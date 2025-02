Zkreslené vidění – Vězení

Jsme dobrovolnými vězni vlastních představ. Ztrácíme svobodu a vůli ochotným plněním rozmarů vládců a raději na rebela ukážeme prstem, než abychom se k němu přidali.

Kdybych byl křesťanem a chtěl psát o svobodě, jistě bych nezapomněl zmínit se o odchodu Židů z Egypta, jak o tom píše Bible v knize Exodus. Jelikož ale křesťanem nejsem, musím konstatovat, že si nejsem vůbec jistý, zda si takový přepych zasloužíme.

Současná společnost dospěla do stadia hluboké nejasnosti o tom, které hodnoty jsou jí drahé a zda jí stojí za to je bránit, chránit a ctít. Každé druhé manželství se záhy rozvádí. Vlastenectví je pouhá hanlivá nálepka pro lidi, kteří by byli v civilizované zemi uznáváni coby patrioti. Lásku spousta lidí omezila na sexuální vztahy, přátelství na dočasně výhodné sympatie. Idealismem zasažení mladí lidé snadno podléhají jakékoli zločinné manipulaci a za několik let se budou divit, jak mohli věřit bludům o uhlíkové stopě, změně klimatu a lžím o nekonečnu pohlaví. Propagandou zasažení mnozí další věří pohádkám o demokracii, ve jménu které se musíme všichni uskromnit a svým moudrým vůdcům svěřit naše zítřky. Proto také rádi vymění trochu té svobody za pocit bezpečí. A nějaké podivné podivíny, kteří nechtějí být sledováni, kriminalizováni, vyhazováni za své názory ze zaměstnání, kteří si myslejí i říkají něco jiného, než se píše v novinách a tvrdí v televizi… příliš ani nechápou.

Pánové nahoře jsou také jenom lidé. Nebo přinejmenším byli. Než je sežralo to strašné a kruté zvíře - politika. Nechme stranou, že podle některých teorií, jimž se z nedostatku fantazie říká konspirační, nám vládnou ještěři, mimozemšťané či jiná havěť. To se nás, tedy ČR, netýká. Zde sedí na prameni úplatní vykukové, vydíratelní zbabělci, vychytralí psychopaté a několik málo hlupáků. Znovu opakuji, že jsou to jen lidé. Sice mafiáni, ale lidé. Jsou rádi, mohou-li vládnout v klidu a nerušeně. K tomu potřebují ochotné poddané. Kteří poslušně a bez remcání vykonají vše, co jim obecní dráb přečte z vrchnostenského dekretu. Kteří po výnosu půjdou, a rádi, očipovat svého psa i sebe. Kteří pokorně pošlou své děti, když císařpán vyhlásí vojnu. Kteří se raději budou dusit, jen aby se, probůh, nelišili od davu. Kteří snědí své lejno, bude-li si to přát ministr zdravotnictví.

A podivní lidé, kteří mají raději svobodu, rozum, volnost, nenávidějí lež a přetvářku a nejsou ochotni spolupracovat na svém zotročení, zachraňují ostatní. Připomínají jim, že jsou stále ještě myslícími tvory - lidmi.

V čem to vězí?