počet článků 288
  • Celková karma 25,11
  • Průměrná čtenost 1095x
Pokud svoboda něco znamená, znamená to "právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet" aneb co si myslíš o sobě ty, je mnohem důležitější, než to, co si o tobě myslí ostatní...

