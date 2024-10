Čína 7: Náměstí Nebeského klidu

To, co pro Čechy znamená Staroměstské náměstí v Praze, pro Angličany Trafalgar square v Londýně či pro Rusy Rudé náměstí v Moskvě, tím je pro Číňany náměstí Tchien-an-men v Pekingu. Bylo pojmenováno po Bráně Nebeského klidu, která

se nachází na severní straně náměstí a odděluje ho od Zakázaného města, o kterém jsem zde psal minule. Název „Nebeského klidu“ odkazuje na symbolický význam brány, který byla postavena v roce 1417 a přestavěna v polovině 17. století během dynastie Čching.

V červnu roku 1989 tam ale moc klidu nebylo. Napak. Pravý opak je pravdou. Oficiální odhady počtu obětí Tiananmenského masakru se různí a jen Bůh ví, jaká je pravda.

Podle Čínské komunistické strany se mělo jednat o 200–300 obětí, mezi nimiž bylo jen 23 studentů a několik desítek členů policie a armády, jiné zprávy ale mluví o vyšších počtech mrtvých. Čínská vláda prý dala všechna těla mrtvých spálit a nařídila nemocnicím zlikvidovat veškeré záznamy. Kromě usmrcených prý také bylo i několik tisíc zraněných a cca 10 000 zatčených.

I v současné době je téma Tiananmenského masakru v Číně i v čínské diaspoře v zahraničí nejvíce cenzurovaným pojmem a otevřenou ranou. Bylo vymazáno z historických publikací a je blokováno na sociálních sítích. Holt dějiny píší vítězové a učebnice dějepisu, kdy jsem chodil do školy já, byly taky poplatné době. Nepochybuji o tom, že to, co se dnes učí na středních i vysokých školách, je poplatné mainstreamovému vidění současného západního světa. Ale to není předmětem mých dnešních vzpomínek.

Dostat se na toto náměstí nebylo vůbec jednoduché. První den jsem tam nejel, protože lilo jako z konve. Druhý pokus byl rovněž neúspěšný, protože jsem skončil u první policejní kontroly s tím, že nemám oficiálně potvrzenou rezervaci návštěvního dne a konkrétní hodiny. Prý se mám zaregistrovat a objednat přes aplikaci WeChat, ale tu jsem v mobilu neměl.

Měl jsem však štěstí, že mi zavolali nějakého velitele, který uměl anglicky a který to udělal za mne přes tu aplikaci v jeho mobilu. Jenom jsem mu dal číslo svého pasu a bylo to. Když jsem tam dorazil následující den, překvapily mne davy lidí už ve stanici metra, kde jsme si museli vystát frontu na první kontrolu zavazadel. Venku mne čekala další fronta, na jejímž konci se kontrolovalo to vstupní povolení, a nejhorší byla ta poslední kontrola zavazadel, kdy příslušníci a příslušnice veřejné bezpečnosti kontrolovali jednotlivě úplně všechno co měl člověk v kapsách, v baťohu nebo v kufru. Nerozlišovalo se mezi tím, jestli jde o cizince nebo o Číňany.

Hodně mi to připomnělo celní kontroly na Rozvadově před rokem 1989. Tam mne ale celníci svékli donaha. Byla tehdy ve mně malá dušička, protože západní marky jsem měl v ponožkách. To se tady nekonalo.

Když jsem se konečně propracoval na samotné náměstí, bylo zajímavé sledovat především lidi. Náměstí je obrovské, ale mě nejvíc udivila šíleně dlouhá fronta před Mauzoleem předsedy Maa. To je totiž jedním z nejnavštěvovanějším míst v Číně, kam lidé chodí vzdát úctu bývalému vůdci. Já ale fronty nesnáším a tudíž jsem Mao Ce-tunga neviděl. Jo a v tom šoku jsem úplně zapomněl si tu frontu vyfotit...

Po prohlídce Náměstí nebeského klidu jsem vyrazil metrem ke Chrámu nebes, ale o tom až příště...

to be continued