Jak TO je? Miloš Zeman

Čtyřicetiminutový rozhovor Marka Stoniše s bývalým českým prezidentem Milošem Zemanem, který jsem si poslechl během ranní snídaně, mne přivedl k napsání tohoto nedělního zamyšlení, jak to vlastně mám já se Zemanem, Klausem, Fialou

a mnoha dalšími současnými i minulými politiky.

Na včerejší ranní procházce jsem si pustil do ucha jeden z mých oblíbených podcastů konkrétně „Nosiče vody“. Kromě tradičního tria Jaromír Bosák, Luděk Mádl a Karel Tvaroh byl tentokrát jejich hostem premiér Petr Fiala. Bylo víc než zajímavé si poslechnout i jeho fotbalové názory. Možná to nevíte a nevěděl jsem to ani já, že zamlada současný předseda vlády hrával středního útočníka. Mimochodem terminus technicus „nosiči vody“ mu je neznámý, ale to není předmětem mého nedělního zamyšlení. Kdo chce, může si to celé poslechnout třeba na Spotify, na Youtube nebo přečíst zde

Ale k věci. Nevěděl jsem, že Miloš Zeman vydal knihu „Prezidentský úděl“. Dozvěděl jsem se to, až když redaktor Marek Stoniš říká, že už ji v rámci přípravy na rozhovor celou přečetl. A že s lehkým údivem musel konstatovat, že téměř se vším s ním souhlasí. A položil si otázku čím to je? Jestli se změnil on nebo jestli se změnila doba?

Co myslíte vy? Já souhlasím s názorem, že se změnila doba. Že dnešní krize je krize hlouposti potažmo amatérismu. A projevuje se právě hloupostí politiků... Celý rozhovor si můžete pustit a poslechnout tady

Pamatuji mnohé včetně doby „opoziční smlouvy“, ale to byly ještě idylické časy proti tomu, co předvádí současná vláda. Je zoufalá podobně jako dnešní Sparta.

Jak dlouho na Letné ještě vydrží trenér Lars Friis? Kdy skončí Fiala, o tom rozhodnou voliči příští rok. O tom, kdy skončí Friis, rozhodne asi Křetínský...

PS Zítra zajdu do nějakého knihkupectví a tu Zemanovu knihu si taky koupím. Jsem zvědav, v čem s ním budu nesouhlasit, protože on je konzervativní levičák a já konzervativní pravičák. Nicméně určitě se shodneme v tom, že Trump v USA představuje jistou naději nejenom pro vývoj v USA ale na celém světě.