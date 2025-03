Ani ve snu by mne nenapadlo, že se někdy podívám do Singapuru, ale stalo se.

Když jsem loni coural po Pekingu, tak jsem si vzpomněl na rčení „Vidět Neapol a zemřít“. Možná nevíte, že tato hláška nevznikla kvůli tomu, že Neapol byla krásná, ale proto, že námořníci vozili do Neapole syfilis. A protože

se to tehdy nedalo ještě léčit, tak lidé umírali. V Neapoli jsem byl poprvé a naposledy v roce 1984 a bylo to poznávací zájezd kolem Itálie s CKM. Co se týče účastníků zájezdu, který organizovala CKM, byla to „pěkná" sebranka. S kamarádem jsme do kolektivu nezapadli. Jeden větší blbec než druhý, ale jedno jsme měli společné. Všichni jsme byli členy SSM, ale to už je dávná minulost. V Itálii jsem byl naposledy před rokem v Miláně, když Slavia hrála osmifinále Evropské ligy.

Toliko úvodem a teď budu pokračovat tam, kde jsem minule skončil .

Přistáli jsme podle plánu v 8:45 místního času a šli jsme si vyzvednou naše nadměrná zavazadla. Což konkrétně znamenalo naše golfové bagy. Ty dorazily taky v pořádku a my se začali rozhodovat, jak nejlépe se dostat na hotel, který jsem zarezervoval na dvě noci. Měli jsme totiž v plánu, že golfovou túru bychom mohli zahájit právě tady, ale nakonec to dopadlo tak, že před golfem jsme dali přednost poznávání Singapuru. Jednak proto, že bylo děsné vedro, a hlavně, že jsme na to měli málo volného času.

Na hotel jsme z letiště jeli busem, který měl zastávku přímo před naší ubytovnou YMCA. Na přespání to bohatě stačilo. Dva důchodci mezi samými mladými lidmi.

Po ubytování jsme se zajeli podívat na golfové hřiště, kde jsme se definitivně rozhodli, že dáme přednost poznávání metropole, kterou jsem doposud znal jenom z vyprávění mého syna, který tam před pár lety s kamarádem taky nocoval...

To jsme ale ještě netušili, že nachodíme víc kilometrů než kdybychom dali jednu osmnáctku... A hlavně jsme měli štěstí, že jsme byli ve správný čas na správném místě. Zažili jsme totiž bujaré oslavy začátku Čínského Nového roku, které právě v pátek a v sobotu v Singapuru vrcholily.

