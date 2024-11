Zkreslené vidění – Vědění

Kolektivní nevědomost se pozná jednoduše. Podle sledovanosti prostoduchých filmů a seriálů, podle nákladu bulváru, podle délky fronty na pochybnou vakcínu. Čemuž podléhají i jinak inteligentní lidé.

Mohl bych použít několik citací z jasnozřivé knihy George Orwella 1984. Také jsem to už vícekrát udělal. Ale nerad bych nudil. Mně stačí říci, že společnost hloupne.

Lze namítnout, že je přeci nějaký pokrok, vývoj, modernizace. Máme stále lepší věci, cestujeme nyní dál a rychleji, v zaměstnání se málokdo nadře a víc času nám zbývá na zábavu a koníčky. Což je na první pohled a zdání dobro samo. Vědci objevují nové postupy, poznání světa i fungování vesmíru využívá průmysl a i mobilní telefon už dávno není jen pomůckou k domluvě a psaní sms. A o to právě jde. Věci jsou chytřejší než lidé. Za několik let nám bude lednička říkat, co smíme jíst. Automobil se postará o řízení i cíl cesty. O pohodu chytré prádlo. Už dnes se snaží za nás myslet stát a jeho moudří úředníci, spolu se zaměstnavateli nám organizují volný čas, a další parazité našich životů s námi manipulují pomocí reklamy, bank, sdělovacích prostředků, státního aparátu a vůbec všech pák a slouhů systému. Stále se o nás někdo stará, zajímá. Nedá se uniknout. Jsme pod kontrolou a dohledem nepřetržitě, kdekoli a kdykoli. V pustém lese, kde není ani vzteklá liška, či po ztroskotání na ztraceném ostrově.

A čím jsou chytřejší věci, které denně používáme, tedy mobilní telefony, televize, počítače, platební a zákaznické karty, přehrávače, mikrovlnky a kamerový systém oficiálně nás šmírující, tím jsme hloupější my. Tedy pardon, zrovna vy ne. Ale váš soused, který už půl hodiny cosi huláká na kohosi pod okny. Jeho pět dětí, které jsou postrachem celé ulice a až vyrostou, budou závislé na sociálních dávkách a budou mít zase mraky dětí. Negramot diskutující na internetu o mezinárodní politice pletoucí si Rusko se Sovětským svazem a Mičurina s Potěmkinem. Lidé jdoucí k urnám hnaní utkvělou představou o tom, že sympatický pán bude příští roky plnit, co nyní slibuje. A jiní. Naivní, hloupnoucí, podléhající davovému chování a propagandě jednoduchosti. Myslíte si, že jste dostatečně sebekritičtí?

Systém, respektive lidé, kteří si ho osedlali ve svůj prospěch, hloupnutí lidí podporuje. Hlupáci se lépe ovládají, manipulují a jsou snadněji zneužitelní. Proto je už dětem od školky vštěpováno do hlaviček, že být transsexuál nebo homo je věcí volby, multikulti je přínosem, EU je hodná a mír se vybojuje válkou.

Nevědomost je síla! Bohužel.