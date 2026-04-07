POZOR na oznámení o přeplatku na vašem účtu

Dostal jsem mailem od VZP oznámení o evidovaném přeplatku na mém účtu. Pokud tento příspěvek pomůže třeba i jen jednomu člověku, nepsal jsem to zbytečně.

Na první dobrou ten mail vypadá celkem věrohodně, ale na mne si šmejdi nepřijdou. Hned mi bylo jasné, že se jedná o phishing, protože jsem u jiné zdravotní pojišťovny.

Podobné maily se tváří jako přeplatek, ale chtějí dostat člověka na falešnou stránku. A tohle je učebnicový příklad docela sofistikovaného pishingu. Dovedu si představit, že dost klientů VZP to může sežrat i s navijákem.

Že se jedná o jasný podvod je zřejmé už jen z toho, že žádná zdravotní pojišťovna neposílá přeplatky e-mailem s tlačítkem „Ověřit platební údaje“. Reálná VZP tě nikdy nepošle na nějaký externí formulář. Maximálně tě odkáže na „Moje VZP“, ale ne přes tlačítko v mailu.

V mém případě mne lákali na přeplatek 12 407,50 Kč. Hodil by se, ale je to prostě PODVOD, který funguje na běžné lidi.

VZP je instituce, které lidé důvěřují a přeplatek je pozitivní zpráva, kdy člověk může ztratit ostražitost, protože ten mail vypadá úředně a obsahuje přesná čísla. Nehledě k tomu, že lidé nejsou zvyklí, že uřady bývají zneužívány k phishingu.

A proto: Důvěřuj, ale prověřuj. Lepší je nevěřit nikomu a ničemu. To je obecná rada do života.

Přeji hezký den

Autor: Jiří Beránek | úterý 7.4.2026 5:33 | karma článku: 7,45 | přečteno: 111x

Další články autora

Jiří Beránek

Pravda o zmrtvýchvstání Ježíše a pravda o 10 000 krocích

S pravdou je to složité a každý má tu svou. Dnes máme Boží hod a křesťané slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vstal nebo nevstal? To se dokázat nedá. To je otázka víry. Já věřím potažmo doufám, že

5.4.2026 v 8:11 | Karma: 8,91 | Přečteno: 210x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Hospodaření České národní banky včera, dnes a zítra

Včera guvernér Aleš Michl oznámil novinářům, že ČNB loni zaznamenala ztrátu 73 miliard korun. Já jsem z banky odešel v létě roku 2010. Tehdy byl ještě guvernérem Miroslav Singer, ale vzpomínám i na Tůmu, Kysilku a Tošovského.

31.3.2026 v 14:47 | Karma: 12,61 | Přečteno: 356x | Diskuse | Ekonomika

Jiří Beránek

Libye, Ukrajina, Írán a Vrtěti psem

Některé události jsou tak absurdně dramatické, že člověk začne pochybovat, jestli sleduje zprávy, nebo špatně napsaný film. Írán v plamenech, Ukrajina ve vleklé válce, velmoci v zákulisí a média, která nám servírují jen to,

1.3.2026 v 9:17 | Karma: 25,15 | Přečteno: 446x | Diskuse | Politika

Jiří Beránek

Nejde o Macinku, Pavla, vládu ani opozici. Jde o to, že pravda je často nepohodlná,

a proto ji lidé odmítají, i když ji slyší přímo do očí. Ať už s Macinkou člověk souhlasí nebo ne, jeho včerejší projev ve sněmovně měl jednu vlastnost, kterou politika nesnáší. Byl přímočarý, bez obalu a bez snahy se zalíbit.

5.2.2026 v 18:11 | Karma: 33,35 | Přečteno: 977x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Proč v neděli na Staromák nepůjdu? Protože nestojím za prezidentem

Ne proto, že bych byl líný nebo že bych měl něco proti demonstracím nebo proti demokracii, ale především nestojím za spolkem, který se tváří jako strážce demokracie (podobně jako Česká televize), ale používá rétoriku, která mi

30.1.2026 v 13:07 | Karma: 38,06 | Přečteno: 1157x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Jiří Beránek

  • Počet článků 289
  • Celková karma 22,33
  • Průměrná čtenost 1091x
Pokud svoboda něco znamená, znamená to "právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet" aneb co si myslíš o sobě ty, je mnohem důležitější, než to, co si o tobě myslí ostatní...

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.