POZOR na oznámení o přeplatku na vašem účtu
Na první dobrou ten mail vypadá celkem věrohodně, ale na mne si šmejdi nepřijdou. Hned mi bylo jasné, že se jedná o phishing, protože jsem u jiné zdravotní pojišťovny.
Podobné maily se tváří jako přeplatek, ale chtějí dostat člověka na falešnou stránku. A tohle je učebnicový příklad docela sofistikovaného pishingu. Dovedu si představit, že dost klientů VZP to může sežrat i s navijákem.
Že se jedná o jasný podvod je zřejmé už jen z toho, že žádná zdravotní pojišťovna neposílá přeplatky e-mailem s tlačítkem „Ověřit platební údaje“. Reálná VZP tě nikdy nepošle na nějaký externí formulář. Maximálně tě odkáže na „Moje VZP“, ale ne přes tlačítko v mailu.
V mém případě mne lákali na přeplatek 12 407,50 Kč. Hodil by se, ale je to prostě PODVOD, který funguje na běžné lidi.
VZP je instituce, které lidé důvěřují a přeplatek je pozitivní zpráva, kdy člověk může ztratit ostražitost, protože ten mail vypadá úředně a obsahuje přesná čísla. Nehledě k tomu, že lidé nejsou zvyklí, že uřady bývají zneužívány k phishingu.
A proto: Důvěřuj, ale prověřuj. Lepší je nevěřit nikomu a ničemu. To je obecná rada do života.
Přeji hezký den
Jiří Beránek
- Počet článků 289
- Celková karma 22,33
- Průměrná čtenost 1091x