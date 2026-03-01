Libye, Ukrajina, Írán a Vrtěti psem
co se hodí do titulků. Nevím, kdo z čtenářů viděl film „Vrtěti psem“, ale na mne osobně tenkrát zapůsobil emočně podobně silně jako Orwellův 1984. Ne proto, že bych věřil na inscenované války, ale proto, že způsob, jakým se o nich mluví, je až podezřele podobný filmové logice.
Írán: rychlost, která nedává smysl
Útoky, prohlášení, protitvrzení, chaos. Všechno se děje tak rychle, že to působí spíš jako PR kampaň než geopolitika. A když se velká změna odehraje během pár hodin, měl by člověk zbystřit. Historie totiž ukazuje, že rychlé zásahy zvenčí málokdy končí dobře.
Libye: lekce, kterou jsme odmítli pochopit
Kaddáfí padl. A s ním i stát. Zůstaly milice, chaos, migrace, zbraně a vakuum, které nikdo nedokázal zaplnit. A teď si představme Írán — desetkrát větší, jaderné ambice, regionální milice, strategické průlivy. Pokud by se rozpadl podobně, svět by to pocítil mnohem bolestivěji.
Tohle není konspirace. To je prostá zkušenost.
Ukrajina: válka, která nezačala včera
Invaze v roce 2022 byla jen vrcholem. Kořeny sahají k roku 2014, k boji o směřování země, k surovinám, k geopolitickým ambicím. A komu současný stav vyhovuje?
- Rusku jen napůl — získalo území, ale platí obrovskou cenu.
- Západu částečně — Rusko je oslabené, NATO posílené, ale Evropa krvácí ekonomicky.
- Číně nejvíc — levné suroviny, větší vliv, oslabení obou stran.
- Ukrajině vůbec — platí nejvyšší cenu lidskou i ekonomickou.
Je to konflikt, kde nikdo nezískal to, co chtěl. A všichni ztratili víc, než čekali.
Všechny tyto příběhy spojuje jedna věc
Velmoci hrají dlouhou hru. A veřejnost sleduje jen to, co je vidět na povrchu. Titulky. Záběry. Emocionální výkřiky. A mezi tím mizí to nejdůležitější: kdo tahá za nitky, komu to prospívá a co se děje mimo kameru.
Když se svět začne chovat jako scénář, není to důkaz manipulace. Je to varování, že musíme přemýšlet sami. Že změna není automaticky zlepšení. A že to, co vidíme, je jen malá část příběhu.
Možná bychom se měli míň ptát co se děje, ale spíš proč se to děje právě teď a právě takhle.
Jiří Beránek
Nejde o Macinku, Pavla, vládu ani opozici. Jde o to, že pravda je často nepohodlná,
a proto ji lidé odmítají, i když ji slyší přímo do očí. Ať už s Macinkou člověk souhlasí nebo ne, jeho včerejší projev ve sněmovně měl jednu vlastnost, kterou politika nesnáší. Byl přímočarý, bez obalu a bez snahy se zalíbit.
Jiří Beránek
Proč v neděli na Staromák nepůjdu? Protože nestojím za prezidentem
Ne proto, že bych byl líný nebo že bych měl něco proti demonstracím nebo proti demokracii, ale především nestojím za spolkem, který se tváří jako strážce demokracie (podobně jako Česká televize), ale používá rétoriku, která mi
Jiří Beránek
Proč se v roce 2000 v České televizi stávkovalo a proč se o stávce mluví znovu
Když se řekne „stávka v České televizi“, většině lidí se vybaví přelom let 2000 a 2001. Kavčí hory tehdy vypadaly jako revoluční bunkr. Spacáky, transparenty, dramatické výrazy o „ohrožení demokracie“.
Jiří Beránek
Zhodnocení roku 2025 z pohledu občana JB001
Většina z vás asi zaznamenala, že k roku 2025 se už vyjádřili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Nevím, co by roku 2025 dnes řekl Václav Havel, ale o tom můžeme jenom spekulovat. Vážně nebo s humorem.
Jiří Beránek
Zuzana Bubílková s politiky nikdy netančila a tančit nebude.
Označila výsledek voleb za jasný signál nespokojenosti veřejnosti a zkritizovala Petra Fialu za nedostatek charismatu a vyzvala ho k rezignaci. Věnovala se i tématu „zaprodaných umělců“ , kteří se podle ní diskreditují, když se
