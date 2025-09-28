Co s tím aneb pohled českého důchodce na volby
V tuto chvíli však ještě nejsem definitivně rozhodnut, komu svůj hlas dám. Nicméně jedno vím naprosto jistě. Komu hlas nedám.
Vzhledem k tomu, co všechno pamatuji i co jsem na vlastní kůži prožil a zažil, tak vím, že nějak bylo a nějak bude. Pro někoho líp, pro někoho hůř. Fungující západní svět, který tu byl třicet, čtyřiceti a víc lety je už minulostí a s EU to jde od desíti k pěti a to má i přímou souvislost s blížícími se volbami tady v Česku. A k tomu ještě válka na Ukrajině.
Pár dní před volbami jsme v tragické situaci, kdy máme beznadějnou vládu a dovolím si říct, že bohužel i opozici. Před listopadem 1989 jsme tu neměli žádnou svobodu, žádný trh a vše probíhalo pod kontrolou Moskvy. A dnes řídí naše životy bruselská elita a i dnes už se člověk bojí svobodně projevit svůj názor.
Pro mně je však pořád svoboda tou nejvyšší prioritou. Na tom se od listopadu 1989 nic nezměnilo. Bohužel realita je taková, že nejvíc svobodný jsem se cítil v devadesátkách. Už jsme nebyli pod kuratelou Moskvy a zdálo se, že bude líp. Mnozí z těch, co tenkrát na Václaváku zvonili klíči a skandovali „svobodu, svobodu“, dnes už nežijí a mnozí říkají „takhle jsme si to tedy nepředstavovali“.
Co tedy s tím? Koketoval jsem s myšlenkou, že letos poprvé budu volby do PS ignorovat, ale tuto myšlenku jsem definitivně zavrhl. Půjdu a svůj hlas dám těm, kteří chtějí změnu. Vím, že někdo může namítnout, že každá změna je změnou k horšímu, ale já jsem optimista přestože říkám, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
Před čtyřmi let jsem se pohádal s kamarádem, když jsem tvrdil, že vláda pětikoalice v čele s Petrem Fialou nebude o moc lepší než byla ta, co tu byla v covidové době. Že to ale bude taková bída, to jsem fakt nečekal.
No nic. Já osobně si teď na stará kolena přeji už jenom dvě věci. Zdraví a klid s tím, že si hodlám uchovat alespoň tu vnitřní svobodu. „Myslet si, co chci, psát, co chci, dělat, co chci, a nedělat, co nechci.“
V mém věku by mi už mohlo být jedno, co před volbami říká náš/váš prezident, ale je hodně smutné, že občané už byli dokonce jeho názory a postoji donuceni k tomu, aby na něho apelovali, že má postupovat podle Ústavy ČR a respektovat vůli voličů.
Závěrem mého malého předvolebního zamyšlení si dovolím ocitovat slova europoslankyně Kateřiny Konečné s kterými nelze nesouhlasit.
„Proto vás, pane prezidente, prosím, alespoň pro jednou respektujte vůli občanů České republiky, respektujte výsledek toho, jakou vládu chtějí mít občané této země. Nikoliv zbrojaři, lobbisté, Brusel nebo vaši přátelé po boku“
Jiří Beránek
