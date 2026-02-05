Nejde o Macinku, Pavla, vládu ani opozici. Jde o to, že pravda je často nepohodlná,
Včera jsem byl s autem v servisu a čekání, až to bude hotovo, jsem strávil v sauně. Neměl jsem tudíž čas ani chuť sledovat dění v PS, ale kamarád mi poslal odkaz na vysílání ČT24, abych si to pustil ze záznamu, že to stojí za to. Že to byl excelentní projev, ve kterém prý Macinka ostře zaútočil na prezidenta Pavla, obvinil ho s psychologických motivů, svévole a aktivismu, hájil Filipa Turka a tvrdě kritizoval média.
Tak jsem si to pustil, abych to slyšel na vlastní uši. Jo, to byl přesně projev, který jedni ocení, protože konečně někdo řekne věci nahlas, a druzí ho za to budou nenávidět, protože jim bourá jejich vlastní obraz světa. No a ti třetí se tváří, že to neslyšeli, protože by museli přehodnotit vlastní postoje. To sice není nic nového, ale včera se to jen potvrdilo v přímém přenosu, který však asi málokdo viděl nebo slyšel. Ostatně kdo má čas a hlavně chuť poslouchat dlouhé hodiny žvanění o ničem.
Jsem rád, že nejsem poslancem. Mne by to určitě nebavilo, ale třeba to Ministerstvo zahraničí bych vzal, kdybych mne někdo nominoval. U Petra Pavla bych asi taky neprošel, pokud by se prezidentovi rádci podívali na mé příspěvky na sociálních sítích, kde jsem například před dvěma roky na Velké čínské zdi taky hajloval.
Ať už si o Macinkovi myslí kdo chce co chce, jeho argumentace byla konzistentní, věcná a mířila na jádro problému. A to je přesně ten typ sdělení, který část společnosti odmítá ne proto, že by byl nepravdivý, ale proto, že je jim nepříjemný.
Ať tak či onak pro nedůvěru vládě hlasovalo 84 poslanců, ale opozice má v plném počtu 92 poslanců. To znamená, že 8 opozičních poslanců se hlasování nezúčastnilo. Kdo to byl a kde byl nevím. Možná to byli ti, kteří věděli předem, že bojují ztracenou bitvu, a že bude lepší jít na panáka...
Kdo chce ten projev vidět a slyšet, může se podívat sem. Projev vicepremiéra Macinky k prezidentu republiky. - YouTube
Jiří Beránek
Proč v neděli na Staromák nepůjdu? Protože nestojím za prezidentem
Ne proto, že bych byl líný nebo že bych měl něco proti demonstracím nebo proti demokracii, ale především nestojím za spolkem, který se tváří jako strážce demokracie (podobně jako Česká televize), ale používá rétoriku, která mi
Jiří Beránek
Proč se v roce 2000 v České televizi stávkovalo a proč se o stávce mluví znovu
Když se řekne „stávka v České televizi“, většině lidí se vybaví přelom let 2000 a 2001. Kavčí hory tehdy vypadaly jako revoluční bunkr. Spacáky, transparenty, dramatické výrazy o „ohrožení demokracie“.
Jiří Beránek
Zhodnocení roku 2025 z pohledu občana JB001
Většina z vás asi zaznamenala, že k roku 2025 se už vyjádřili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Nevím, co by roku 2025 dnes řekl Václav Havel, ale o tom můžeme jenom spekulovat. Vážně nebo s humorem.
Jiří Beránek
Zuzana Bubílková s politiky nikdy netančila a tančit nebude.
Označila výsledek voleb za jasný signál nespokojenosti veřejnosti a zkritizovala Petra Fialu za nedostatek charismatu a vyzvala ho k rezignaci. Věnovala se i tématu „zaprodaných umělců“ , kteří se podle ní diskreditují, když se
Jiří Beránek
Co s tím aneb pohled českého důchodce na volby
Netroufám si odhadovat, jak to letos dopadne, ale jedno vím jistě. V mém osobním životě se toho po volbách prakticky nic moc nezmění.
