Hospodaření České národní banky včera, dnes a zítra

Včera guvernér Aleš Michl oznámil novinářům, že ČNB loni zaznamenala ztrátu 73 miliard korun. Já jsem z banky odešel v létě roku 2010. Tehdy byl ještě guvernérem Miroslav Singer, ale vzpomínám i na Tůmu, Kysilku a Tošovského.

Hospodaření ČNB totiž sleduji se zájmem pořád. Když jsem centrální banku v roce 2010 opustil, tak v tomto roce činila kumulovaná ztráta k 31.12.2010 162 mld. Kč.

K 31.12.2025 to je víc než 2x tolik. Konkrétně 350 miliard korun.

Co se týče hospodaření za rok 2025 vykázala banka po dvou letech ziskového hospodaření opět ztrátu a to ve výši 73 miliard. Hlavním důvodem je posílení koruny. Zvýšená citlivost hospodářského výsledku na kurzové výkyvy je dána složením a velikostí účetní rozvahy, která v období kurzového závazku výrazně narostla. Obměněná bankovní rada postupně od roku 2023 přijala sérii opatření směřujících ke zlepšení hospodaření. Mezi roky 2023 a 2025 ČNB vytvořila souhrnný zisk 133,6 mld. Kč, který přispěl ke snížení kumulované ztráty z minulých let o více než čtvrtinu na současných 350 mld. Kč. Samotný výnos devizových rezerv překročil v roce 2025 čtvrt bilionu korun a byl nejvyšší v historii. Navzdory dalšímu poklesu hlavních úrokových sazeb zůstaly úroky placené bankám za jejich úložky významným nákladem. I tak to představuje výrazné snížení oproti předchozímu období.

Co k tomu dodat? Když jsem byl zaměstnancem, ztráta banky mi vrásky na čele vůbec nedělala. A nedělá mi to ani dnes. Ztráta banky totiž znamená, že koruna posiluje. Co mi ale starosti dělá je inflace, kterou se ČNB snaží nějakým způsobem řídit. Jak se jí to v toku času dařilo či nedařilo ponechám na čtenářích.

ČNB sice dokáže výrazně ovlivnit domácí poptávkou inflaci (úrokové sazby, kurz koruny, očekávání). Nedokáže však zabránit globálním šokům, jako jsou ceny energií, pandemi, válka, narušené dodavatelské řetězce nebo změny daní. Ty jsou mimo její kontrolu a centrální banka je může pouze tlumit, ne odstranit.

Výše uvedená čísla jsem čerpal z poslední Zprávy o hospodaření ČNB za rok 2025. Pokud to někoho zajímá víc do hloubky může si to prostudovat zde: Hospodaření - Česká národní banka

Autor: Jiří Beránek | úterý 31.3.2026 14:47 | karma článku: 8,89 | přečteno: 152x

Libye, Ukrajina, Írán a Vrtěti psem

Některé události jsou tak absurdně dramatické, že člověk začne pochybovat, jestli sleduje zprávy, nebo špatně napsaný film. Írán v plamenech, Ukrajina ve vleklé válce, velmoci v zákulisí a média, která nám servírují jen to,

1.3.2026 v 9:17 | Karma: 25,01 | Přečteno: 440x | Diskuse | Politika

Jiří Beránek

Nejde o Macinku, Pavla, vládu ani opozici. Jde o to, že pravda je často nepohodlná,

a proto ji lidé odmítají, i když ji slyší přímo do očí. Ať už s Macinkou člověk souhlasí nebo ne, jeho včerejší projev ve sněmovně měl jednu vlastnost, kterou politika nesnáší. Byl přímočarý, bez obalu a bez snahy se zalíbit.

5.2.2026 v 18:11 | Karma: 33,35 | Přečteno: 971x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Proč v neděli na Staromák nepůjdu? Protože nestojím za prezidentem

Ne proto, že bych byl líný nebo že bych měl něco proti demonstracím nebo proti demokracii, ale především nestojím za spolkem, který se tváří jako strážce demokracie (podobně jako Česká televize), ale používá rétoriku, která mi

30.1.2026 v 13:07 | Karma: 38,06 | Přečteno: 1155x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Proč se v roce 2000 v České televizi stávkovalo a proč se o stávce mluví znovu

Když se řekne „stávka v České televizi“, většině lidí se vybaví přelom let 2000 a 2001. Kavčí hory tehdy vypadaly jako revoluční bunkr. Spacáky, transparenty, dramatické výrazy o „ohrožení demokracie“.

23.1.2026 v 12:49 | Karma: 32,68 | Přečteno: 603x | Diskuse | Společnost

Jiří Beránek

Zhodnocení roku 2025 z pohledu občana JB001

Většina z vás asi zaznamenala, že k roku 2025 se už vyjádřili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Nevím, co by roku 2025 dnes řekl Václav Havel, ale o tom můžeme jenom spekulovat. Vážně nebo s humorem.

28.12.2025 v 8:45 | Karma: 23,62 | Přečteno: 520x | Diskuse | Společnost
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově
28. března 2026

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
28. března 2026  23:44

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína
24. března 2026  11:24

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.
26. března 2026  18:18,  aktualizováno  28. 3. 17:01

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v...

„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy

Takto probíhala výměna pražců v roce 2014 ve stanici Dejvická.
31. března 2026  16:12,  aktualizováno  17:34

Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend...

Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech

ilustrační snímek
31. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž...

Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?

Tihle chlapci pomlázky na internetu zcela jistě nekupovali. Pro mnohé je taková...
31. března 2026  17:30

Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík...

Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky

Soud rozhoduje o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích. (31. března...
31. března 2026  16:32,  aktualizováno  17:23

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhoduje, zda pošle do vazby pátého podezřelého z...

