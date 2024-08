Zkreslené vidění - Úspěšná reklama

Promo, reklama, propagace. Cílené a záměrné ovlivňování skupiny potenciálních zákazníků, konzumentů. Dovedně sestavená snůška polopravd, slibů, lží a klamů. Jakobyrealita, která se jí pozvolna stává. Mimikry chtivosti.

Ovšemže tvrzení, že se reklama dělá pro blbce, je poněkud nadnesené. Snahou lidí zabývajících se reklamou je zaujmout i ty ostatní, tedy i chytřejší, ať už se oni snaží bránit jakkoli. A ať to poté jakkoli popírají.

Úspěšná a účinná reklama totiž útočí na člověka polechtáním jeho jednoduchých pudů a citů. Proto mně šampon na vlasy nabízí lepá nahá dívka a ne plesnivý dědek. Děti či rodinku už potřetí během filmu vychvalující výrobek vydávající se za zdravý tvaroh se sice snažím nahradit vařením kávy nebo odchodem na WC, ale kdesi v podvědomí už je vše uloženo. A místo šťávy s vodou piju kofolu. Když ji miluji, není co řešit.

Vlastně jsem spíš chtěl ovšem psát o tom, jak jsme klamáni a manipulováni tvůrci veřejného mínění. Což je podobná a někdy i stejná sorta lidí. Ostatně ani jejich postupy se příliš neliší.

Myslím, že se nepletu, když soudím, že našeho současného prezidenta Pavla v roce 2021 znal jen málokdo. Tedy jeho podobu a cokoli o něm veřejně známého. Tehdy totiž ani jeho voliči netušili, koho budou do čela státu chtít. O to, aby jim bylo jasné, komu hodit hlas, se postaral volební štáb. Což zdaleka nebyli jen lidé, které jsme mohli vidět během spanilých jízd po předvolebních náměstích vedle usměvavého generála ve výslužbě. O to, aby se stal miláčkem publika, se starali našeptávači, kteří se již dohodli s politiky a médii, jak svou loutku udělat veřejně oblíbenou u davu lehce ovlivnitelných lidí. Ostatně předchozí zkušenosti s instalováním vlády národního zmaru se hodily. Pan prezident vypadá jako rozvážný, rozhodný, rozumný, pohledný a sympatický člověk. Vypadá.

Něco dosti podobného by se dalo napsat i o našem prvním prezidentovi Havlovi. Ačkoli toho bych tehdy i já volil, kdyby byla přímá volba. Nebyl jsem totiž ještě dost dobře připravený na všehoschopnou smečku ovlivňovatelů veřejného mínění. A přiznejme si, asi nikdo z nás.

Zdaleka nejde jen o prezidenty. Tvůrci veřejného mínění připravují půdu pro klidné přijetí smluv a zákonů, které se nikomu soudnému nelíbí. Například se potichu chystá zavedení eura. Prosazují přijatelnost odnárodnění. Vliv státu na život člověka má být (je?) větší, než během komunistické éry. Dobrotvůrci pověřeni sebou samými nám zlepšují život. Odpor je marný.

Reklama je jednou z nejhorších lží.

A lžeme si všichni.