Co si myslíte o minimální důstojné mzdě v České republice? A kolik by měl činit důstojný

důchod? Včera jsem v autě náhodu naladil Český rozhlas a upřímně řečeno to nebylo objektivní a vyvážené zpravodajství. Co jsem kromě jiného zaslechl? Pláč, že budou muset začít šetřit

Vlastně stejná písnička , která se teď nonstop line z úst lidí zainteresovaných na vysílání České televize. Určitě už Minář a spol chystají demonstraci na podporu České televize a Českého rozhlasu.

Ale k věci. Po „poledních hlavních zprávách“ jsem si poslechl rozhovor nějakého moderátora s paní nebo slečnou Lucií Trlifajovou, což je prý antropoložka a analytička sociálních politik.

Terminus technicus „důstojná mzda“ jsem včera slyšel prvně. A co jsem se dozvěděl? Že minimální důstojná mzda je číslo, které by měl člověk vydělávat, aby mohl žít normálně a ne jenom přežívat. Podle posledních výpočtů (2024-2025) to prý dělá cca 45 000 Kč hrubého pro jednotlivce a v Praze ještě mnohem víc.

Kladu si otázku, kolik lidí v Česku na tuhle „důstojnou mzdu“ dosáhne? Dál už jsem neměl chuť to poslouchat a pustil jsem si raději muziku mého srdce.

Když o tom teď přemýším, říkám si, kolik by asi tak měl činit „důstojný důchod“? Oficiální číslo neexistuje (na rozdíl od té důstojné mzdy), ale tipuji, že když je důstojná mzda 45 tisíc, tak důchod by měl být alespoň 56-60% toho. To je 22 až 27 tisíc měsíčně. Jenže průměrný důchod je kolem 20-21 tisíc. Co z toho plyne? Že část seniorů je „tak tak“ a dost lidí je hluboko pod důstojnou hranicí.

Tvrdá realita je však taková, že stát řeší minimum, aby ta bída nebyla úplně vidět, a „důstojnost“ si musí člověk často zajistit sám. Úspory, nemovitost, rodina... To říkám já, nikoli Český rozhlas.

Co mi z toho rozhovoru vyplynulo? „Pracuješ? Fajn. Ale velká část lidí si z poctivé práce stejně nedokáže zaplatit normální život bez kliček. A důchodci jsou na tom samozřejmě mnohem hůř. Ti mohou pracovat tak maximálně na zahrádce, když jim to zdraví a počasí dovolí...

Autor: Jiří Beránek | čtvrtek 16.4.2026 12:55 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Další články autora

Jiří Beránek

Jiří Beránek

  • Počet článků 289
  • Celková karma 26,32
  • Průměrná čtenost 1097x
Pokud svoboda něco znamená, znamená to "právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet" aneb co si myslíš o sobě ty, je mnohem důležitější, než to, co si o tobě myslí ostatní...

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.