Zkreslené vidění - Za 7 miliard let

Někteří se domnívají, že vědí, co nás čeká za dvacet let. Ekologičtí teroristé nás děsí katastrofickými scénáři budoucnosti. A stejně jako třeba za kovidu jedinou svatou pravdu mají vědci ve službách ideologů. Ostatní mají smůlu.

V budoucnu se stanou různé věci. Ale především takové, o nichž dnes nikdo nemá ani tušení. Je možné, že za několik století se naučíme ovládat teleportaci, a proto nám dnešní spory mezi přívrženci elektromobility a zastánci spalovacích motorů budou připadat malicherné. Číst myšlenky zvládnou vědci již za několik let, takže se můžeme začít bát represí sebevědomého státu. Čína se stane po roce 2030 supervelmocí a bitcoin měnou nahrazující dolar. Možná.

Je zajímavé, že proroci a prognostici věcí budoucích vědí přesně, co bude v roce 2050, ale když budu věřit dnešní předpovědi počasí a zítra ráno vyrazím ven bez deštníku, vrátím se možná mokrý. Ono se to věští, když za pár desítek let budou mít lidé jiné starosti! Nebo se předpoklady zaktualizují. Což se děje třeba od 70. let ohledně zásob ropy, o nichž se čas od času tvrdilo, že dojdou. Zatím stále jsou.

Planeta se prý otepluje, tají ledovce a stoupá hladina moří. Klimaalarmisté šíří poplašné zprávy s fanatismem svazáků z 50. let. Hysterie kolem plynu CO2 vede k tragické skutečnosti, že dokonce i já třídím doma plasty do krabic. Je to ale jen jedna část ideologie úpadku a destrukce, kterou se snaží vládci ovládat poddaný lid. S oteplováním Země nám má připadat normální i oteplování lidí, a i závažné psychické poruchy identity máme přijmout za standard. Politici se snaží všemi způsoby o cenzuru, ale brání jim v tom Ústava ČR, Charta lidských práv a další zákony přijaté neodpovědnými předchůdci. Svoboda slova je na tom podobně jako demokracie sama. GDPR se porušuje kdekterou bankou bez jakýchkoli skrupulí a ve skutečnosti slouží coby alibi státní správě při zatajování informací. Dosud nebyl nikdo potrestán za zločiny proti lidskosti, zavinění úmrtí ba ani obyčejnou zlodějinu během oné kampaně nazvané Covid-19. A u nás pravděpodobně ani nebude, protože politická mafie je prorostlá s mafií soudní jak zkáza na dvouplísňovém sýru.

A to jsem ještě vynechal invazi ekonomických imigrantů z Afriky, důsledky války na Ukrajině, rozdmychávání nenávisti k Židům, rozdělování společnosti na základě politických preferencí, náboženské a rasové příslušnosti, lhostejnost voličů k vlastnímu osudu a celkový morální a hodnotový pokles ve společnosti.

Optimisté hledí k budoucnosti s nadějí ve zlepšení, pesimisté doufají, že nebude hůř než dnes. Snad by stačilo si jen doma uklidit.

V Mostě, dne 26.6. LP 2024

Autor: Jindřich Kubánek | pátek 19.12.2025 13:30 | karma článku: 0 | přečteno: 43x

Jindřich Kubánek

  • Počet článků 412
  • Celková karma 14,00
  • Průměrná čtenost 289x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem a klapkařem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

