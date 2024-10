Čína 6: Zakázané město

S návštěvou Zakázaného města jsem počkal, až bude lepší počasí. V dešti se mi tam totiž nechtělo a to jsem ani nevěděl, že se tam možná nepodívám vůbec, protože denní kapacita návštěvníků je omezena. A nejbližší volný termín byl

až 27.9.2024, což byl den mého návratu domů. Takže velký problém. Jednou za život se člověk dostane do Pekingu a neuvidíš největší turistickou atrakci? Když to nejde objednat oficiální cestou, tak to zkusím jinak. Využil jsem nabídku jedné místní CK, která byla sice trošku dražší, ale byl jsem ochoten zaplatit jakoukoli cenu, jen abych se tam dostal.

Bylo domluveno, že s průvodcem se setkám ráno před hotelem. Že mne tam odvezou a zajistí, abych se tam vůbec dostal. Což se i stalo.

V 8:00 mne čekalo auto před vchodem do hotelu. Co to bylo za značku jsem si ani nestačil všimnout. Se sympatickým Číňanem jsem komunikoval za pomoci dvou překladačů. Čínsko-anglického, který měl v mobilu on, a česko-čínského, který jsem měl v mobilu já. Když jsme vystoupili z auta, dovedl mne k pokladnám pro „organizované skupiny“ a do ruky mi vložil 30 yuanů, abych si je dal do pasu, až mě budou u pokladny identifikovat.

Tak jsem se poslušně zařadil na konec fronty a za dvacet minut jsem měl kýženou vstupenku v ruce. Pak jsme se rozloučili a já si mohl v Zakázaném městě udělat program podle svého gusta...

to be continued...