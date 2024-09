Zkreslené vidění – Vysvětlení

Některé hlouposti nemají co dělat s rozumem. Vlastně z logiky věci žádné. Ale o to víc se nás o jejich rozumnosti snaží přesvědčit ti, kteří je mají na svědomí.

Původně jsem chtěl psát o tom, proč se už tolik nezapojuji do internetových debat, ale vše je jednodušší. Blbec nebere na vědomí svou blbost, a proto nediskutuje. Uráží, utíká od tématu, zpochybňuje oponenta, plive a vzteká se. Nehledě na to, že často ani nezvládá český pravopis.

Copak internet. Ale politika je takových plná. A vždy byla. Když se podobně neschopný satrapa obklopí snaživými odborníky, dějí se věci, že se ani řiditel blázince nestačí divit. Odborníci působí v těchto případech coby náhražka rozumu. Někteří. Ti ideologicky pružní.

Tak se před nedávnem stalo, že se kdosi kdesi v nedohledných výšinách rozhodl prověřit poslušnost a manipulativnost světového obyvatelstva. Rotariáni, Rosekruciáni, Deep State, Svobodní zednáři, Bilderberg nebo Bratrstvo kočičí pracky. Jistě nevím kdo. Udělali opravdu velkolepou reklamu chřipkovému viru, a pozorovali, jak si s tím místní panovníci poradí. Zde právě vládl nějaký Babiš. Jak přijít k penězům, věděl, nicméně o ostatních věcech častokrát ani netušil. Jeho několik málo vyvolených rádců uvrhlo národ do strachu, uzavřelo hranice, městské hradby, domy. Do klatby dalo lásku, důvěru, vztahy mezi lidmi a radost. Souručenství temného dobra zakázalo zpívat, ponižovalo a tupilo každého násilným nucením k náhubkové anonymitě, ztrátě tváře. Z domovů důchodců se staly žaláře. V obavě o zaměstnání si mnozí nechali do těla vpravit neznámé jedy. Dobová propaganda to nazývala tečkou. Politici i média lhali více, než kdy předtím. Časem a pozvolna celá akce vyšuměla do ztracena. Někteří jsou psychicky poznamenaní dodnes. Někteří fyzicky. Někteří jsou už mrtví. Přestože demokracie prý stále trvá, a tedy trvá prý i právní stát, viníci této kampaně jsou stále nepotrestáni. Není to nadpřirozený jev? Vlastně si teď já připadám jako blbec žádající si rozumné vysvětlení. Nemá si jako blbec připadat ten, kdo to všechno spískal?

Jak se tak chýlí tento politický systém ke konci, lze každým dnem pozorovat, jak se sami jeho představitelé usvědčují ze zaprodanosti zahraničním dobrodincům, přinejlepším z profláklé bezradnosti. Dav jako vždy strhává veřejné mínění vedené několika hlasitými osly, kteří ani netuší, co hýkají a kam to všichni jdou. Žádat nějaké rozumné vysvětlení by opravdu mohl jen slepý a hluchý prosťáček. Rudí liberálové to mají spočítáno, a dobře to vědí. Stejně, jako kdysi za francouzské revoluce jakobíni. Ideologie vyčpěla, jen stále ještě smrdí peklem.

Kdy to celé loutkové divadlo už vezme čert?