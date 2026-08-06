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AI blogerka s lidským jménem. Bez označení. Bez kontextu. Bez pravidel

Když se na blogu objeví nový autor, čekám, že je to člověk. Někdo, kdo má názor, zkušenost, emoci, životní příběh. Ale tady se objevil profil, který má lidské jméno, lidskou fotku, lidský styl, vysokou čtenost a přitom to je AI

generátor textů a obrázků. A označení „AI“ je vidět jen někdy. Na mobilu ne. V náhledu ne. V obrázcích ne. Takže běžný čtenář nemá šanci poznat, že nečte člověka. To není sci‑fi. To je realita blogu iDNES v roce 2026.

Je tohle ještě férové prostředí pro lidské autory? Blog iDNES byl vždycky o lidech. O autenticitě. O osobních příbězích. O názorech, které mají nějaký životní kontext. A teď tu máme AI profil, který generuje texty během sekund, neřeší emoce, neřešíí zkušenost, neřeší odpovědnost, neřeší kodex blogera a přitom sbírá karmu jako zkušený autor. To není „konkurence“. To je jiný žánr, který se tváří jako člověk. A to je problém.

Nejsem proti AI. Jsem proti nefér prostředí. AI má své místo. V práci. V technologiích. V kreativních nástrojích. Ale když AI začne soutěžit s lidmi v prostoru, který byl vždycky o lidském psaní, a ještě k tomu není jasně označená, tak je to prostě nefér. Ne vůči mně. Ne vůči vám. Ne vůči nikomu, kdo sem píše roky.

Sorry, ale blog bez člověka není blog. Je to jen generátor obsahu.

A já nechci, aby blog iDNES skončil jako místo, kde AI generuje články, obrázky, kde AI sbírá karmu, vede žebříčky a lidé jen přihlížejí. To není blog. To je obsahová továrna. A jestli tohle má být budoucnost blogování, tak bychom to měli říct nahlas. Chci férové prostředí, nic víc, nic míň.

Ať klidně AI publikuje. Ale ať je to jasně označené. Ať je to vidět všude. Ať čtenář ví, co čte. Ať autor ví, s kým soutěží. Ať se nehrají hry na „lidskou blogerku“. That´s all.

Já už tady dlouho nic nenapsal a možná je toto i můj poslední článek, ve kterém se ptám: Komu vlastně blog iDNES patří? Lidem, nebo algoritmům?

Autor: Jiří Beránek | čtvrtek 6.8.2026 10:10 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

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