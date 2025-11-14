Zkreslené vidění – Vděčnost

Jsem-li někomu vděčný, znamená to, že uznávám jeho podíl na mém štěstí, dobré pohodě. Což si několik lidí zaslouží. Rodiče určitě. Ba i některé dějinné události.

Člověk by měl být vděčný minimálně za to, že se vůbec narodil. Tedy, jak říkají křesťané ve čtvrtém přikázání, cti otce svého a matku svou. Pokud mu ani toto nic neříká, patrně není při vědomí nebo už vůbec nežije.

Jsou lidé, kteří stále brblají, jak je ten svět zkažený, děti zvlčilé, nájmy drahé, potraviny nekvalitní, úřady dotěrné, politici ulhaní, letní čas nepřirozený a počasí nestálé. I kdyby se ale nějakým kouzlem vše z toho dalo do pořádku, budou remcat i na slané moře, modrou oblohu a čistý vzduch. Neboli na cokoli a vždy. Mají to v povaze.

A jsou jiní lidé, kteří kolem sebe šíří dobrou náladu, vše mají za pozoruhodné a krásné, vstávají s chutí a zvesela, svět je pro ně rozkvetlá zahrada, rozdávají úsměvy a nadějný optimismus. I kdyby jim přišel výhružný dopis od finančního úřadu, nesundají si růžové brýle. Idealističtí pohodáři.

Jedni i druzí by si zasloužili důkladnou psychiatrickou léčbu a péči. Protože každý extrém je nebezpečný. Nejen jeho nositeli, ale i okolí. Není dobré se užírat a trápit věcmi, které nijak moc ovlivnit nemůžeme, ale ani předstírat, že neexistují. Deprivanti pohody, kteří si potřebu být vděční neuvědomují, a lidé, jimž chybí smysl pro realitu.

Setkávám se často s názorem, že dobře už bylo. Což jinými slovy znamená, že už bude jen hůře. S mírou vděčnosti to asi máme každý jinak, ale jako společnost jsme na tom dost různě a nejasně. Komu máme být například vděční za osvobození Československa v roce 1945? Rudé armádě? U.S.Army? A máme být vděční Benešovi za to, že nás spojenci brali coby okupovaný stát a ne jako nepřítele? A mohl on roku 1948 postupovat jinak, když nás prodával Gottwaldovi? Zaslouží si vděk Husák za to, že invaze v srpnu 1968 neproběhla podobně jako v roce 1956 v Maďarsku? Máme děkovat vládě Petra Fialy za to, že se jí podařilo zdevastovat vše, na co jen pomyslela a překonala tím tak nejen všechny vlády porevoluční, ale i míru drancování během komunistické éry?

Jsme jako malé děti. Za bonbón nebo lízátko jdeme s těmi pány, kam nás zavedou. A zavedou nás, kamkoli si vzpomenou. Pozdě bycha honit po volbách. To už se šlechta cítí silná a všemocná. Také nesmrtelná a neomylná.

Alespoň si zkontrolujte ten puls.

V Mostě, dne 23.5. LP 2024

Autor: Jindřich Kubánek | pátek 14.11.2025 13:30 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

Další články autora

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Prase

Nenechte se oklamat, když vám někdo či něco hraje na city. I opuštěné koťátko, které najdete kdesi v příkopě, vám může za pár let vyrůst do velikosti tygra bengálského.

7.11.2025 v 13:30 | Karma: 0 | Přečteno: 34x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Zrcadlo

Ten, koho vidíte v zrcadle, je největším viníkem vší špíny a úpadku mravů, společenského a ekonomického rozvratu, zla a nedobroty dneška. Zloději, lháři a vrazi jsou tu jen z našeho dopuštění.

31.10.2025 v 13:30 | Karma: 12,03 | Přečteno: 154x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Správné rozhodnutí

Evropská unie se rozhoduje správně. Má s námi nejlepší úmysly. Chce pro nás jen dobro. Buďme ji vděční za všechno. Zítra zajistí nesmrtelnost a pozítří ráj. Ale neříkal někdo cosi o nové Evropě už v první půli minulého století?

24.10.2025 v 13:30 | Karma: 21,10 | Přečteno: 287x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Demokracie a totalita

Dáváte přednost svobodnému toku informací, nebo máte za to, že se musíme před různými fakty a názory bránit? Věříte těm, kteří vám realitu předžvýkávají na stravitelnou kaši? Manipulátorům a cenzorům?

17.10.2025 v 13:30 | Karma: 16,43 | Přečteno: 250x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Štěstí

Je štěstí muška jenom zlatá? Někdy se zdá zlatou muškou i pěkně protivný a zákeřný ovád. Neštěstí je, když máme za to, že se není třeba přičinit, aby se štěstí dostavilo. A čekáme na zázrak a osud.

10.10.2025 v 13:30 | Karma: 11,50 | Přečteno: 163x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....
9. listopadu 2025

Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...

Za aktivisty do kolonie Bedřiška dorazila zmocněnkyně pro romské menšiny

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...
14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  15:11

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka,...

Přepadení, dej sem zlato! Mladík mířil na seniorku zbraní, vytipoval si ji ve vlaku

Ilustrační snímek
14. listopadu 2025  14:50

Kroměřížským kriminalistům se podařilo objasnit případ loupežného přepadení ze začátku června....

VIDEO: Vzor udržitelné dopravy? Na brazilském ostrově jezdí policisté na buvolech

Policie na amazonském ostrově Marajó hlídkuje na buvolech
14. listopadu 2025  14:48

Na amazonském ostrově nacházejícím se nedaleko dějiště nynější klimatické konference OSN mají...

Ve skladové hale se prorazil barel s chemikálií, evakuovali desítky lidí

Proražený barel s chemikálií způsobil evakuaci 28 lidí ze skladové haly v Rudné...
14. listopadu 2025  14:33

V Rudné u Prahy museli evakuovat skladovou halu poté, co tam unikla neznámá chemikálie při...

Advantage Consulting, s.r.o.
MACHR NA HEIDENHAIN - OKAMŽITÝ NÁSTUP!

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 43 000 - 58 000 Kč

Dalších 31 855 volných pozic

Jindřich Kubánek

  • Počet článků 406
  • Celková karma 14,33
  • Průměrná čtenost 291x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem a klapkařem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.