Zkreslené vidění – Vědci zjistili
Ano, žijeme v éře vědeckého poznání. Čemu jsme dříve museli jen věřit, to máme dnes potvrzeno nebo vyvráceno odborníky, výzkumnými týmy, on-line diskuzními panely a specializovanými pracovišti. Což se ovšem netýká Boha a organizace, jež si na něj udělala patent. Zlaté tele v kombinaci s železnou košilí zvyku vládnout zotročeným myslím dělá z církve poslední relikt středověku.
Ale nechci se zde navážet do kléru a spol., není to má věc. Spíše mi jde o ty vědce. Není totiž vědec jako vědec. Jsou všeobecně známí a uznávaní vynálezci, objevitelé a myslitelé, o jejichž přínosu a velikosti není žádných pochyb, jsou součástí dějepisu a vzory pro své dnešní pokračovatele. Někteří dostali Nobelovu cenu, po jiných je třeba pojmenováno náměstí. Vesměs jsou ale dávno mrtví. Kdo by neznal Mikoláše Koperníka, J.A.Komenského, Alberta Einsteina nebo Jaroslava Heyrovského?
Pak jsou vědci všeobecně neznámí, nicméně přinejmenším stejně zapálení touhou po poznání, leč nedocenění a proslavení pouze ve svém bezprostředním okolí. Proto málokdo zná Jakuba Hrona Metánovského, jednoho z předchůdců největšího českého génia Járy Cimrmana. Či o něco známějšího cestovatele Eskymo Welzla, také jednoho z jeho předobrazů. Ale přiznám se, že vynálezce remosky jsem si musel najít na wikipedii.
Chytrých lidí je v současné době dost. Tedy dost na to, aby posunuli poznání zase o něco dál, odhalili tajemství fungování života a vesmíru a lidstvo z toho mělo nějaký prospěch. Potíž je v tom, že informace jsou to nejdražší zboží a o peníze jde až v první řadě. Proto zatím nemáme lék na rakovinu, elektřina není pro běžného občana zdarma a žádný televizní kanál zatím neprovozuje holografické vysílání. Například. Spousta patentů je dobře schovaná v trezorech nadnárodních společností, které nestojí o konkurenci ani snížení svých zisků.
Jsou vědci, kteří během testování psychické ovladatelnosti obyvatelstva nazvaném Covid-19 byli připuštěni k rozhodování o opatřeních, jež si ještě lidé dají líbit a z nichž se mnohá vymykala logice i obyčejné slušnosti, o hygieně nemluvě. Roman Prymula proslul i jako chvilkový ministr zdravotnictví. Jaroslav Flegr šířil paniku věštbami o hromadách mrtvol v ulicích. Ladislav Dušek lhal o účinnosti vakcín.
Jsou vědci, kteří jsou za svůj odlišný postoj v době covidu dodnes v nemilosti. Soňa Peková, Jan Žaloudík nebo Jan Pirk by mohli vyprávět.
Kdysi se vědci shodovali v názoru, že je Země placatá.
V Mostě, 4.7. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Za 7 miliard let
Někteří se domnívají, že vědí, co nás čeká za dvacet let. Ekologičtí teroristé nás děsí katastrofickými scénáři budoucnosti. A stejně jako třeba za kovidu jedinou svatou pravdu mají vědci ve službách ideologů. Ostatní mají smůlu.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Dětem se nemá lhát
Děti jsou prý nepopsaná kniha. Ačkoli o této teorii mám své pochybnosti, vřele souhlasím s tím, že v ní není třeba nadměrně škrtat, dělat pravopisné chyby, trhat listy a polévat ji černým inkoustem.
Jindřich Kubánek
Události na ČT1
Tímto článkem se přidávám k těm, kteří chtějí co nejdříve opustit NATO, tedy spolek obranný, který se aktuálně projevuje jinak.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Lepší zítřek
Jak si dneska usteleme, tak si zítra lehneme. Neboli od budoucnosti nemůžeme čekat žádné velké zázraky. Lepší zítřky jsou nejčastěji zneužívaným zbožím každého schopného demagoga.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Úsilí státníků
Být státníkem není nic jednoduchého. Byli jimi i tak rozdílné osobnosti jako Margaret Thatcherová i Mahátma Gándhí. V první řadě nesmíte nikomu vadit. A nejlépe je být mrtvý.
|Další články autora
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
Jak dobře znáte české vánoční písně?
České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se...
Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce
Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo...
Filmové novinky online: Anderson s DiCapriem, poslední Mission: Impossible i nové Na nože
Sváteční cukroví, návštěvy a nekonečné pohádkové reprízy máme dnes, alespoň většina z nás,...
Lyžaře i turisty začínají z Novojičínska do Beskyd opět vozit speciální autobusy
Lyžaře i turisty začínají ode dneška z Novojičínska do Beskyd znovu vozit speciální autobusy. V...
Otužilci plavali v ledové vodě u Národního divadla. Dorazilo jich 330
Ledovou vodu ve Vltavě si v pátek na Slovanském ostrově v Praze při 79. ročníku Memoriálu Alfreda...
Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí, jedna žena je vážně zraněná
V Kamenici u Prahy v pátek ráno hasiči zasahovali u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z...
Prodej pozemku 1.691m2 pro stavbu rodinného domu 170m2, Litvínov - Křižatky
Litvínov, okres Most
3 990 000 Kč
- Počet článků 413
- Celková karma 14,12
- Průměrná čtenost 289x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3