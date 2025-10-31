Zkreslené vidění – Zrcadlo
Můžu si být jistý, že si sám sobě nejsem nebezpečný? Samozřejmě, nemohu. A navíc vím, že si nebezpečný jsem. Mám těžko překonatelné sklony k lenosti, což spolu se zálibou v jídle a pivu vede k nadváze. Která je příčinou různých nemocí a nedostatků těla a přibližuje zánik mého života. Například.
Vy ostatně také nejste svatí. Mnohý z vás kouří, chlastá, sexuálně haraší, až uši zaléhají, neplatí daně, pojištění ani dluhy, pomlouvá sousedy, je doma nerudný a netřídí ani papír. Vaše hříchy vám připadají jako maličkosti a mé výtky jako malichernosti. Nemáte pravdu.
Ono je totiž všeho do času. Když tak pozoruji cvrkot kolem sebe a domýšlím, kam až to vše za nějakou dobu může dospět, vstávají mi hrůzou vlasy na hlavě. Tedy těch několik zbylých. Mohl bych mluvit o genderu, potažmo agendě LGBT+, podrážděných reakcích rudých liberálů na jakoukoli zmínku o míru na Ukrajině, kvótách na migranty nebo právu platit fyzickými penězi. Ale chci se zmínit o Green Dealu, přesněji o jednom z jeho důsledků. Zavřeli nám šachtu. Hnědouhelný povrchový lom ČSA. Ano, ten který hrabal pod Jezeřím. Nešlo o žádnou nepředvídatelnou událost. Mělo to ovšem přijít o dva roky později, po dotěžení alespoň hlavních ložisek. Horníci dostali slušné odstupné. Velkorypadla půjdou do šrotu. Jámy budou zatopeny. Stáda muflonů se na svazích prohánějí už dávno. Zelení se tetelí blahem. Tedy ne ti UFO, mužíčkové z létajících talířů, ale ideologové Green Dealu. Proto budeme doma svítit, topit a vařit elektřinou ze zahraničí. Patrně polskou z lipské burzy. Jsme jediní kapři, kteří si vypouštějí vlastní rybník.
Možná je to sice všechno jinak, ale chtěl jsem říci, že pokud si své pány necháme přerůstat přes hlavu, nemůžeme se divit, že nám sklidí veškeré ovoce, na které dosáhnou. Na nás brzy poté budou padat shora jen jejich lejna. Protože tolerováním zločinců se stáváme sami spolupachateli. Jako se to dělo a děje už mnohokrát v každé diktatuře. Hnědé, rudé, zelené nebo duhové. A každá měla a má na štítě dobro občana. Zpočátku. Zakrátko je ten samý občan coby rukojmí a nakonec po něm systém bezostyšně šlape.
Co říkáte na Green Deal, Evropskou unii, válku na Ukrajině, politickou korektnost, LGBT+, imperialismus velmocí, migraci, oteplování klimatu, koronavirovou komedii a vůbec celou svatou liberální demokracii?
Díváte se do zrcadla?
Egypt, Hurghada, dne 2.5. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Správné rozhodnutí
Evropská unie se rozhoduje správně. Má s námi nejlepší úmysly. Chce pro nás jen dobro. Buďme ji vděční za všechno. Zítra zajistí nesmrtelnost a pozítří ráj. Ale neříkal někdo cosi o nové Evropě už v první půli minulého století?
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Demokracie a totalita
Dáváte přednost svobodnému toku informací, nebo máte za to, že se musíme před různými fakty a názory bránit? Věříte těm, kteří vám realitu předžvýkávají na stravitelnou kaši? Manipulátorům a cenzorům?
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Štěstí
Je štěstí muška jenom zlatá? Někdy se zdá zlatou muškou i pěkně protivný a zákeřný ovád. Neštěstí je, když máme za to, že se není třeba přičinit, aby se štěstí dostavilo. A čekáme na zázrak a osud.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Hrob neznámého vojína
Ať se páni perou mezi sebou. Ať se svléknou do trenek a někde v ringu si nafackují. Ať se navzájem zkopají do kuličky, jestli se jim chce. Ať se třeba pozabíjejí. Ale ať do toho nezatahují nás!
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vůdce lidu
Chce se mi napsat svůdce, protože nezřídka tomu tak je. Někteří se tak cítí, a některým se i jejich sen vyplní. Ale nikomu takovou kariéru s klidným svědomím nemohu doporučit. Málokterý vůdce se dokáže včas stáhnout do ústraní.
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3