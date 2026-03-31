Hospodaření České národní banky včera, dnes a zítra
Hospodaření ČNB totiž sleduji se zájmem pořád. Když jsem centrální banku v roce 2010 opustil, tak v tomto roce činila kumulovaná ztráta k 31.12.2010 162 mld. Kč.
K 31.12.2025 to je víc než 2x tolik. Konkrétně 350 miliard korun.
Co se týče hospodaření za rok 2025 vykázala banka po dvou letech ziskového hospodaření opět ztrátu a to ve výši 73 miliard. Hlavním důvodem je posílení koruny. Zvýšená citlivost hospodářského výsledku na kurzové výkyvy je dána složením a velikostí účetní rozvahy, která v období kurzového závazku výrazně narostla. Obměněná bankovní rada postupně od roku 2023 přijala sérii opatření směřujících ke zlepšení hospodaření. Mezi roky 2023 a 2025 ČNB vytvořila souhrnný zisk 133,6 mld. Kč, který přispěl ke snížení kumulované ztráty z minulých let o více než čtvrtinu na současných 350 mld. Kč. Samotný výnos devizových rezerv překročil v roce 2025 čtvrt bilionu korun a byl nejvyšší v historii. Navzdory dalšímu poklesu hlavních úrokových sazeb zůstaly úroky placené bankám za jejich úložky významným nákladem. I tak to představuje výrazné snížení oproti předchozímu období.
Co k tomu dodat? Když jsem byl zaměstnancem, ztráta banky mi vrásky na čele vůbec nedělala. A nedělá mi to ani dnes. Ztráta banky totiž znamená, že koruna posiluje. Co mi ale starosti dělá je inflace, kterou se ČNB snaží nějakým způsobem řídit. Jak se jí to v toku času dařilo či nedařilo ponechám na čtenářích.
ČNB sice dokáže výrazně ovlivnit domácí poptávkou inflaci (úrokové sazby, kurz koruny, očekávání). Nedokáže však zabránit globálním šokům, jako jsou ceny energií, pandemi, válka, narušené dodavatelské řetězce nebo změny daní. Ty jsou mimo její kontrolu a centrální banka je může pouze tlumit, ne odstranit.
Výše uvedená čísla jsem čerpal z poslední Zprávy o hospodaření ČNB za rok 2025. Pokud to někoho zajímá víc do hloubky může si to prostudovat zde: Hospodaření - Česká národní banka
Jiří Beránek
Libye, Ukrajina, Írán a Vrtěti psem
Některé události jsou tak absurdně dramatické, že člověk začne pochybovat, jestli sleduje zprávy, nebo špatně napsaný film. Írán v plamenech, Ukrajina ve vleklé válce, velmoci v zákulisí a média, která nám servírují jen to,
Jiří Beránek
Nejde o Macinku, Pavla, vládu ani opozici. Jde o to, že pravda je často nepohodlná,
a proto ji lidé odmítají, i když ji slyší přímo do očí. Ať už s Macinkou člověk souhlasí nebo ne, jeho včerejší projev ve sněmovně měl jednu vlastnost, kterou politika nesnáší. Byl přímočarý, bez obalu a bez snahy se zalíbit.
Jiří Beránek
Proč v neděli na Staromák nepůjdu? Protože nestojím za prezidentem
Ne proto, že bych byl líný nebo že bych měl něco proti demonstracím nebo proti demokracii, ale především nestojím za spolkem, který se tváří jako strážce demokracie (podobně jako Česká televize), ale používá rétoriku, která mi
Jiří Beránek
Proč se v roce 2000 v České televizi stávkovalo a proč se o stávce mluví znovu
Když se řekne „stávka v České televizi“, většině lidí se vybaví přelom let 2000 a 2001. Kavčí hory tehdy vypadaly jako revoluční bunkr. Spacáky, transparenty, dramatické výrazy o „ohrožení demokracie“.
Jiří Beránek
Zhodnocení roku 2025 z pohledu občana JB001
Většina z vás asi zaznamenala, že k roku 2025 se už vyjádřili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Nevím, co by roku 2025 dnes řekl Václav Havel, ale o tom můžeme jenom spekulovat. Vážně nebo s humorem.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu
Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v...
„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy
Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend...
Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech
Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž...
Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?
Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík...
Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky
Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhoduje, zda pošle do vazby pátého podezřelého z...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
