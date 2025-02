Let z Prahy do Singapuru s přestupem v Dauhá

Odlet z letiště Václava Havla v 8:40 dne 5. února 2025 se uskutečnil podle časového harmonogramu. Jediným problémem bylo, co si vzít na sebe, když víš, že v cílové destinaci bude minimálně o 30 stupňů víc. Před odletem jsme zašli

do provizorního salónku, protože ty stávající prostory byly rekonstruovány. To však ničemu a nikomu nevadilo. I v náhradních prostorách byla snídaně dobrá. Let QR290 společnosti Qatar Airways byl operován letounem Airbus A320. Co přesně jsme jedli a pili během letu si už nepamatuji, ale bylo toho dost a nebylo to vůbec špatné. Prostě jiný level než Smartwings nebo Ryanair. Kromě nealkoholických nápojů jsme si mohli dát i pivo, víno nebo třeba whisky.

Na letišti Hamad International Airport jsme přistáli v dobré náladě v 16:30 místního času a zašli jsme otestovat tamější salónek. Vystáli jsme si sice menší frontu, ale je fajn zažít, jak to funguje či nefunguje jinde ve světě. Let do Singapuru jsme stihli na poslední chvíli, protože se odlétalo z terminálu E, který byl od salónku vzdálen půl hodiny rychlé chůze. Museli jsme se svézt vláčkem a odlet ve 20:10 jsme stihli ještě s malou rezervou. Tentokrát jsme letěli větším letadlem. Byl to Airbus A350-900 s kapacitou 350 cestujích. Byl obsazen do posledního místa. Na letišti Changi jsme přistáli ve čtvrtek ráno v 8:45 místního času a jenom letmý pohled z okna nás ujistil, že zima nám nebude a že se ohřejeme...

to be continued