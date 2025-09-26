Zkreslené vidění – Vůdce lidu
Masy milují své vůdce. Alespoň do té doby, dokud je nedovedou do pekla, nebo přinejlepším nezklamou. Což se stává, když tu opičí lásku obě strany přeženou. Zde v Evropě to naposledy končilo Norimberským procesem. Pokud nepočítám Jugoslávii.
Lidstvo se organizuje rádo. Už jenom proto, že člověk je tvor společenský a rád se zbavuje osobní odpovědnosti. Čehož využívají především různé politické strany a jejich představitelé. Nevládní organizace, spolky, sdružení a neziskovky. Státní správa a ozbrojené složky. Nadnárodní party jako je OSN, WHO, EU či NATO. Všechny tyto a další úkazy prozrazují i to, že jsme rádi, když se někdo o nás stará, dělá za nás ušlechtilé věci, nudnou úředničinu, jsme rádi v bezpečí a hlavně ani přitom nemusíme moc přemýšlet. Vše důležité necháváme na těch, které to baví, jsou za to placeni a kteří nám říkají, co máme dělat. Když se nám to čas od času přestane líbit, povoláme nějakého toho vůdce lidu s jeho věrnými, který nám vše zařídí k naší spokojenosti. Poté co zanedlouho poznáme, že to nebyl dobrý nápad, už se mu na Hradě bude líbit tak, že ho nikdo odtamtud nedostane. Když ani zmrzačený volební zákon nepomůže, zbývá už jen převrat, občanská válka atd. Což není návod, jen obecné konstatování. Ale například Eskymáci to mají jinak. Myslím.
Být vůdcem lidu vyžaduje soustředit pro sebe obrovské množství kompetencí a správně je využívat. Není to nic lehkého a i takový obětavec je jen člověkem. Nějak se mi stále vkrádá na mysl Volodymyr Zelenskyj. Který snad měl zpočátku svého prezidentování Ukrajině dobré úmysly, jež ovšem zakrátko vzaly za své. Ještě když byl jen hercem, natočil film trefně nazvaný Sluha národa. Ovšem jedna z prvních věcí, kterou po svém zvolení provedl, byl zákaz ruštiny a ruskojazyčných novin a časopisů. Soudím, že ke ztrátě poslední důvěry v něj přinejmenším u Ukrajinců, přispěla aféra Pandora Papers. Ano, i tento vůdce lidu neodolal a krade jako straka. A je mi podobně sympatický jako svatá Gréta. Arogance z něj čiší při každém vymáhání další podpory válce.
Vůdcové lidu většinou končí špatně, neboť přízeň davu je vrtkavá. Jean Paul Marat, Bennito Mussolini, Adolf Hitler, nebo Saddám Husajn by mohli povídat. Kdyby mohli.
Protektorátní premiér Petr Fiala dělá vše pro to, aby byl vystřídán nějakým „mužem z lidu“.
V Mostě, 10.4. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Ostří hoši
Ostří hoši patří k těm, s nimiž se nediskutuje. Nemají to rádi. Když se rozhodnou, či dostanou příkaz od svého pána, musí být po jejich. Nemají svědomí, protože ho k ničemu nepotřebují.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 3
Dav je tupé zvíře řídící se instinkty a zapomínající mozek kdesi odložený vedle. Jedinec pozřený davem není zcela svéprávný ve smyslu vlastního myšlení. IQ davu nelze měřit.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Diletant
Diletant je opakem odborníka. Je to nadšenec zapálený pro svou činnost, a od té se nedá odradit nikým, ničím a nikdy. Diletantů je záhodno se obávat.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Funkce
Funkce jsou spojeny s pravomocemi, a těmi je podmíněna a vynucována moc. Dostanou-li je nesprávní lidé, tedy ti, kdo je používají jen pro moc samu a vlastní potřebu, nastává tím větší morální peklo, o čím vyšší post se jedná.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 2
Není sporu o tom, že televizní vysílání není na příliš vysoké inteligenční úrovni. Je určené široké veřejnosti, a ta chce být spíše bavena, než poučována. S internetem je to podobné. A tím spíše jde o nástroje ovlivňování davů.
